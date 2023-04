KG Essen: Furioses Rennen von Olympiasieger Rendschmidt

Duisburg. Asse der KG Essen haben nach der ersten Sichtung in Duisburg-Wedau gute Ausgangsposition. So lief es für die Aktiven vom Baldeneysee.

Überwiegend trüb war das Wetter bei der ersten Verbandssichtung der Rennkanuten, doch umso brillanter waren die Leistungen der Aktiven. Auch wenn krankheitsbedingt nicht alle deutschen Top-Athleten in Duisburg-Wedau am Start waren, die ersten Weichen für den weiteren Saisonverlauf wurden gestellt. So manches Talent klopfte an die Tür, in Position brachten sich aber vornehmlich die renommierten Leistungsträger. Und mittendrin die KG Essen, die mit einer großen Mannschaft angetreten war.

„Alles im Plan“ resümierte KGE-Trainer Robert Berger durchaus positiv gestimmt. Allerdings hatte seine Stimme ordentlich gelitten. Er hatte alle Rennen vom Ufer aus auf dem Rad begleitet und seine Schützlinge fortwährend angefeuert. So konnte Berger auf Augenhöhe verfolgen, wie sich die KGE-Herren eindrucksvoll in Szene setzten. Allen voran Max Rendschmidt und Nico Paufler, die zwei Streckensiege einfuhren.

KG Essen: Max Rendschmidt gewinnt A-Finale im 250m Einer

Den Auftakt machte Rendschmidt im 250m Einer. Über Vor- und Zwischenlauf hatte er sich für das A-Finale qualifiziert und dort ein furioses Rennen abgeliefert. Er kam vor dem Magdeburger Moritz Florstedt (48.200) und seinem Olympia-Viererpartner Tom Liebscher-Lucz ins Ziel. „Die 250m waren überragend für mich, damit habe ich gar nicht gerechnet. Umso mehr freut mich natürlich dieses Ergebnis“, so der Sprint-Sieger Rendschmidt. Sechster wurde in diesem Finale Tobias-Pascal Schultz.

Nico Paufler gewann die 1000m bei der ersten Verbandssichtung in Duisburg-Wedau Foto: Ute Freise

Nico Paufler überzeugte im 1000m Einer, der wie im Vorjahr auf dieser Distanz nicht zu schlagen war. Vom Start an wollte Paufler vorne mit dabei sein, „um hinten raus nicht so einen Stress zu haben“. Ein Plan, den er voll umsetzten konnte. „Und wenn man gewinnt, macht es immer richtig Spaß“, meinte der Essener. Seine Teamkollegen Schultz und Rendschmidt fanden nicht optimal ins Rennen und belegten Rang acht bzw. neun. „Ziel war das A-Finale und das hat geklappt, somit bin ich sehr zufrieden mit dem Wochenende“, sagte Rendschmidt, der in der Gesamtrechnung auf Rang vier kam. Auf Platz sieben der Rangliste landete Tobi Schultz, womit er sich eine gute Ausgangsposition verschafft hat.

Essener Nachwuchs-Flotte gibt Empfehlung ab bei den Bundestrainern

Eine Empfehlung in Richtung Bundestrainer gab auch die KGE-Nachwuchsflotte ab. Für das U23-Nationalteam hat sich Jonas Borkowski in Position gebracht. In seinem ersten Jahr in der Leistungsklasse liegt er aktuell auf Rang fünf und in der Gesamtrangliste auf Platz 11. Dicht gefolgt von Ferdinand Dittmar, der das B-Finale über 250m gewann, und Tim Dietzler, der im B-Finale über 1000m vorne lag. Auf Rang 15 liegt Jan-Peter Graf.

Nicht minder spannend ging es bei den Frauen zu, wo die Essener Hoffnungen auf Caroline Arft und Enja Rößeling liegen. Dass die 1000m-Spezialistin des Vorjahres und U23-Europameisterin Enja Rößeling einen großen Sprung in Richtung olympischer 500m-Distanz machen könnte, hatte Damentrainer Joaquin Delgado schon vorausgesagt. Er sollte recht behalten. Nach einem Sieg im B-Finale über 250m fuhr sie sich auf zwei geforderten 500m Strecken in die A-Finals. Mit den Plätzen vier und sechs mischte sie so richtig mit. liegt in der U23-Wertung auf Platz zwei und in der Gesamtrangliste auf fünf. Damit hat sie sich nicht nur eine gute Ausgangslage für das U23-Team verschafft, sondern auch für das A-Team.

Ein Wechselbad der Gefühle durchlebte Caroline Arft. War für sie die Welt nach Platz vier über 250m noch in Ordnung, kam sie über 500m nicht optimal in die Rennen und verpasste knapp die A-Finals. Als Erste des B-Finals konnte sie dann immerhin doch ihr Potenzial zeigen. Arft wird aber auf der zweiten Sichtung in zwei Wochen noch einmal Punkte sammeln müssen.

Absagen mussten Rosa Deinert (verletzt) sowie Denis Dimitrov (krank).

