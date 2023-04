KG Essen: Erste Empfehlung für einen internationalen Start

Essen. Bei der ersten Verbandssichtung in Duisburg-Wedau messen sich die Aktiven der KG Essen mit der nationalen Konkurrenz. So sind die Aussichten.

Schon traditionsgemäß steht Anfang April auf der Duisburger Wedau für die deutschen Rennkanuten die erste von zwei nationalen Sichtungen des Deutschen Kanu-Verbandes auf dem Programm. An diesem Wochenende ist es wieder soweit, die Elite will sich am Freitag und Samstag gleich zum Saisonauftakt die Voraussetzungen schaffen für eine erfolgreiche Saison.

„In diesem vorolympischen Jahr ist die Leistungsdichte besonders groß, da wird es auch besonders spannend zugehen“, ahnt Robert Berger, der Herren-Trainer der KG Essen, der mit seinen Trainerkollegen dem ersten Showdown für die bundesdeutschen Kanu-Elite gespannt entgegenblickt. Denn alle, die sich um einen Platz in der Nationalmannschaft bewerben, sind an diesem Wochenende in Duisburg und in zwei Wochen bei der zweiten Sichtung am Start.

Nach der nationalen Hürde geht es in die internationalen Qualifikationen, bevor der Verband das Team für die Heim-WM (ebenfalls in Duisburg) nominiert. Bei dieser Weltmeisterschaft geht es nicht nur um Titel und Medaillen, sondern auch um die sogenannten Quotenplätze für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Paris.

KG Essen schickt etablierte Leistungsträger ins Rennen

Die KG Essen schickt namhafte Leistungsträger ins Rennen. Robert Berger bescheinigt den Kajak-Herren, im Plan zu sein. Allen voran Max Rendschmidt, der sich in den zurückliegenden Jahren als Schlagmann des „Deutschlandvierers“ mit WM-Sieg und Olympia-Gold einen Namen gemacht hat. Keine Frage, er möchte seine dritten Olympischen Spiele erleben.

Etablierte Kräfte von der KG Essen: Max Rendschmidt, Caroline Arft und Tobias-Pascal Schultz Foto: Ute Freise

In der nationalen Spitze etabliert hat sich auch Allrounder Tobias-Pascal Schultz. Er gewann im Vorjahr im 200m-Mixed-Zweier gemeinsam mit seiner Teamkollegin Caroline Arft WM-Bronze und wurde mit dem 1000m-Vierer Europameister. Natürlich strebt auch er ins Aufgebot der Nationalmannschaft.

Gespannt sein darf man auch auf Nico Paufler, dem 1000m-Überraschungssieger des Vorjahres, sowie auf Yannik Pflugfelder, Ferdinand Dittmar, Tim Dietzler, Niklas Heuser, Jan-Peter Graf und Denis Dimitrow. Hinzu kommen die KGE-Zugängen Leander Weymann und Simon Specht. Vor seinem ersten Start in der höchsten Leistungsklasse steht Jonas Borkowski, der im Vorjahr als Junior auch international überaus erfolgreich war.

Zeitplan und Termine Freitag: 9-12 Uhr: Vor-u. Zwischenläufe 250m; 14.30-15.30 Uhr: Finals 250m; 16.45-19 Uhr Vorläufe 500m/1000m. Samstag: 8.30-18.30 Uhr: Vorläufe, Zwischenläufe Finals Junioren/LK 250m, 500m, 1000m.

Weitere wichtige Saisontermine 21./22. April: 2. Sichtung in Duisburg-Wedau 12.-14. Mai.: Weltcup Szeged/Ungarn 26.-28. Mai: Weltcup Poznan/Polen 6.-9. Juli – U23/Junioren-WM Auronzo/Italien 23.-27. August – WM in Wedau-Duisburg

Überraschungen bei den Essener Frauen sind in Duisburg möglich

Bei den Frauen treten drei KGE-Paddlerinnen gegen „sehr starke nationale Konkurrenz“ an, wie es Frauentrainer Joaquin Delgado formulierte. Kräftig mitmischen möchte natürlich Caroline Arft, die sich im vergangenen Jahr für den 500m-Viererkajak qualifizieren konnte. Die U23-Europameisterin (1000m) und U23-Vize-Weltmeisterin Enja Rößeling kommt laut Delgado auf der olympischen 500m-Distanz immer besser in Fahrt. „Da wäre eine Überraschung möglich.“

Gut entwickelt hatte sich auch Rosa Deinert, die aber nach einem Handbruch im November mit einem Trainingsrückstand in die Sichtung geht. Im Juniorenbereich ruhen die Essener Hoffnungen auf Finn Haverkamp.

Aufgebot der KGE in Wedau

Herren: Max Rendschmidt, Tobias-Pascal Schultz, Nico Paufler, Yannik Pflugfelder, Ferdinand Dittmar, Jan-Peter Graf, Niklas Heuser, Tim Dietzler, Jonas Borkowski, Denis Dimitrow, Leander Weymann, Simon Specht, Finn Haverkamp; Damen: Caroline Arft, Enja Rößeling, Rosa Deinert.

Hier gibt es alle News vom Essener Sport.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen