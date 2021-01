Kettwigs Pétanque-Spieler stehen in den Startlöchern

Essen. Bundestrainer Daniel Dias hofft, dass es bald wieder losgeht mit seiner Pétanque-Nationalmannschaft und veröffentlicht 100 Tipps.

Daniel Dias ist höchst erfolgreicher Bundestrainer der deutschen U23 Pétanque-Nationalmannschaft. Der Essener ist Lehrer und seit 2018 in der NRW-Liga aktiv für die Boulegemeinschaft Kettwig.

Leistungssport spielte für ihn immer eine große Rolle: Erst als Schwimmer und als Judoka auf internationalen Turnieren, danach bei Wildwasserkajak, Golf oder beim Hamburg-Marathon. Zum Pétanque fand er 2002 und war sofort vom Boule-Virus infiziert.

100 Tipps zu Boule und Pétanque

Der passionierte Coach legt nun einen Ratgeber vor mit 100 Tipps zu Boule und Pétanque. Jeder Bereich des Sports wird beleuchtet: Von den Kugeln bis zum Zubehör, über Legen und Schießen, Taktik, Team und Wettkampf, bis hin zu mentaler Stärke und Fun-Facts rund um den Trendsport. Viele persönliche Erlebnisse des Autors sowie ein flüssiger Schreibstil machen das Buch leicht lesbar.

Daniel Dias hat eine simple Erklärung dafür, wieso er unter die Autoren gegangen ist: Wenn er Lehrgänge anbiete, egal ob für Anfänger oder Fortgeschrittene, hätten seine Kursteilnehmer unendlich viele Fragen.

Das Beste aus 16 Jahren Training

Dem könne er aber rein zeitlich nicht gerecht werden: „Ich wollte daher in einem Buch all' das zur Verfügung stellen, was ich erfahren habe im Austausch mit Topspielern und Trainern anderer Nationen. Das Beste aus 16 Jahren Training. Unser Sport liegt im Trend, aber noch nicht so sehr wie etwa Golf. Die Regale sind gefüllt mit Golfbüchern. Aber Lektüre über Pétanque ist dünn gesät. Ich wollte ein zeitgemäßes Produkt entwickeln, das Grundprinzipien erklärt, aber auch Feinheiten näher bringt: Wie lese ich eine Bahn mit Gefälle?“

Als Individualsportart anerkannt

Der Lockdown bremst auch Pétanque aus. Wie steht es aktuell um die Nationalmannschaft? „Wir treffen uns regelmäßig über Zoom, nehmen Spielanalysen vor und diskutieren in der Gruppe. Alle sind topmotiviert, wobei meine Kaderspieler die Auszeit schon genossen haben. Ich hatte ja auch endlich mehr Zeit für die Familie.“

Doch nun soll es bald wieder losgehen mit dem Training: „Wir wurden vom DOSB als Individualsportart anerkannt und hoffen daher, dass wir bald auf Leistungsebene wieder trainieren dürfen. Das muss auch sein, denn bald soll es nach Spanien gehen zur vom Oktober auf Juni verschobenen Europameisterschaft. Ohne intensives Training brauchen wir dort gar nicht erst hinzufahren.“

100 Pétanque-Tipps für Boule Spieler Der Ratgeber „100 Tipps, die Dein Spiel verbessern“ soll ein Standardwerk sein für Boule-Spieler, die das Spiel „richtig“ kennenlernen und spielen möchten. Das 230 Seiten starke Buch ist vom Deutschen Pétanque-Verband empfohlen. Alle hundert Tipps sind mit Symbolen versehen, die Hinweise darauf geben, wie schnell sie umgesetzt werden können. Obendrauf gibt es noch ein persönliches Tipp-Tagebuch, mit dessen Hilfe die wichtigsten Aha-Erkenntnisse sofort in die Praxis umgesetzt werden können. Zum besseren Verständnis findet sich am Ende des Buches ein Glossar. Das Buch hat die ISBN 978-3-982192611und ist für 29,80 Euro unter www.shop.boule-training.de und im Handel erhältlich.

Vier Medaillen bei der EM 2019

Die Messlatte liegt hoch: Bei der EM 2019 holte der ehrgeizige Trainer mit seinen U23-Nationalteams vier Medaillen. Ob im Einzel oder im Team, immer standen Schützlinge von Daniel Dias auf dem Treppchen.

Bundesligaspielerin Eileen Jenal besiegte beim Tir de precision die Französin Emma Picard, dafür erhielt die kleine Powerfrau aus dem Saarland die Gold-Medaille. Ein tolles Ergebnis, das für Furore sorgte.

Boule-Nation Frankreich vom Thron gestoßen

Bundestrainer Dias ist immer noch überglücklich: „Als erfolgreichste Equipe im Medaillenspiegel haben wir die Boule-Nation Frankreich vom Thron gestoßen. Es ist großartig, dass wir in der Nachwuchsförderung so erfolgreich arbeiten.“

Durch seine akribische Aufbauarbeit zählt Deutschland im Nachwuchsbereich inzwischen zu den großen Nationen im Boulesport, auf Augenhöhe mit Frankreich, Spanien und Belgien.

Eine wertvolle Hilfe für alle Boule-Spieler

Als er begonnen habe zu spielen, habe er nichts gewusst von Turnieren oder zielführender Taktik: „Ich hätte mir damals schon gewünscht, so eine Hilfe in Händen zu halten. Eben kein spezielles Buch nur über Techniken, sondern eines, welches alle Bereiche abdeckt.“

Dias möchte vermitteln, wie viel Spaß es macht, Boule zu spielen. Die meisten Tipps würden sofort wirken. Denn oft seien nur ganz kleine Hilfen nötig, wie zum Beispiel „dreißig Zentimeter weiter rechts“ oder „die Hand einen Hauch anders halten“. Man könne den Ratgeber querbeet lesen, sich einzelne Tipps mitnehmen zum Platz und sie dann einfach mal ausprobieren.

Kugelablage an der Toilettentür

Bei den Franzosen heiße es, dass man zehn Jahre brauche, um ein guter Boulespieler zu werden, schmunzelt Daniel Dias: „Mein Buch ist die Abkürzung. Besonders stolz bin ich auf die Fotos.“

Es sind wundervolle Bewegungsstudien dabei, aber auch skurrile Bilder. Der Franzose brauche nur seine drei Kugeln, die nehme er aber überall mit hin: „Ich habe ein Foto gemacht von einer Kugelablage an der Toilettentür. Irre.“

