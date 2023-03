Kettwiger SV kann nach langer Durststrecke aufatmen

Essen. In der Verbandsliga hat der Kettwiger SV seine Negativserie von neun sieglosen Spielen beendet. Auch ein anderer Abstiegskandidat punktet.

Im Tabellenkeller konnten zwei Essener Vereine punkten. MTG Horst verliert, klettert aber in der Tabelle. So lief der Spieltag in der Handball-Verbandsliga.

Langenfeld II - MTG Horst 33:29 (17:14).Erfolgreicher Nach fünf Spielen ohne Niederlage und 8:2 Punkten riss die Erfolgsserie der MTG. Freude dennoch beim Horster Sprecher Carsten Stepping: „Wir sind dennoch auf Rang sieben geklettert. Das ist die beste Platzierung in dieser Saison.“ Dem Trainerteam Fabian Deckwitz/Maximilian Hebenstreit stand erneut nur ein kleiner Kader zur Verfügung. Neben dem länger verletzten Jan Bergander fehlten Philipp Anhalt, Sven Parr, Michael Mahr und Florian Reimann.

Die Trainer versuchten über einen Angriff-Abwehr-Wechsel und eine 6:0-Deckung den Langenfeldern Paroli zu bieten. Langenfeld kam durch ein schnelles Umschaltspiel sowohl in der ersten als auch in der zweiten Welle zum Erfolg. Dabei wurde ebenfalls das schlechte Rückzugsverhalten der Gäste genutzt.

Nach der hektischen Anfangsphase stabilisierte sich die MTG-Abwehr. Die zweite Halbzeit verlief ausgeglichen, ohne dass die MTG dem Gastgeber wirklich gefährlich werden konnte. Sie scheiterte auch immer wieder am starken Langenfelder Torwart.

MTG-Tore: P. Griese (11), Neumann, Deckwitz, Sauerland (je 4), Klingenberger (3), Kurowski, Koschel, Syperek.

Schlusslicht ETB Schwarz-Weiß landet gegen Lintorf weiteren Sieg

Können noch gewinnen: Nils Grammon und Max Jetter vom Schlusslicht ETB Schwarz Weiß Essen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Kettwiger SV - Haaner TV 33:26 (14:10). Erleichterung beim KSV-Vorsitzenden Werner Dörnenburg: „Nach neun sieglosen Spielen hat es mit dem Sieg gegen den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf endlich wieder mal geklappt.“ Eine Auszeit brachte die Wende. Abwehr und Angriff der Gastgeber traten wesentlich konzentrierter auf. Hinzu kam ein starker Torwart Dennis Hoffmann.

Nach dem 9:9 (25.) gingen die Gastgeber mit 20:13 (37.) in Führung und sorgten mit dem 25:16 (46.) für die Entscheidung. Der Gast kam zwar noch auf 25:28 (55.) heran, scheiterte jedoch dann immer wieder an Aaron Möller im Tor.

Tore KSV: Ditzhaus (7), Pfeiffer (6), Heiderich, Engels (je 4), Schwartz (3), Möller, Röckmann, Hündgen (je 2), Goette, Bing, Leisen.

ETB - TuS Lintorf II 33:29 (16:10). Schlusslicht ETB ist zurück in der Erfolgsspur. Die Schwarz-Weißen knüpften an die starken Leistungen an, als sie drei Mal in Folge gewannen. Hochmotiviert mit einem starken Umschaltspiel sowie einer überragenden Deckung gingen sie mit 4:1 (4.) in Führung und setzten sich bis zur Pause deutlicher ab. Maßgeblichen Anteil hatte auch Torhüter Luca Bayer.

Fazit von ETB-Sprecher Nils Grammon: „Trotz kleinerer Schwächephasen in der zweiten Halbzeit konnten wir den Sieg sicher nach Hause bringen - nicht zuletzt durch die starken Leistungen von Rückraumspieler Max Jetter und Torwart Max Schütte. Erfreulich auch der Debüt-Treffer des A-Jugendlichen Georg Kuchler.“

Tore ETB: Jetter (12), Vogt (6), D. Schulze (4), Grammon (3), M. Schulze, Kuth, Ulrich (je 2), Achatz, Schattenberg.

