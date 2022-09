Kettwiger SV erwartet gegen MTG Horst umkämpftes Derby

Essen. In der Handball-Verbandsliga will der Kettwiger SV den dritten Sieg landen. Hier ein Überblick über die weiteren Spiele der Essener Mannschaften.

Während die Handball-Profis von Tusem Essen am Freitag in der 2. Bundesliga beim der HSG Nordhorn-Ligen verloren (23:27), ist die Reserve am Samstag (19.30 Uhr) bei BTB Aachen in der Regionalliga gefordert.

Tusem II liegt nach dem dritten Spieltag hinter dem verlustpunktfreien Ratingen auf Rang zwei. Den will der Essener Coach Lukas Ellwanger auch in Aachen verteidigen: „Nach der 29:33-Niederlage gegen den Bergischen HC II haben uns die glatten Erfolge in Neuss und gegen Gelpe/Strombach das nötige Selbstvertrauen gegeben. Wenn wir wieder in unser Tempospiel kommen, können wir auch in Aachen gewinnen. Wir müssen uns jedoch auf die geduldig vorgetragenen Angriffe und die unorthodoxe Abwehr der Gastgeber einstellen und dagegen Lösungen finden.“

Der BTB wartet noch auf das erste Erfolgserlebnis. Nach dem ausgefallenen Spiel zum Saisonauftakt gegen den HSV Gräfrath/Donezk kassierten die Grenzstädter eine Niederlage gegen den OSC Rheinhausen (33:37) und kamen über ein 29:29 bei der SG Langenfeld nicht hinaus.

Personell hat Ellwanger weiterhin einige Probleme: „Hinter den Einsätzen von Mathis Stumpf, Sezgin Sayin und Niklas Schmidt stehen Fragezeichen.

Verbandsliga: Kettwiger SV ist vor der MTG Horst gewarnt

Kettwiger SV - MTG Horst (So., 14.30 Uhr, Gymn. Kettwig). Nach den beiden Auftakterfolgen wollen die Kettwiger im Derby nachlegen. „MTG verfügt über eine hohe individuelle Qualität im Kader. Es wird eine große Herausforderung für uns, die wir hochmotiviert angehen werden“, betont Trainer Lars Dressler. Neben den Langzeitverletzten Timo Kohl und Marvin Neumann werden Kai Mühlenhoff, Jan Käsler und Kapitän Christian Röckmann fehlen. Die Einsätze von Florian Kundt und Marvin Leisen sind fraglich. „Wir spielen zu Hause und wollen den dritten Sieg. Dies wird uns aber nur gelingen, wenn wir mannschaftlich geschlossen auftreten, und die guten Leistungen aus den ersten beiden Spielen abrufen,“ so KSV-Trainer Christian Stenzel.

Während die Kettwiger optimal in die Saison gestartet sind, kassierte die MTG drei Niederlagen und ist Vorletzter. Der Horster Spielertrainer Fabian Deckwitz ist nach den guten Ansätzen am vergangenen Wochenende gegen Tabellenführer Solingen zuversichtlich, etwas Zählbares aus Kettwig mitnehmen zu können, sieht sein Team jedoch in der Außenseiterrolle. Auch MTG-Sprecher Carsten Stepping hofft auf einen Erfolg: „ Wir müssen anfangen zu punkten, um nicht im Tabellenkeller stecken zu bleiben.“

TSV Aufderhöhe II - ETB (Sa., 16 Uhr). Rückraumspieler und Sprecher Nils Grammon sieht sich mit dem Team als Underdog. „Wir wollen die schlechte Leistung beim 19:35 gegen Kettwig vom vergangenen Wochenende vergessen machen und vielleicht für eine Überraschung sorgen.“ Trainer Boris Sanarov muss auf die Verletzten Dominik Schultze, Max Schütte und Nils Kauer verzichten. Mit einer konzentrierten Deckung und schnellem Umschaltspiel sollte es gelingen, den Gegner zu ärgern.“

Landesliga: TC Cronenberg sieht sich im Derby als Außenseiter

HSV Überruhr II - GW Werden 33:31 (17:14). Im vorgezogenen Derby kassierte Werden die dritte knappe Niederlage. Bis 14:13 (29.) war das Spiel ausgeglichen. Nach dem Wechsel setzte sich der HSV auf 27:18 (44.) ab. In den letzten zwei Minuten konnten der zehnfache Torschütze Manuel Rademacher und Malte Mallach das Ergebnis noch erträglicher gestalten. Lukas Tholen überzeugte bei der HSV mit neun Treffern.

TV Cronenberg - HSG am Hallo (Sa., 18 Uhr, Raumerstraße). Für TVC-Abteilungsleiter Werner Verheyen ist die HSG eindeutig favorisiert: „Die Gäste sind der Top-Favoriten der Liga, daher haben wir nichts zu verlieren und können als Tabellenletzter unbeschwert in das Derby gehen. Eine Überraschung ist aufgrund einiger Ausfälle in unserem Team jedoch kaum zu erwarten.“ Es fehlen Benjamin Meis, Sebastian Schroth und Tim Krugmann.

HSG Velbert/Heiligenhaus - DJK Winfr. Huttrop (So., 16 Uhr). Huttrop steht vor einer schweren Aufgabe. Velbert steht mit 4:2 Punkten oben in der Tabelle und hat bis zwei klare Siege gegen Angermund und ETB eingefahren und gegen die HSG am Hallo verloren.

Kettwiger SV II - TV Angermund II (So 16.30, Gymn. Kettwig). Abteilungsleiter Werner Dörnenburg setzt nach der überraschenden Niederlage beim ETB auf Wiedergutmachung: „Trainer Alex Pütter kann wieder Thomas Vogt einsetzen.“

Weiter: HSG Gerresheim - ETB II (Sa., 18.15 Uhr).

