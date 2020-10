Kettwiger Ruder-Quartett ist eine Klasse für sich

Das Quartett der Kettwiger Rudergesellschaft (KRG) ist eine Klasse für sich: Lea Schneider, Lena Siekerkotte, Lene Mührs und Emma Achenbach gewannen bei den Deutschen Sprintmeisterschaften neben dem Juniorinnen-Doppelvierer auch das Rennen in der offenen Frauenklasse. Schneider und Siekerkotte setzten noch einen drauf und waren auch im Juniorinnen-Doppelzweier nicht zu schlagen. Mit dreimal Gold waren sie die erfolgreichsten Teilnehmerinnen dieser Titelkämpfe.

Paul Rasch versetzte die Konkurrenz ins Staunen

Paul Rasch versetzte die Konkurrenz im Männer-Einer ins Staunen. Der erst 19-Jährige schrammte nur hauchdünn am Titel vorbei und gewann sensationell Silber. Die Athleten vom KRG-Trainer-Duo Laura Rottmann und Florian Momm hatten sich einen Tag vor dem Wettkampf auf den Weg ins brandenburgische Werder an der Havel gemacht. Bekannt waren die Strecke und das schicke Örtchen durch einen Renntag der Ruder-Bundesliga im Jahr 2018 und die KRG-Vereinswanderfahrt im vergangenen Jahr.

Bei sonnigem, aber auch wechselhaftem Herbstwetter, wurden die 24. Deutschen Sprintmeisterschaften ausgerudert. Es war die einzige Deutsche Meisterschaft, die aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr durchgeführt werden konnte. Insgesamt 91 Vereine hatten in 438 Booten für die 450 m-Distanz gemeldet Hinter dem Ruderclub Potsdam, der sieben Medaillen (6x Gold, 1x Silber) gewann, belegte die Kettwiger RG (3x Gold, 2x Silber, 1x Bronze) den zweiten Platz der Vereinswertung.

Doppel-Meister-Ehrung für die Kettwigerinnen

Am ersten Wettkampftag ging es Schlag auf Schlag. Das Juniorinnen-Quartett konnte sich in einem harten Bord-an-Bord Kampf erneut gegen den RC Hansa Dortmund durchsetzen. Für die Siegerehrung war allerdings keine Zeit, da wenig später schon das Finale im Frauen-Doppelvierer anstand. Die Konkurrenz staunte nicht schlecht, als sich die 17- bis 18-jährigen Kettwigerinnen auch diesen Titel sicherten. Wenig später stand dann die Doppel-Meister-Ehrung an.

Eng ging es auch im Finale des Junioren-Doppelvierers der 15/16 Jährigen zu. In der Startgemeinschaft des Essener Ruder-Regattavereins sicherten sich die Kettwiger Ben und Jos Klein gemeinsam mit Laurenz Schmitz (ETuF), Paul Gutberlet (RaB) uns Steuerfrau Emilia Gallinat (SRV) die Vizemeisterschaft. Mit einem großen Regenbogen wurden die Athleten am frühen Sonntagmorgen an der Regattastrecke empfangen. Kurzfristig fiel Lene Mührs wegen Rückenbeschwerden aus, so dass das Trainer-Duo gezwungen war umzumelden. Für Mührs stieg Lea Schneider mit Lena Siekerkotte in den Doppelzweier. Die beiden waren ja bereits eine Woche zuvor in Krefeld Landesmeisterinnen in dieser Bootsklasse geworden. Auch in Werder waren sie nicht zu schlagen und gewannen ihren dritten Titel des Wochenendes.

Am Samstag stehen die Essener Stadtmeisterschaften an

Im Mixed-Doppelvierer sprang Emma Achenbach ein. Hier kämpfte sie im Finale gemeinsam mit Lena Siekerkotte, Bennet Gerritzen und Jan Philips lange um die Führung. Auf den letzten Metern fehlten auf Grund der vielen Rennen ein wenig die Körner. Bronze ist aber ein toller Erfolg.

Nun stehen noch die Essener Stadtmeisterschaften im Stadt-Vierer der Frauen und Stadtachter der Männer aus. Da der Kettwiger Herbst-Cup der Corona Pandemie zum Opfer fallen muss, finden die Rennen am kommenden Samstag auf dem Baldeneysee statt. Oberbürgermeister Thomas Kufen wird um 13 Uhr die Rennen im Ziel am Ruderklub am Baldeneysee verfolgen und die Ehrungen vornehmen.