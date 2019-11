Kettwiger bleiben auf Tuchfühlung zum Spitzenreiter

Nächste Woche kommt es zum Topspiel gegen Bergischer HC II, die sich beim 41:16-Heimsieg gegen den ETB schadlos hielten. MTG mit Punktgewinn.

Verbandsliga

Solinger TB - Kettwiger SV 28:30 (11:13).

Die Kettwiger bleiben mit zwei Punkten Rückstand auf Tuchfühlung zum Tabellenführer Bergischer HC II. Nach der einwöchigen Pause kommt es am 30. November zum Topspiel im Gymnasium an der Hauptstraße. Gegen den Liga-Primus bedarf es allerdings einer deutlichen Steigerung als beim Auftritt in Solingen. Der KSV kam nach einer schwachen Anfangsphase besser in die Partie, konnte sich gegen den Tabellen-Zwölften aber nie absetzen. „In der zweiten Halbzeit wurde es ein sehr enges und intensives Spiel. Wir haben jedoch kurz vor dem Ende nach dem Ausgleich der Solinger die Nerven behalten“, meinte Spieler Christian Röckmann.

Bergischer HC II - ETB 41:16 (22:6). Der ETB bezog die von Lars Dressler befürchtete hohe Niederlage: „Wir waren chancenlos. Mehr als die Tatsache, dass der Gegner durch die Bank um einige Klassen besser besetzt war, schmerzte die eigene desolate Leistung in der ersten Halbzeit. Die sehr hohe Anzahl technischer Fehler und schlechter Torabschlüsse wurden von den Gastgebern gnadenlos bestraft.“ In der zweiten Halbzeit zeigte der ETB Moral und konnte ein noch größeres Debakel verhindern. „Der Bergische HC hat einfach eine für diese Klasse überragende Mannschaft, das muss man neidlos anerkennen. Enttäuschend ist auch nicht die klare Niederlage, sondern unsere eigene Leistung“, so Dressler weiter.

Tore: Vogt (7), Achatz, Jetter (je 2), Geissler, Kuth, Dressler, Ulrich, Simon.