Kettwig: Einbruch schockt Footballer der Assindia Cardinals

Essen. In das Zuhause der Assindia Cardinals in Kettwig ist eingebrochen worden. So reagiert der Essener Football-Regionalligist auf den Zwischenfall.

Es war ein Schock für die Assindia Cardinals: In das Zuhause der Essener Footballer an der Ruhrtalstraße in Kettwig ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Die Täter, die sich auch von installierten Kameras nicht abhalten ließen, verschafften sich über ein Fenster der Umkleide Zutritt zum Funktionsgebäude des Vereins, nachdem sie an der Tür noch gescheitert waren. Sie entwendeten unter anderem für den Trainings- und Spielbetrieb notwenige Technik wie Laptops, Funkgeräte, Headsets und Drohnen.

Dazu wurde ein Stahlschrank zerstört und eine Glasvitrine aufgebrochen. Allein hierfür belaufe sich der Schaden auf sicher über 15.000 Euro, wie die Cardinals mitteilen. Die Schäden am Gebäude selbst seien hier noch nicht eingerechnet. Für den Verein sei das natürlich „ein Schlag in die Magengrube – abgesehen davon, dass wir nun den Schock des Einbruchs verdauen müssen, heißt es jetzt für uns auch, das gestohlene Equipment zu ersetzen und am Sicherheitskonzept unserer Sportanlage zu arbeiten“.

Cardinals wollen bei der Sicherheit am Gebäude nachrüsten

Es sei ein „bescheidenes Gefühl“, erklärt Cardinals-Klubchef Wilfried Ziegler, der ankündigt, dass der Verein schnell und intensiv nachrüsten werde, um einen erneuten Einbruch zu verhindern. „Eine Wiederholung halte ich für schwer möglich.“

Auswirkungen auf den Trainingsbetrieb in den nächsten Wochen habe der Vorfall nicht, so Ziegler. Aus dem Nichts kam der Einbruch allerdings nicht: Schon in den Vorwochen war bei den benachbarten Sportvereinen auf der Anlage an der Ruhrtalstraße eingebrochen worden. „Am Montag habe ich schon mal die anderen Vereine aus der Umgebung – den FSV Kettwig, den Kettwiger Sportverein und den Boule-Verein – eingeladen, dass wir gemeinsam mit der Stadt Essen ein Konzept erarbeiten, um die gesamte Anlage besser Kamera zu überwachen, weil sie weit draußen liegt und wir uns schützen wollen“, sagt Ziegler.

Um den Schaden zu kompensieren, denken die Cardinals darüber nach, in den nächsten Tagen eventuell ein Crowdfunding aufzusetzen, kündigt der Vorsitzende an.

