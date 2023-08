Kesim über sein Ziel und den ETB: „Es kann etwas entstehen“

Timur Mehmet Kesim (r.) traf für ETB Schwarz-Weiß Essen am Uhlenkrug gegen Sprockhövel doppelt.

Essen. Timur Kesim spielte schon für Rot-Weiss Essen und Wattenscheid in der Regionalliga. Wie er sein Potenzial beim ETB Schwarz-Weiß abrufen möchte.

Timur Mehmet Kesim sitzt frisch geduscht auf der vom Regen verschonten Tribüne am Uhlenkrug. Er lacht, scherzt mit einigen Teamkollegen und nimmt Glückwünsche zu seinem Auftritt an. Seine übrigen Mitspieler versuchen auf dem immer nasser und tiefer werdenden Naturrasen ein Fußballspiel am Laufen zu halten, dem Kesim schon vor der Pause und seiner Auswechselung mit zwei Toren seinen Stempel aufgedrückt hatte.

Der 19-jährige Neuzugang von ETB Schwarz-Weiß war am Mittwochabend im Spiel gegen die TSG Sprockhövel gleich zweimal per Kopf zur Stelle (21. Und 24.). Kurze Zeit darauf verpasste der 1,81 Meter große Offensivmann den lupenreinen Kopfball-Hattrick – das Spielgerät verfehlte knapp das Tor. Es blieb bei der 2:0-Halbzeitführung und Kesim wurde ausgewechselt. Schwarz-Weiß gewann den Test gegen den Oberligisten aus Westfalen letztlich mit 3:1. „Ich habe ein gutes Spiel gemacht. Mit zwei Toren in einer Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Der Platz war wirklich schwierig zu bespielen“, sagte Kesim nach dem Spiel.

Regionalliga hat ETB-Stürmer Kesim weitergeholfen

Der Stürmer, der bis zuletzt beim Stadtrivalen RWE unter Vertrag stand, spielte in der vergangenen Saison bei Wattenscheid 09 – kam dort jedoch kaum zur Entfaltung seines Potenzials. „Ich war zwar lange verletzt, aber aus zwölf Regionalligaspielen kann man trotzdem einiges für die Zukunft mitnehmen. Ich habe viel von meinen älteren Mitspielern gelernt“, beschreibt Kesim seine Zeit in Wattenscheid. In der Regionalliga traf er für die SGW einmal.

Beim Oberligisten Schwarz-Weiß Essen möchte er „sich in allen Bereichen steigern“. In der Vorbereitung kam “Memo“, wie ihn seine Mitspieler nennen, häufig auf die in Testspielen üblichen 45 Minuten Einsatzzeit. Die Tore gegen Sprockhövel waren jedoch seine ersten im Schwarz-Weißen Trikot. Pünktlich zum Oberliga-Start in der kommenden Woche scheint er sich nun auch auf dem Platz immer besser mit seinen Mitspielern zu verstehen: „Wir sind eine junge Truppe, kommen gut miteinander klar. Da kann auf jeden Fall etwas entstehen.“

Bei ETB möchte Kesim Fuß fassen und mit gutem Oberligafußball überzeugen. Mittelfristig ist sein Ziel möglichst „weit oben zu spielen“, aber „im Fußball gehört auch viel Glück dazu. Das wichtigste ist erst mal, verletzungsfrei zu bleiben“, erklärt der 19-Jährige. Wie lange sein Kapitel Schwarz-Weiß sein wird, weiß er noch nicht: „Ich denke noch nicht an die nächste Saison. Ich konzentriere mich auf diese Saison und möchte mich hier bei ETB beweisen und entwickeln.“

