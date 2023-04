1:1 in Katernberg: Die SGS lässt Punkte liegen.

Fußball: Bezirksliga Katernberg trotzt SGS ein 1:1 ab – Wille pur in Vogelheim

Essen. Der Titelkampf bleibt hochspannend: Katernberg und die SGS teilen sich die Punkte, Verfolger holen auf. So ist die Lage jetzt in der Bezirksliga.

Es bleibt spannend, hochspannend in der Fußball-Bezirksliga: So lief das Wochenende für die Essener Teams.

SSVg Velbert II – TuS Essen West 81 5:0 (2:0)

Böse Klatsche für TuS 81 beim Auswärtsspiel in Velbert: Durch die eigene Niederlage und den gleichzeitigen Sieg von Ratingen II beträgt der Abstand zum rettenden Ufer bereits vier Punkte. Kevin Puhan, Sportchef der Gäste, war enttäuscht: „Mit so einem Auftritt brauchen wir uns keine Gedanken machen, in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen.“

Tore: 1:0 (18.), 2:0 (21.), 3:0 (57.), 4:0, (72.), 5:0 (76.).

SV Burgaltendorf – SC Velbert II 5:3 (1:2)

Maurice Tavio Y Huete avancierte mit einem Dreierpack und seinen Saisontreffern 22, 23 und 24 zum Mann des Tages. Der SVA zeigte Moral und drehte einen 0:2 Rückstand in einen Sieg. Durch den Heimerfolg ist der SVA weiterhin voll im Titelrennen dabei. SVA-Trainer Sascha Hense war erleichtert: „Das war eine schwere Geburt.“

Tore: 0:1 (28.), 0:2 (32.), 1:2 Y Huete (41.), 2:2 Y Huete (54.), 3:2 Nakowitsch (66.), 4:2 Y Huete (83.), 4:3 (90. + 1), 5:3 Glahn (90. + 3).

DJK Sportfreunde Katernberg – SG Schönebeck 1:1 (1:0)

Katernberg macht das Meisterschaftsrennen wieder spannend. Durch die Punkteteilung gegen den Tabellenführer von der Ardelhütte beträgt der Vorsprung der SGS vor den Verfolgern nur noch zwei Punkte. DJK-Coach Sascha Fischer fehlten nach dem Spiel fast die Worte: „Wenn wir 3:0 oder 4:0 führen kann sich der Gegner nicht beschweren.“ Olaf Rehmann, Trainer der Gäste, war zufrieden mit dem Auswärtspunkt. „Für einen Sieg hätten wir ruhiger und mit mehr Selbstvertrauen spielen müssen“, analysierte Rehmann.

Tore: 1:0 Zamkiewicz (4.), 1:1 Neusser (76.).

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot DJK (Welscher, 66., wiederholtes Foulspiel).

Vogelheimer SV – Rhenania Bottrop 2:1 (1:1)

Durch eine überragende Willensleistung bleibt Vogelheim im Aufstiegsrennen. Trotz 80 Minuten in Unterzahl, nach einer Roten Karte in der Anfangsviertelstunde für Paulsen, gewann der VSV knapp, aber verdient das Heimspiel gegen die Gäste aus Bottrop.

Tore: 1:0 Yilmaz (17.), 1:1 (22.), 2:1 Soumare (66.).

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte VSV (Paulsen, 14.).

SC Werden-Heidhausen – BG Überruhr 1:4 (0:2)

Die Aksoy-Elf zeigte eine starke Leistung und konnte drei Punkte aus Werden entführen. Durch den Auswärtsdreier verkürzte Überruhr den Rückstand zum Spitzenreiter auf zwei Punkte. SCW-Trainer Danny Konietzko kommentierte nach der schlechtesten Saisonleistung kurz und knapp: „Verdienter Sieg für Überruhr.“ Gäste-Coach Murat Aksoy sah „eine taktisch unfassbar starke Leistung“ seines Teams.

Tore: 0:1 Olmes (4.), 0:2 Fritsch (38.), 1:2 Bekas (80.), 1:3 Dos Santos (84.), 1:4 Kizilisik (90. + 1).

Besondere Vorkommnisse: Ratingen verschießt Foulelfmeter (30.), Gelb-Rot SuS (Feyand, 90. + 5).

Es ging hoch her zwischen Fortuna Bottrop und dem ESC Preußen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Fortuna Bottrop – ESC Preußen 3:3 (3:2)

Der ESC Preußen konnte, dank eines Doppelpacks von Torjäger Kai Hoffmann, einen wichtigen Punkt aus Bottrop entführen. Der Top-Torjäger hat damit bereits 20 Saisontreffer erzielt. ESC-Trainer Manni Schröder war zufrieden: „Den Punkt nehmen wir mit.“

Tore: 1:0 (6.), 2:0 (12.), 2:1 Hoffmann (21.), 2:2 Benvenuti (27.), 3:2 (45.), 3:3 Hoffmann (90.).

Heisinger SV – Union Velbert 6:2 (2:2)

Durch den Heimsieg wahrt der Heisinger SV die Chancen auf den Klassenerhalt.

