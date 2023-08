Karrieresprung: SGS Essen-Trainerin bekommt Job beim DFB

Essen. In der Talentschmiede der SGS Essen reifen nicht nur Nationalspielerinnen. So hat sich der Kader der U17 zur neuen Bundesliga-Saison verändert.

Dass die SGS Essen eine Talentschmiede besitzt von bundesweiter Relevanz, das hat sich längst herumgesprochen. In Essen an der Ardelhütte reifen aber nicht nur Nationalspielerinnen. Zur neuen Saison ist nun Nikola Ludwig, im der vergangenen Spielzeit Trainerin der U17-Bundesliga-Juniorinnen, vom DFB verpflichtet worden und wird künftig die U16-Nationalmannschaft als Co-Trainerin betreuen.

Zusätzlich gehört sie dem neu installierten 10-köpfigen Kompetenzteam unter Leitung von DFB-Direktor Hannes Wolf an, der für die Arbeit mit den DFB-Nachwuchsteams verantwortlich zeichnet. Allein bei der Europameisterschaft 2022 standen sechs Spielerinnen im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft, die ihr DFB-Debüt während ihrer Zeit bei der SGS feierten.

SGS Essen holt Trainerin von Borussia Mönchengladbach

SGS-Koordinator Christian Kowalski hat in A-Lizenz-Inhaberin Kyra Densing (31) aber eine erfahrene Nachfolgerin von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Das Team aus Kirsten Nesse, die nicht mehr für die U20 auflaufen wird, Frank Kruse und Christoph Pischel bleibt bestehen.

Das Hauptziel der U17, die zuletzt Vizemeister in der Staffel West/Südwest wurde, ist nach wie vor, die Talente an den Frauenbereich heranzuführen. Im Kader hat sich zur neuen Saison, die am 9. September bei FSV Mainz 05 beginnt, wie immer einiges getan. So rücken Teresa Buonarroti, Katja Grochowski, Aleyna Igde, Thea Riesmeier, Maia Kamper Rodrigues, Angyeck Mengot, Carlotta Sesjak, Rieke Sterner und Ella Wilke in den Regionalliga-Kader der U20 auf.

Jule Schnieder von der SGS Essen U20 erzielte bei der Saison-Generalprobe gegen Twente Enschede die 1:0-Führung. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

U20 der SGS Essen beendet Generalprobe gegen Enschede mit 2:2

Leonie Perbandt und Greta Grüning gehören zunächst zum Perspektivkader der U20 und nehmen mehrmals die Woche am Trainingsbetrieb teil, werden aber ebenso in das Niederrheinliga Team der SGS integriert.

Zum Ende der Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison zeigte die U20 des Essener Bundesligisten noch einmal eine starke Leistung. Gegen das Nachwuchsteam von FC Twente Enschede verdiente sich das Team von Jonas Kaltenmaier ein 2:2. Tore: Jule Schnieder (41.) und Tereza Hlavova (87.). Die SGS startet am kommenden Sonntag (13 Uhr) beim FSV Gütersloh II.

Kader der SGS Essen U17

Geblieben sind: Bäcker, Bauer, Gedikli, Klees, Potsi und Uebing. Aus der eigenen U16: Baar, Gallert, Eltgen, Gödde, Krasniqi, Ljoki, Matz, Roscina, Schellhöh, Schwarz, Tittmann und Leni Wilken.

Neu extern: Celina Bajrami (VfL Bochum), Mailin Tenhagen (SF 97/30 Lowick) und Alexandra Osieck (Kanada).

Abgänge: Pels, Mikloweit (beide 1.FFC Recklinghausen), Gayretli (MSV Duisburg II), Aydogdu (Bor. Mönchengladbach II), Badowski (SGS III/ Trainer U11).

