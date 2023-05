Kanusport vom Feinsten auf dem Essener Baldeneysee

Über drei Tage wurde von Freitag bis Sonntag Kanusport der Extraklasse auf dem Baldeneysee geboten; hervorragend auch die Essener Kanuten.

Wie selten zuvor zeigte sich der Baldeneysee am Wochenende von seiner besten Seite und bot so optimale Rahmenbedingungen für die „Große Internationale Kanu-Frühjahrsregatta“ mit einer Riesenbeteiligung aus dem In- und Ausland.

Auch auf dem Wasser lief es so richtig rund, da wurden von den Aktiven Spitzenleistungen geboten. So zog auch Regattaleiter Jan Schäfer am Ende eine positive Bilanz. „In diesem Jahr waren wir mit dem Wetter gesegnet, wir hatten eine überaus große Beteiligung, der Sattelplatz mit Bootshängern sowie der Bereich für Wohnwagen war bis auf den letzten Platz gefüllt. Von daher kann ich auf eine gelungene Regatta zurückblicken. Ich bin sehr zufrieden und sehr erleichtert“.

Es herrschte einfach beste Stimmung. „Bis zum nächsten Jahr“, war da am Sonntagabend vielfach zu hören. Sportlich stand schon am Samstag ein besonderes Highlight mit den offenen NRW-Langstrecken-Einermeisterschaften auf dem Programm, bei denen teils große Teilnehmerfelder an den Start gingen, wie in der Jugendklasse mit über 40 Booten.

Große Spannung im 5000-Meter-Rennen der Kajak-Herren

Mit besonderer Spannung erwartet wurde da das 5.000m-Rennen der Kajak-Herren, bei dem schon sieben KGE-Fahrer vertreten waren. Schon nach einer Runde hatte sich ein rein Essener Viererteam an die Spitze gesetzt mit Nico Paufler, Max Rendschmidt, Tim Dietzler und Max Hoff, der an seiner alten Wirkungsstätte noch einmal im Rennkajak antrat. Dieses Quartett schenkte sich nichts. Unter Szenenapplaus der Zuschauer setzte sich dann Langstreckenspezialist Nico Paufler im Endspurt knapp gegen Max Rendschmidt und dessen Bruder Tim Dietzler durch. Nur Zentimeter dahinter dann Max Hoff, der viel Führungsarbeit geleistet hatte. Die Siegerehrung dann wurde für das strahlende KGE-Trio von Oberbürgermeister Thomas Kufen vorgenommen.

Henry Koelmann knüpte nahtlos an Vorjahreserfolg an

Zuvor war bereits im ersten Langstreckenrennen Henry Koelmann Meister über 2.000m in der Schülerklasse der 14-jährigen geworden. Und hatte dabei nahtlos an seinen Erfolg im Vorjahr noch in der AK 13 angeknüpft. Vizemeisterschaften gingen ferner an Jakob Savelsbergh in der Jugendklasse über 5.000m, Zoltan Hegyes über 2.000m in der Schülerklasse AK 13, Hannes Savelsbergh Schüler AK 12 und Taisiya Lykhina bei den Schülerinnen AK 13. Über eine Bronzemedaille konnten sich Rose Schmischke über 5.000m in der Jugendklasse AK 16 und Isabel Glettenberg in der AK 15 sowie Mijo Dworak bei den Schülern AK 13 freuen.

Aber schon am Freitag mit den 200m-Finals sowie am Sonntag mit den 500m- und 1.000m-Finals standen packende Rennen auf dem Programm. Nichts anbrennen ließen hier die Lokalmatadoren der KG Essen. Wieder einmal allen voran die Herrengarde. Hervorzuheben die Erfolge in den Einern über 200m durch Ferdinand Dittmar, über 500m durch Jonas Borkowski und 1.000m durch Tim Dietzler bei reinen KGE-Siegerehrungen; ebenso wie in den Zweierkajaks.

KGE-Nachwuchs behauptete sich gegen überaus starke Konkurrenz

Und auch der KGE-Nachwuchs konnte sich gegen die überaus starke Konkurrenz behaupten. Hervorzuheben hier Henry Koelmann. Der Schüler gewann nicht nur den Langstrecken-Einer, sondern setzte sich auch über 500m durch und gewann den 500m-Zweier mit Leonhard Böhling. Stark der Auftritt der Jugendlichen Marleen Sits und Rose Schmischke, die im Zweier über 200m und 500m oben auf dem Treppchen standen.

Alle Medaillenränge:

Kajak-Herren-Leistungsklasse I: Einer: 200m: 1. Ferdinand Dittmar, 2. Yannik Pflugfelder, 3. Denis Dimitrow; 500m: 1. Jonas Borkowski, 2. Ferdinand Dittmar, 3. Tim Dietzler; 1.000m: 1. Tim Dietzler, 2. Leander Weymann, 3. Niklas Heuser; 5.000m: 1. Nico Paufler, 2. Max Rendschmidt, 3. Tim Dietzler; Zweier: 200m: 1. Ferdinand Dittmar-Niklas Heuser, 2. Jan-Peter Graf-Jonas Borkowski, 3. Denis Dimitrow-Simon Specht; 500m: 1. Ferdinand Dittmar-Niklas Heuser, 3. Jan-Peter Graf-Jonas Borkowski; Vierer: 200m: 500m: 1. Dittmar-Heuser-Pflugfelder-Weymann, 2. Graf-Borkowski-Dimitrow-Dietzler;

Damen-Leistungsklasse I: Einer: 200m: 3. Enja Rößeling; Zweier: 200m: 1. Caroline Arft-Enja Rößeling; männl. Jugd.: Einer: 5.000m: 2. Jakob Savelsbergh; weibl. Jugd.: Einer: 500m: 3. Marleen Sits; 5.000m AK 16: 3. Rose Schmische; AK 15: 3. Isabel Glettenberg; Zweier: 200m und 500m: 1.und 1. Marleen Sits-Rose Schmischke; Schüler A: Einer: 500m: 1. Henry Koelmann; AK 12: 2. Hannes Savelsbergh; 2.000m AK 14: 1. Henry Koelmann; AK 13: 2. Zoltan Hegyes; AK 12: 2. Hannes Savelsbergh, 3. Mijo Dworak; Zweier: 500m: 1. Henry Koelmann-Leonhard Böhling; Vierer: 500m: 2. Koelmann-Böhling-Reith-Hegyes; Schülerinnen A: Einer: 2.000m AK 13: 2. Taisiya Lykhina; Vierer: 500m: 2. Sander-Pförtner-Schmitz-Lykhina;Schüler B: Vierer 500m: 1. Rüttger-Savelsbergh-Singer-Wanzek, 2. Schmitz-Heu-Strottrop-Neid; Schülerinnen B: Vierer 500m: 1. Kraft-Fabris-Naujoka-Troilett;

Alle Nachrichten aus dem Essener Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen