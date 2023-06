Jüngster Sieg kann Probleme der Cardinals nicht kaschieren

Essen. Football-Regionalligist peilt am Samstag bei den Cologne Falcons erstmals den zweiten Sieg in Folge an. Darum ist Cardinals-Präsident skeptisch.

Gelingt den Assindia Cardinals endlich die Trendwende? Diese Hoffnung hatten die Essener Regionalliga-Footballer seit dem Saisonstart immer wieder. Auf Niederlagen wussten die „Men in Blue“ stets mit einem Erfolg zu antworten – drei Mal in Folge ließen sie schon einer Pleite einen Punktgewinn folgen. Zwei Siege in Serie gelangen allerdings noch nicht – was sich am Samstag (15 Uhr, Ostkampfbahn) beim Tabellennachbarn Cologne Falcons ändern soll.

Wilfried Ziegler bleibt trotz des jüngsten 30:14 bei den Wuppertal Greyhounds, bei dem die Umstellungen in der Halbzeit griffen, skeptisch. „Wir haben noch zu viele junge und unerfahrene Spieler im Team, um es eine Trendwende zu. Dafür ist nach wie vor alles zu schwankend“, erklärt der Cardinals-Präsident. Der dritte Saisonsieg sorgt zwar wieder für etwas mehr Ruhe, zumal sich der Regionalligist andernfalls wohl endgültig von seinen Aufstiegsambitionen hätte verabschieden müssen.

Cardinals bleiben trotz Erfolg in Wuppertal vorsichtig

Der jüngste Erfolg darf aber nicht die Probleme und Schwächen kaschieren. „Haben zwei, drei von den Leistungsträgern einen schlechten Tag oder fallen verletzt aus, dann können wir wieder ins Hintertreffen geraten“, meint Ziegler und ergänzt: „Dass wir jetzt zu der Stärke, die wir uns vor der Saison gewünscht haben, gefunden haben, diese Aussage würde ich jetzt noch nicht treffen.“

Dass die Cardinals im Hinspiel gegen Wuppertal unterlagen und das Rückspiel nun für sich entschieden haben, helfe aber mental weiter. Jetzt wollen die „Men in Blue“ auch den direkten Vergleich gegen Köln für sich entscheiden und den nächsten Gegner dauerhaft in der Tabelle hinter sich lassen. „Man darf sich aber nicht zurücklehnen und denken: Köln haben wir im Hinspiel geschlagen, das gelingt uns jetzt wieder“, warnt Ziegler.

Cardinals wollen Schwung vom Auswärtssieg mit nach Köln nehmen

Im Hinspiel schafften die Essener es, Quarterback Alexander Jodlauk erfolgreich einzusetzen – 26:13 hieß es am Ende am Hallo. Die Falcons werden sicherlich versuchen, dass die Cardinals dieses Mal nicht ihre Stärken entfalten können. „Wir wissen ja, was wir gegen sie gut gemacht haben und stellen uns darauf ein, dass sie versuchen werden, uns das wegzunehmen“, erklärt Cheftrainer Bernd Janzen. „Es gibt zwei, drei Möglichkeiten, das zu tun - und darauf müssen wir eine Antwort haben.“

Janzen will natürlich den Schwung aus dem abgebrochenen Spiel in Wuppertal mitnehmen. Helfen könnte dabei die Personallage, sich etwas entspannt hat, der ein oder andere wird am Samstag ins Aufgebot zurückkehren. Punkte müssen her in den verbleibenden beiden Spielen vor der Sommerpause, wollen die Cardinals im Aufstiegsrennen bleiben. Der Sieg in Wuppertal sei ein weiterer Schritt zum positiven Trend gewesen, findet Ziegler.

