Irre Serie: SGS Essen errichtet unüberwindliches Bollwerk

Hoffenheim. SGS Essen lässt beim Tabellendritten TSG Hoffenheim kaum etwas zu und siegt nach starker Leistung mit 3:0. So überzeugend war der Auftritt.

Die wundersame Reise der SGS Essen in der Frauenfußball-Bundesliga geht weiter. Beim Tabellendritten TSG Hoffenheim landet die Elf von Trainer Markus Högner den nächsten Überraschungscoup und siegte mit 3:0. Ein Doppelschlag in der Anfangsviertelstunde ebnete den Weg zum Erfolg. Nicht einmal die beste Offensive der Liga konnte die Essener Hintermannschaft überwinden. Zum fünften Mal schon spielte die SGS zu null und setzt ihren Höhenflug so munter fort.

Schon zu Beginn versteckte sich Schönebeck nicht. Die erste Torannäherung aber schafften die Gastgeberinnen: Memeti führte den Ball durchs Mittelfeld und sah, dass sich Billa im Rücken von Katharina Piljic löste. Doch der Schuss der Schweizerin brachte SGS-Torfrau Sophia Winkler noch nicht in Bedrängnis (7.). Auf der Gegenseite musste sich Dick im Hoffenheimer Tor schon mehr strecken, um den ersten Abschluss von Ramona Maier zur Ecke zu lenken (9.).

SGS Essen ebnet mit frühem Doppelschlag den Weg zum Auswärtssieg

Anschließend trumpfte die SGS groß auf: Natasha Kowalski brachte einen weiteren Eckstoß scharf an den ersten Pfosten. Essens Kapitänin Jacqueline Meißner verpasste den Ball zwar, doch Hoffenheims Cazalla rutschte er über den Scheitel, sodass die Kugel im eigenen Tor einschlug (13.). Schönebeck führte mit 1:0 – und ließ nicht locker. Lilli Purtscheller kam wenig später am rechten Flügel an den Ball und tanzte Gegenspielerin D`Angelo aus. Ihre Hereingabe schob Laureta Elmazi in die Maschen zum 2:0. Der Doppelschlag war perfekt.

Für die Gastgeberinnen war es ein Schock. Mit so offensiv ausgerichteten Essenerinnen hatten sie kaum gerechnet. Die SGS setzte die TSG immer wieder durch frühes Anlaufen unter Druck. Ein geordneter Spielaufbau war so kaum möglich. Wirklich brenzlig wurde es in der ersten Hälfte nur ein einziges Mal: Corley hatte einen Geistesblitz und spielte einen feinen Steckpass auf Billa, die aber frei vor SGS-Torfrau Winkler über das Tor schoss (36.).

Ramona Meier sorgt mit dem 3:0 für die Entscheidung in Hoffenheim

Nach der Pause intensivierten die Gastgeberinnen ihre Bemühungen. Eine Viertelstunde schnürte die TSG die Högner-Elf in deren Hälfte ein. Allerdings blieben die Essenerinnen auch unter Druck stabil. So kam Hoffenheim zu keinem nennenswerten Abschluss. Auch, weil der Tabellendritte keine Ideen entwickelte. Bis Specht in der eigenen Hälfte den Kopf hochnahm und einen 40-Meter-Pass in den Lauf von Memeti spielte. Doch Essens Torfrau Winkler gewann das Duell (69.).

Es war der letzte kritische Moment, den die SGS zu überstehen hatte. Denn in der Folge gestalteten die Essenerinnen die Partie wieder ausgeglichener. Und spätestens als Lena Ostermeier mit einem Schnittstellenpass das 3:0 von Ramona Maier vorbereitet hatte, war der nächste Überraschungscoup perfekt.

So haben sie gespielt

TSG Hoffenheim - SGS Essen 0:3 (0:2).

SGS: Winkler – Ostermeier (90. Joester), Meißner, Piljic, Sterner – Pfluger (81. Berentzen), Rieke – Elmazi, Kowalski, Purtscheller – Maier.

Tore: 0:1 Cazalla (13., Eigentor), 0:2 Elmazi (15.), 0:3 Maier (86.).

