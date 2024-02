Irre Schlussphase: Zwei Moskitos-Spieler ragen heraus

Essen. Eishockey-Oberligist Moskitos sichert sich nach mäßiger Leistung 5:2-Heimsieg gegen Hannover Indians. So lief es am Westbahnhof.

Was für eine Schlussphase am Westbahnhof! Die Moskitos Essen haben sich durch drei späte Treffer im Heimspiel gegen die Hannover Indians „Big Points“ im Kampf um das Playoff-Heimrecht gesichert. Beim 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)-Heimsieg vor 1300 Zuschauern trotz mäßiger Leistung ragten zwei Spieler heraus: Der Lette Sandis Zolmanis schoss die „Mücken“ mit vier Treffern fast im Alleingang zum Sieg, was ohne die vier Assists von DEG-Talent David Lewandowski, der zudem seine Torpremiere im Senioren-Eishockey feierte, aber auch nicht möglich gewesen wäre.

„Glücklich, aber nicht zufrieden“, war Trainer Danny Albrecht nach dem Spiel. „Das war ein wichtiger Sieg für uns.“ Durch den Dreier nach zuvor zwei Niederlagen in Folge hat der Essener Eishockey-Oberligist den Vorsprung auf Platz fünf auf satte 17 Punkte ausgebaut– bei nur noch sieben verbleibenden Hauptrundenspielen Den nächsten Schritt können die Moskitos am Sonntag (18.30 Uhr, imos Eishalle) bei Schlusslicht Herforder EV machen.

Moskitos Essen liegen 17 Punkte vor Platz fünf

Beim Blick auf die Aufstellungen standen zwei Talente von Kooperationspartner Düsseldorfer EG im Fokus: Torhüter Leon Hümer (18) startete zwischen den Pfosten, Angreifer Lewandowski (16) übernahm in der ersten Reihe den Platz von Enrico Saccomani, der krankheitsbedingt ausfiel – genauso wie Johannes Oswald. Robin Slanina fällt weiterhin verletzt aus.

Frühe Moskitos-Führung: Zolmanis trifft zum 1:0

Die ersten Minuten waren „vogelwild“: Die Indians verbuchten Abschlüsse gefühlt im Sekundentakt, hätten eigentlich in Führung gehen müssen. Aber Essens Lewandowski bediente nur einmal Zolmanis, der im Alleingang eiskalt blieb (1.) – das 1:0 nach nur 47 Sekunden. Die Gäste erholten sich schnell von dem frühen Gegentreffer: Essen verlor die Scheibe in der Offensive, einmal mehr fehlte die richtige Absicherung – und Hannovers Timo Ruckdäschel glich aus (4.).

Überragend: Youngster David Lewandowski bereitete vier Tor für die Moskitos vor und traf einmal. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Die Indians hatten mehr vom Spiel, die Gastgeber hingegen waren unaufmerksam, oft einen Schritt zu spät und fast nur über Umschaltmomente gefährlich. Elf Minuten und einige Handgemenge und Strafen später hatten die Indians das Ergebnis gedreht: Hannover spielte im Powerplay zielstrebig nach vorne, die „Mücken“ waren zu weit weg von Torschütze Branislav Pohanka (16.).

Dadurch ist das Momentum gewechselt und wir haben Energie bekommen, die uns das ganze Spiel gefehlt hat. Moskitos-Trainer Danny Albrecht zur vierminütigen Unterzahlsituation im Schlussdrittel

Zu Beginn des Mitteldrittels blieben die Gäste am Drücker, übernahmen die Spielkontrolle, während sich die Hausherren viele Fehler leisteten. Hannover aber nutzte das nicht – und ein Glanzmoment der ersten Essener Reihe reichte zum Ausgleich: Einen feinen Doppelpass mit Landsmann Elvijs Biezais vollendete Zolmanis, erneut hatte der junge Lewandowski die Aktion eingeleitet (28.).

Moskitos: Momentum wechselt im Schlussdrittel endgültig

Durch den Treffer und das folgende Powerplay wechselte das Momentum zumindest in den nächsten sechs Minuten auf Essens Seite, die Führung holten sich die Moskitos aber nicht – auch nicht in doppelter Überzahl in der Schlussminute des Drittels.

„In den ersten beiden Dritteln war Hannover ganz klar besser, hat sich aber nicht belohnt für den Aufwand und die Chancen“, analysierte Albrecht. 17 zu 30 lautete das Schussverhältnis vor dem Schlussdrittel, in dem die Moskitos auf einmal vier Minuten in Unterzahl verteidigen mussten.

Das aber machten sie souverän und ließen sich von den Fans dafür feiern. „Dadurch ist das Momentum gewechselt und wir haben Energie bekommen, die uns das ganze Spiel gefehlt hat“, erklärte Albrecht. „Wir wollen Essen siegen sehen“, schallte es von den Rängen am Westbahnhof.

In der Schlussphase machten die Gastgeber den Heimsieg perfekt: Zuerst reagierte Lewandowski gedankenschnell hinter dem Tor, legte die Scheibe mit einen No-Look-Pass vor das Gehäuse, wo Zolmanis direkt zum 3:2 abschloss (58.).

Moskitos: Lewandowski feiert Torpremiere im Senioren-Eishockey

Eine Minute später lag die Scheibe nach Zolmanis‘ Schuss frei, Lewandowski musste sie nur noch über die Linie drücken und krönte seine überragende Leistung mit seiner Torpremiere im Senioren-Eishockey (59.). Als die Indians Torhüter Brett Jaeger vom Eis genommen hatten, setzte Zolmanis den Schlusspunkt mit seinem vierten Treffer des Abends (60.) – nach der vierten Vorarbeit von Lewandowski. Danach kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

So haben sie gespielt

Moskitos – Hannover Indians 5:2.

Drittel: 1:2, 1:0, 3:0.

Tore: 1:0 Zolmanis (1.), 1:1 (4.), 1:2 (16.), 2:2/3:2 Zolmanis (28./58.), 4:2 Lewandowski (59.), 5:2 Zolmanis (Empty Net, 60.).

Strafminuten: Essen 17 – Hannover 15.

Zuschauer: 1281.

