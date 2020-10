Individuelle Fehler kosten ETB den Sieg

Das 1:2 in Kleve ist die dritte Niederlage in Folge für die Schwarz Weißen. Neue Spieler sind bis zum Ende der Transferperiode nicht in Sicht

1. FC Kleve – ETB Schwarz Weiß 2:1 (0:1). Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat sein drittes Spiel in Folge in der Fußball-Oberliga verloren. „Das war eine völlig unnötige Niederlage. Bei allem Neuaufbau und aller Geduld - dass wir durch solche individuellen Fehler dieses Spiel verloren haben, da sind wir schon enttäuscht“, ärgerte sich Essens Sportdirektor Jürgen Lucas hinterher.

Dabei hatte es lange eigentlich ganz gut ausgesehen. Nach 13 Minuten waren die Schwarz-Weißen durch einen gut vorgetragenen Angriff durch Simon Neuse verdient in Führung gegangen, hatten im Verlauf des Spiels immer wieder Möglichkeiten zum 2:0. Vor allem nach 60 Minuten, als erst Bünyamin Sahin an Kleves Keeper Bjarne Janßen gescheitert war und Paul Voß einen Kopfball an die Latte brachte.

Kleve drehte die Partie in sechs Minuten

Zwei individuelle Fehler brachten den ETB letztlich ins Hintertreffen. Durch Nedzad Dragovic per Foulelfmeter (69.) und Niklas Klein-Wiele (75.) drehte Kleve die Partie in einen 2:1-Sieg. Lucas: „Bis zum 1:1 ist Kleve nichts eingefallen, danach ist das Spiel gekippt. Ich hoffe, dass wir einen Lerneffekt daraus ziehen, dann hat es wenigstens etwas Gutes.“Schon im letzten Auswärtsspiel gegen Velbert waren individuelle Fehler der Grund für die Niederlage. „Damit sollte es dann jetzt auch genug sein.“

Damit sind die Essener nun seit drei Spielen in Folge sieglos. Am Mittwoch geht es für die Schwarz-Weißen gegen den Aufsteiger DJK Teutonia St. Tönis. Es ist das erste Spiel nach dem Ende der Transferperiode, die aufgrund der Corona-Situation verlängert wurde. Neue Spieler sind beim ETB aber nicht mehr in Sicht, Lucas: „Stand jetzt wird nichts mehr passieren.“

ETB: Lenz - Neuse, Michalsky, Voß, Sahin (76. Wolters) - Nguanguata (76. Walter), Pöhlker, Maßmann, Remmo - Kimbakidila (72. Mumcu), Cissé. Tore: 0:1 Neuse (13.), 1:1 Dragovic (69., Foulelfmeter), 2:1 Klein-Wiele (75.). Zuschauer: 300.