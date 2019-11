Die Zeichen stehen auf Finale: Am Samstag treten die Rockets im ersten Top-Spiel der Skaterhockey-Bundesliga bei den Crash Eagles Kaarst an.

Es wird ernst für die SHC Rockets Essen: Am Samstag (18.15 Uhr) steigt in der Skaterhockey-Bundesliga das erste Finale der Best-of-Three-Serie bei den Crash Eagles Kaarst.

Ein besseres Topspiel hätten sich Skaterhockey-Fans wohl kaum ausmalen können, denn es spielt der amtierende Deutsche Meister gegen den doppelten Pokalsieger. Zudem treffen mit Kaarst und Essen die beiden ältesten Vereine Europas aufeinander.

SHC-Teamchef Thomas Böttcher sieht die Crash Eagles in diesem Traditionsduell leicht favorisiert: „Kaarst hat einen echten Lauf und ihre Playoff-Serien nach nur zwei Partien gewonnen. Außerdem spielen sie zuhause, das sind natürlich schwierige Bedingungen für uns. Aber natürlich sind die Jungs alle heiß und super motiviert. Ich bin mir sicher, dass es ein würdiges Finale wird.“

Verstecken müssen sich die Raketen aber trotzdem nicht, weiß Böttcher: „Wir haben in der Hauptrunde in der Saison mit dem 12:3 schon gezeigt, dass wir dort gewinnen können. Das war die einzige Heimniederlage der Kaarster. Wir wissen also, wie es geht.“ Aber die Kaarster wissen auch, wie Finale geht - es ist das vierte Endspiel in Serie für die Mannschaft vom Niederrhein.

Bitter für den SHC ist der Ausfall von Kapitän Daniel Breves, der im Halbfinale gegen Krefeld die Gelb-Rote Karte sah und nun gesperrt ausfällt. Für ihn rückt Lars Wegener aus der zweiten Mannschaft nach. Unterstützt werden die Raketen von 80 bis 100 Essener Anhängern, die die Reise nach Kaarst antreten. Den Finalkracher will sich keiner entgehen lassen, weiß der SHC-Teamchef: „Das ist eine relativ große Halle mit 500 Plätzen. Ich denke, dass es voll wird. Die Unterstützung unserer Fans ist natürlich super.“ Endspielstimmung garantiert.