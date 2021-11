Im Derby bei MTG Horst geht es auch um eigenen Anspruch

Essen. Spannender Spieltag aus Essener Sicht in der Verbandsliga und Landesliga bevor. Eine Menge Derbys stehen an diesem Wochenende auf dem Programm.

In der Handball-Verbandsliga steht der Essener Titelanwärter SG Überruhr vor einer schweren Aufgabe. Im Derby bei der MTG Horst wollen die Kettwiger ihrem Anspruch gerecht werden.

Solinger TB - SG Überruhr (Sa., 19.30 Uhr). Durch das für sie spielfreie Wochenende ist das Team von Rang eins auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht – so eng ist es noch dort oben. Die SGÜ muss also gewinnen, um mit dem Spitzenquartett Wülfrath, Lintorf, Langenfeld und Bergische Panther mitzuziehen. Das ist auch Kapitän Nico Birkenstock bewusst: „Wir müssen die Solinger sehr ernst nehmen. Sie haben in der Vergangenheit gezeigt, was sie leisten können, wenn man ihre Stärken nicht in den Griff bekommt.“

Weitere Themen

Für den Trainer Sebastian Vogel sind die Gastgeber eine „kleine Wundertüte“. Er resümiert: „Die bisherigen Ergebnisse der Solinger sehen so aus, als wären ihre Leistungen schwankend. Dass sie aber mit jedem Gegner mithalten können, zeigten auch die letzten Duelle gegen uns. Es wird definitiv kein leichtes Spiel für uns.“

Torhüter Dominik Sieberin erinnert an das abgebrochene Spiel aufgrund des undichten Hallendaches in der letzten Saison: „Bis zur Beendigung war es immer ausgeglichen. Die Solinger sind sehr heimstark.“ Der Kettwiger SV unterlag dort mit 24:29. Es fehlen weiter die verletzten Vetterlein und Onnebrink sowie die beruflich verhinderten Pöter und Liedtke.

ETB Schwarz-Weiß muss Unkonzentriertheiten abstellen

Bergische Panther II - ETB (So, 17 Uhr). Die Schwarz-Weißen stehen vor einer schweren Aufgabe beim Tabellenvierten, der nur einen Punkt Rückstand zum Spitzenreiter Wülfrath hat. Rückraumspieler Nils Grammon, der wieder zum Kader stößt, fordert nach der viel zu hohen Niederlage gegen Ratingen volle Aufmerksamkeit über 60 Minuten: „Die immer wiederkehrenden Phasen der Unkonzentriertheit müssen wir reduzieren.” Der ETB muss weiterhin auf Tobias Lortz und Nils Kauer verzichten. Neben Nils Grammon steht auch Julian Kowalski wieder im Team.

MTG Horst - Kettwiger SV (So., 17 Uhr, Wolfskuhle). Beide Mannschaften suchen noch immer nach ihrer optimalen Form. Der KSV (5:7 Punkte) und die Horster (4:10) liegen im unteren Tabellenmittelfeld und können nicht zufrieden sein. MTG-Vorstandsmitglied Carsten Stepping sieht sein Team nach den drei Niederlagen der letzten Wochen als krassen Außenseiter. „Auch, wenn der KSV bislang noch hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, sind wir eindeutig in der Außenseiter-Rolle. Wir müssen unbedingt unsere Torausbeute steigern.“ Coach Maik Paulus hofft auf den Einsatz von Jan Bergander und Ivo Syperek, der sich im Spiel in Cronenberg verletzte.

https://www.waz.de/sport/lokalsport/essen/bittere-niederlage-zu-hause-fuer-den-kettwiger-sv-id233738167.html

Landesliga: Sechs der sieben Essen Teams spielen gegeneinander

Sechs der sieben Essener Mannschaften stehen sich am Samstag gegenüber. Im Blickpunkt steht vor allem das Duell zwischen dem TV Cronenberg und der HSG am Hallo. Es ist auch ein Kampf, bei dem sich der ehemalige TVC-Coach Oliver Wysk und sein ehemaliger verlängerter Arm Tim Krugmann, nun verantwortlich auf der anderen Seite, messen.



Jannis Avramidis von Grün Weiß Werden versucht Torwart Nick Nösler vom TV Cronenberg zu überwinden. Werden verlor das Spiel mit 23:28. Foto: Michael Gohl

TV Cronenberg - HSG am Hallo (Sa., 17 Uhr, Raumerstraße). Für den Cronenberger Trainer Tim Krugmann ist es ein klassisches Bonusspiel: „Mit der HSG erwarten wir einen der Aufstiegsfavoriten, die wir in diesem Derby möglichst lange ärgern wollen. Der Druck liegt aber eindeutig beim Gegner.“ Spiele gegen die HSG und damit gegen den Ex Trainer haben beim TV Cronenberg eine besondere Bedeutung. Aus diesem Grund darf man eine höchst motivierten Gastgeber erwarten. Es fehlen Sebastian Schroth und Dominik Mommen. Der Einsatz von Nick Noesler ist fraglich.

Oliver Wysk weiß um die Schwere der Aufgabe: „Meine ehemalige Mannschaft wird hochmotiviert sein. Sie spielt unter Tim Krugmann wieder sehr diszipliniert und effektiv. Glücklicherweise sind bei uns Recep Koraman und Falk Strahlendorf wieder an Bord, so dass wir im Rückraum deutlich flexibler sind.“

GW Werden hat weiterhin große Personalprobleme

SG Überruhr II - GW Werden (Sa., 18 Uhr, Klapperstraße). Werden hat weiterhin große personelle Probleme. Hebmüller, Vollmer, Jachens, Mallach, Feldhege und Schröder fehlen oder sind angeschlagen. GWW-Coach Kosta Avramidis erwartet – wie in der Vergangenheit – ein ausgeglichenes Spiel: „Wir werden den Kader mit Spielern der Zweiten ergänzen müssen.“

TV Angermund II - SG TuRa Altendorf (Sa., 16.30 Uhr). Trainer Dirk Grzeganek hat die bittere 18:37-Schlappe mit der Mannschaft aufgearbeitet: „Das Team ist jetzt gefragt. Angermund ist eine sehr unangenehme Mannschaft. Wir müssen dort eine sehr gute Leistung zeigen, wenn wir uns auch mal belohnen wollen.“

Kettwiger SV II - Altendorf 09 (Sa., 18 Uhr, Gymn. Kettwig). Tabellen-Dritter gegen Schlusslicht: Die Kettwiger gehen als klarer Favorit in das Derby. Während die Gastgeber nur eine Niederlage auf ihrem Konto haben, warteten die Altendorfer nach fünf Spielen noch immer auf den ersten Punktgewinn.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier: Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen