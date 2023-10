Will zwei gute Halbzeiten sehen: Adler-Trainer Marcel Cornelissen.

Fußball Oberliga Im Aufsteigerduell will Adler Union unbedingt punkten

Essen. Am Wasserturm erwarten die Frintroper mit dem FC Büderich den Tabellennachbarn. Gastgeber müssen Lehren aus dem Schonnebeck-Spiel ziehen.

Ein wichtiges Aufsteigerduell wartet am Sonntag auf den Oberligisten Adler Union Frintrop. Mit dem FC Büderich reist ein Team an den Wasserturm, welches ebenfalls nach neun Partien acht Punkte auf dem Konto hat, allerdings aufgrund der besseren Tordifferenz über dem Strich steht. Eigentlich sammelte Büderich bereits elf Zähler, aber der 2:1-Sieg über Hamborn 07 am ersten Spieltag wurde, nach dem Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers, gegen den FCB gewertet.

Für Adler Union Frintrop stand in der Trainingswoche auch die Analyse des vorherigen Liga-Spiels auf dem Programm: Beim Essener Derby in Schonnebeck setzte es eine 0:3-Niederlage. Trainer Marcel Cornelissen erklärt rückblickend: „Wir haben 40 Minuten sehr viel richtig gemacht, aber dürfen uns nicht von Rückschlägen so leicht aus der Bahn werfen lassen. Eine gute Halbzeit reicht nicht mehr, wir brauchen 90 gute Minuten.“

Gegen Büderich könnte Frintrop durch einen Sieg aus eigener Kraft die Abstiegsränge verlassen. „Die Chance ist natürlich höher als gegen die absoluten Top-Teams. Trotzdem ist Büderich besser als fast alle Gegner der letzten Jahre. Wir müssen schon an die Leistungsgrenze gehen“, erklärt Cornelissen.

Im Sommer 2022 gab es schon mal einen Testspielvergleich der beiden Mannschaften. Damals siegte Büderich zuhause mit 2:1. Allzu viele Rückschlüsse kann Cornelissen aus dieser Partie allerdings nicht ziehen. Der Aufstiegscoach betont: „Sportlich ist Büderich der beste Aufsteiger mit eigentlich elf Punkten, aber sonst können wir den Gegner gar nicht einschätzen. Wir haben letztes Jahr in der Vorbereitung gegen sie gespielt, aber es gibt ja unzählige Neuzugänge und einen neuen Trainer.“

