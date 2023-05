Im Abstiegskampf gelingt Kettwiger SV wichtiger Erfolg

Essen. In der Verbandsliga darf der Kettwiger SV wieder hoffen nach dem Erfolg über TuS Lintorf. So lief der vorletzte Spieltage für die Essener Teams.

Der Kettwiger SV hat in der Handball-Verbandsliga nach dem Heimsieg über TuS Lintorf II noch alles selbst in eigener Hand, um den Abstieg zu vermeiden. Ansonsten sind aus Essener Sicht die Entscheidungen in Ober- und Landesliga gefallen.

HSV Überruhr - Handball Oppum 21:25 (9:13). Oberligist HSV konnte nicht an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen, die Gäste wiederum kämpften beherzt und sicherten sich zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Für HSV-Trainer Tim Reinhardt war klar: „Wir hätten diesen Kampf noch mehr annehmen müssen.“

Oppum stellt eine körperbetonte, offensive Deckung, die es Überruhr nicht leicht machte, Tore zu erzielen. Entsprechend stand ein 9:13 zur Pause auf der Anzeigetafel. Auch in der zweiten Hälfte änderte sich wenig an den Kräfteverhältnissen. „Wir haben viel zu viele technische Fehler gemacht. Man hat klar gesehen, dass es für Oppum um alles ging und uns ein paar Prozent gefehlt haben. Gerade in Sachen Einstellung hat einiges gefehlt“, analysierte Trainer Reinhardt.

Er wird bekanntlich seinen Trainerjob bei Überruhr aufgeben. Ein Nachfolger ist bereits gefunden: Ragulan Srijeevaghan (39), B-Lizenz-Inhaber, war bisher im Handballverband Westfalen (HVW) tätig. Zuletzt war er Trainer beim Frauen-Verbandsligisten VfL Brambauer.

HSV-Tore: Plaumann (5), Mund (5), Lepper (4), Birkenstock (3), Lorenz, Liedtke, Eller, Thomas (je 1).

Lukas Plaumann erzielte fünf Tore für den Oberligisten HSV Überruhr, zum Sieg gegen Oppum hat es jedoch nicht gereicht. Foto: Michael Gohl

Verbandsliga: Kettwiger SV vor dem entscheidenden Kellerduell

In der Handball-Verbandsliga holte der Kettwiger SV im Kampf um den Klassenerhalt zwei wichtige Punkte Die Kettwiger besiegten zu Hause den Tabellenneunten TuS Lintorf II mit 34:20 (15:10) und sind nun punktgleich mit dem Vorletzten SG Langenfeld II. Der KSV hatte alles im Griff und führte bereits kurz nach der Pause mit 20:12 (37.). Am kommenden Samstag (14 Uhr) kommt es am letzten Spieltag zum Kellerduell beim TSV Aufderhöhe II, der nur einen Punkt besser ist.

Erneut chancenlos war Schlusslicht ETB beim 21:31 (10:14) gegen Interaktiv Handball II. Die Essener stehen mit nur acht Punkten aus 25 Spielen längst als Absteiger fest.

Haaner TV - MTG Horst 39:31 (20:15). Es war das erwartet schwere Spiel gegen die abstiegsbedrohten Gastgeber. Die MTG startete gut und verteidigte bis zum 10:8 (13.) eine Führung. Danach folgte eine entscheidende Phase, denn zehn Minuten gelang Horst kein Tor, sodass man mit 10:15 in Rückstand geriet. Nach dem 14:16 (27.) zogen die Gastgeber auf 23:15 (34.) entscheidend davon. Spätestens beim 20:27 (40.) war das Spiel gelaufen. „Am letzten Spieltag gilt es, gegen Interaktiv II den sechsten Tabellenplatz über die Ziellinie zu bringen“, sagt MTG-Sprecher Carsten Stepping (Sa., 16.30 Uhr, Wolfskuhle).

MTG-Tore: Anhalt (7); P. Griese (6); Neumann (5); Reimann (4); Koschel, Deckwitz (je 2); Klingenberger, Bergander, Heiming, T. Griese, Sauerland (je 1).

Landesliga: Huttrop nach Auswärtssieg mit positivem Konto

Fort. Düsseldorf - Winfr. Huttrop 30:34 (13:16). Mit diesem souveränen Auswärtssieg weist der Aufsteiger ein positives Punktekonto auf. Nicht einmal konnte Düsseldorf in Führung gehen. Erfolgreichster Torschützen waren Maximilian Hüttemann mit elf Treffern und Simon Stempel und Raphael Kuzniarek mit sechs Toren. Besonders auszeichnen konnte sich Benedikt Kaninski im Tor. Huttrop: Hessling (2), Gollan (3), Stempel (6), Wagner (1), Bohnau (1), Kuzniarek (6), Borchert (1), Nelissen (3), Hüttemann (11) .

SV Wersten 04 - TV Cronenberg 22:25 (14:10). In einer aus TVC Sicht verpatzten ersten Halbzeit zogen die Gastgeber über 12:8 auf 14:10 davon. In Halbzeit zwei bot der TVC eine gute Mannschaftsleistung, holte Tor um Tor auf und ging mit dem 17:16 (40.) erstmals in Führung. Es blieb spannend bis zum 22:23 (56.), doch den Essenern gelang der zweite Auswärtssieg, der jedoch etwas glücklich ausfiel.

Tore: Brüss 7; Busley 6; Kullik 4; Immel u. Wewers je 3; Koch u. Neuburg je 1.

TV Ratingen - HSG am Hallo 22:32 (13:16).

HSG-Tore: Steinkuhl (10), Sinkovec (7), D. Risse, Grimm, T. Schmidt, Ciupinski, Basholli (alle 2), Bieber, Alt Hama (1), Janus (1), J. Schmidt (1), Wanner (1).

