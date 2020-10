Humann Essen muss wieder einmal auf Heimvorteil verzichten

Essen. Essener Zweitligist muss für das Spiel am Sonntag gegen Warnemünde vom Hallo nach Bergeborbeck umziehen. Humänner haben an Schwächen gearbeitet.

Die Zweitliga-Volleyballer des VV Humann empfangen an diesem Sonntag (16 Uhr) den SV Warnemünde. Ein spielstarkes Team, das zuletzt den etablierten TuB Bocholt mit 3:0 besiegte. Aber unlösbar ist die Aufgabe nicht für das junge, neuformierte Team von Trainer Peter Bach.

Nur, der VVH hat wieder einmal Probleme mit der Spielstätte. Weil die Arbeiten am Hallo für die neue, fernsehtaugliche Lichtanlage noch nicht beendet sind, müssen die Humänner in der für sie fremden Halle in Bergeborbeck spielen, dort, wo der Frauen-Zweitligist VCA zu Hause ist. Ein Heimvorteil sieht anders aus.

Zuschauer sind am Sonntag nicht zugelassen

Weiterhin verletzt fehlen Lukas Prions und Leo Große-Westermann. Dafür wird Jungspund Tim Decker erneut zum Kader gehören.

Aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen in Essen haben die Humänner am Mittwoch einen Corona Test durchgeführt, der negativ ausfiel. Trotzdem sind gegen Warnemünde keine Zuschauer zugelassen. Aber es gibt auch positive Nachrichten. Nach dem Totalschaden und der Generalüberholung in der Wolfskuhle ist eine Rückkehr dorthin in Sicht.

Unter der Woche hat der VVH an den Schwächen in dem Spiel gegen Neustrelitzer (1:3) gearbeitet. Die Essener wollen versuchen, ihren ersten Ballkontakt zu verbessern, um danach mehr Spielkontrolle zu bekommen.

Regionalliga

VC Minden - VV Humann II (So., 17 Uhr). Nach zuletzt zwei Niederlagen soll es für VVH in Minden wieder ein Erfolg geben. Minden steht zwar drei Ränge hinter Essen, hat aber nur einen Zähler weniger auf dem Konto und noch ein Spiel in der Hinterhand. Um die dünne Personaldecke aufzustocken, rücken Tim Hütte und Timo Gwisdalla (VVH IV) in den Kader auf.

Regionalliga Frauen

SC Düsseldorf - VV Humann (Sa., 18 Uhr). Beim Vorletzten wollen die VVH-Frauen den zweiten Saisonsieg landen. Nach dem holprigen Saisonstart hofft Falko Hildebrand, dass sein Team einen Spielrhythmus findet. „Für uns ist das gefühlt der dritte Saisonstart“, so der Trainer, dessen Team bereits zweimal von einer kurzfristigen Spielabsage betroffen war.