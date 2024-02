Humann Essen mit großem Kampf und einem Durchmarsch

Zweimal erfolgreich: VV Humann hat nach zwei Siegen am Doppelspieltag in der Wolfskuhle das Saisonziel vor Augen.

Essen Volleyball-Zweitligist VV Humann holt gegen VCO Berlin und Dessau fünf Punkte. So wirkt sich der Doppelerfolg auf das Saisonziel aus.

Es läuft ziemlich nach Plan für den Volleyball-Zweitligisten VV Humann in dieser Saison. In den vergangenen Jahren waren die Humänner stets ein Abstiegskandidat, in den Anfängen nach dem Umbruch auch nicht wirklich konkurrenzfähig. Mit Glück und Geschick retteten sie sich stets über die Runden. Doch die Youngster von damals sind erwachsen geworden und spielen mittlerweile auf einem ansprechenden Zweitliga-Niveau.

So auch an diesem Doppelspieltag in der Wolfskuhle, an dem der VVH ablieferte, gegen VCO Berlin (3:2) und Dessau (3:0) insgesamt fünf Punkte holte und damit einen großen Schritt in Richtung Saisonziel gemacht hat. „Wir wollten möglichst früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt Trainer Christoph Bielecki. „Rein rechnerisch sind wir zwar noch nicht durch, aber wir müssten uns schon ziemlich blöd anstellen, wenn da noch was passieren sollte.“

VV Humann liefert am Doppelspieltag mit zwei Siegen

Seine Mannschaft hat nach acht Siegen bei einem Spiel mehr auf dem Konto immerhin schon zwölf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den Lindow-Gransee belegt. „Lindow hat sich stabilisiert und wird auch noch ein paar Spiele gewinnen“, warnt Bielecki, der seinen Jungs natürlich auch noch einiges zutraut. Und die Brandenburger sind am 23. März zu Gast in der Wolfskuhle, da hätten es die Essener selbst in der Hand, die Dinge im direkten Duell zu regeln.

VC Olympia Berlin wurde nach großem Kampf knapp in fünf Sätzen (25:20, 23:25, 22:25, 25:21, 15:13) in die Knie gezwungen, das 3:0 (25:16, 25:14, 25:16) gegen die Dessau Volleys einen Tag später glich einem Durchmarsch.

Das Duell mit VCO, es sind die beiden jüngsten Teams der Liga, war zunächst geprägt von rasanten Ballwechseln und vermeidbaren Fehlern. Der U20-Nationalkader aus Berlin blieb bis zum 20:19 dran. Tom Borchert, ebenfalls U20-Nationalspieler und am Ende als wertvollster Spieler seines Teams geehrt, sorgte mit zwei Punkten für das 22:19, Lukas Prions verwandelte zum 25:20.

VV Humann lässt Dessau nicht den Hauch einer Chance

Eigene Konzentrationsmängel und umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen verunsicherten beide Seiten im zweiten Durchgang. Der VCO lag mit 16:10 vorn, Humann hatte trotz gegnerischer Dominanz am Netz beim 22:23 noch Chance zum Satzgewinn, doch die folgenden Angriffe landeten knapp im Aus. Im dritten Durchgang führten starke Szenen von Zuspieler Fynn Bach und Libero Tim Dissmann zum 8:6. Beim 19:18 nach Service Niklas Bach und zweimaligem Block Schröder nahmen die Gäste eine Auszeit und holten den Satz. VVH war allerdings nicht irritiert, spielte danach wie aus einem Guss und glich zum 2:2 nach Sätzen aus. Der Tiebreak ging wie im Hinspiel knapp an die Essener.

Konzentriert: Arne Redder und Noah Voswinkel vom Zweitligisten VV Humann Essen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Gegen die ersatzgeschwächten Dessau Volleys gab es vom ersten bis zum letzten Ballwechsel keinen Zweifel an der Dominanz der Hausherren. Alle Spieler agierten extrem mutig und spielten teilweise spektakulär. In Satz zwei präsentierte sich VVH weiterhin als kreative Einheit, die Dessau mit druckvollen Angriffen zu zahlreichen Fehlern zwang. Die Zuschauer in der an beiden Tagen sehr gut besuchten Wolfskuhle waren begeistert von ihrer Mannschaft, die nach gut einer Stunde als Sieger feststand.

„Gegen Berlin hätten wir den zweiten Satz nicht hergeben müssen. Ich bin stolz, wie wir uns dann nach 1:2-Rückstand wieder gefangen haben. In einem guten Spiel haben wir den Tiebreak verdient gewonnen“, analysierte Christoph Bielecki. Gegen Dessau waren seine Spieler aufgrund unschöner Szene in Hinspiel vonseiten der Dessau-Fans mit Wut im Bauch aufgelaufen. „Dessau ist nie ins Spiel gekommen. So klar haben wir das aber nicht erwartet.“

Am Samstag (18.30 Uhr) haben die Humänner eine schwere Aufgabe beim Tabellendritten TuB Bocholt, der zuletzt überraschend beim Spitzenreiter Mondorf mit 3:0 gewann.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Essen lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen