Humann Essen ist in Frauen-Regionalliga auf sicheren Seite

In der Frauen-Regionalliga hat sich Aufsteiger VV Humann Essen mit einem souveränen Heimsieg gegen Paderborn bereits den Klassenerhalt gesichert.

Regionalliga

VV Humann II – SG Coesfeld 3:2 (27:25, 22:25, 15:25, 26:24, 15:9). In einem spannenden Spiel verteidigten die Gastgeber ihren vierten Tabellenplatz. Angeführt von den starken Außenangreifern Stephan Kern und Uli Hasenberg kam die Humann-Reserve nach einem 1:2-Satz-Rückstand noch einmal zurück. Im Tiebreak entschieden die Humänner die Partie mit einige gelungenen Abwehraktionen.

Regionalliga Frauen

VV Humann – SC GW Paderborn 3:0 (25:18, 25:20, 25:15). Mit einem ungefährdeten Erfolg sicherte sich der Aufsteiger bereits vier Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt. Mit einem starken Aufschlagspiel setzte der VVH den Gegner unter Druck und schränkte dessen Angriffsaktionen ein. Auch bei der Blockarbeit überzeugten die Gastgeberinnen. Finya Ketelsen zeigte auf der Mitte nach überstandener Verletzung ein starkes Comeback.

Oberliga

VV Humann III – FC Augustdorf 1:3 (26:28, 28:26, 23:25, 22:25). Wie schon im Hinspiel blieb der VVH gegen den Aufsteiger ohne Punktgewinn. Zu viele Fehler in Annahme und Angriff sowie eine starke Abwehrleistung der Ostwestfalen verhinderten weitere Satzgewinne. Vor allem die langen Ballwechsel gingen fast alle an die Gäste, die damit einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg feierten.

Fabienne Ebel und Rebekka Weiß verpasste mit Tusem Essen in der Oberliga nur ganz knapp die Überraschung. Foto: Michael Gohl

Oberliga Frauen

Tusem – PTSV Aachen II 2:3 (25:17, 25:22, 20:25, 15:25, 7:15). Drei Sätze lang bot der Tusem dem Tabellenführer mit einer starken Leistung Paroli. „Leider haben wir den Sack im dritten Durchgang nicht zugemacht“, bedauerte Tusem-Trainer Peter Herzog, dass die Überraschung ausblieb. Im weiteren Spielverlauf erwiesen sich die Rheinländerinnen dann als zu stark. Gleichwohl bauten die Essenerinnen mit dem nicht eingeplante Punkt den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf nun sechs Zähler aus.

Verbandsliga

TV Mesum - VV Humann V 1:3 (25:18, 16:25, 15:25, 15:25). Mit einem wichtigen Auswärtsdreier kehrten die jungen Humänner zurück. Nach schwachem Start und verlorenem ersten Satz kamen die Nachwuchs-Volleyballer immer besser ins Spiel und ließen dem Gastgeber keine Chance. Damit erspielte sich der VVH im Abstiegskampf einen Vorsprung von vier Punkten auf den Relegationsplatz.

Saxonia Münster - VV Humann IV 1:3 (27:25, 18:25, 24:26, 22:25). Den ersten Durchgang gaben die Essener nach zwischenzeitlicher Führung unnötig ab. Danach steigerten sich die Humänner und setzten sich auch in den entscheidenden Phasen der beiden letzten Sätze durch. Damit eroberten die Gäste die Tabellenführung zurück und haben drei Zähler Vorsprung auf Verfolger Holsterhausen.

Verbandsliga Frauen

SG Bottrop/Borbeck – TuS Lintorf 3:0 (25:13, 25:15, 25:21). Der Spitzenreiter machte in den ersten beiden Sätzen viel Druck und ließ das Schlusslicht überhaupt nicht ins Spiel kommen. Vor allem die Lintorfer Annahme zeigte deutliche Schwächen. Im dritten Durchgang ließen die BoBos dann etwas nach, so dass die Gäste zumindest mitspielen konnten. Am ungefährdeten Sieg änderte das aber nichts.