Humann Essen: Auch ohne Nationalspieler genug Qualität

Essen VV Humann will zum Rückrundenstart beim Kieler TV an die guten Leistungen zuletzt anknüpfen. Diese Spieler fallen allerdings aus.

Der Saisonstart war eindeutig. Die Zweitliga-Volleyballer des VV Humann hatten bei der 0:3-Pleite in der Wolfskuhle gegen den Kieler TV keine Chance. Das war Mitte September. Doch die Mannschaft von Trainer Christoph Bielecki hat Fortschritte gemacht, ist stetig besser geworden, sodass die Bilanz am Ende der Hinrunde erfreulich positiv ausfiel. Die Humänner haben fleißig gepunktet, vier Siege eingefahren. Macht Rang acht, vier Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz.

Am Samstag geht es nun an die Ostsee nach Kiel (19.30 Uhr). Der KTV tummelt sich seit Jahren im oberen Tabellendrittel und hat sich perspektivisch das Ziel 1. Bundesliga gesetzt. In dieser Saison sind die Gastgeber besonders effizient unterwegs. Als einzige Mannschaft kamen sie bisher ohne Tiebreak aus. Nach lediglich 41 Sätzen (niedrigster Wert der Liga) stehen sieben Siege und fünf Niederlagen in der Hinrunden-Bilanz. Sechs souveräne Heimsiege deuten an, was dem VVH bevorsteht.

VV Humann will klare Heimspiel-Pleite gegen Kiel im Rückspiel korrigieren

Den Eindruck von damals wollen die Essener unbedingt korrigieren. Der Wille ist da, wie immer bei diesem jungen, engagierten Team. Am Einsatz hat es nie mangelt, das zeigt die Statistik: Sieben Tiebreaks und 51 gespielte Sätze sind Spitzenwerte der Liga.

Die herausragende Nachwuchsarbeit der Humänner gerät ihnen diesmal zum Nachteil. Hauptangreifer Tom Borchert (19) spielt mit der U20-Nationalmannschaft gerade die EM-Qualifikation und zählt dort zu den Leistungsträgern. Weitere Ausfälle deuten sich an, schon unter der Woche fehlten einige Spieler krankheitsbedingt. Jannik Tertünte und Lucas Janscheidt werden nicht mitreisen. Lukas Prions wird wohl auch noch ausfallen. Dafür ist Tim Decker nach seinem Auslandsaufenthalt wieder dabei.

Trainer Bielecki ist dennoch zuversichtlich, dass seine Jungs an die zuletzt erfolgreichen Spiele anknöpfen können: „Wir wollen erneut zeigen, dass wir uns entwickelt haben. Wir haben noch viel Qualität im Kader und in Kiel auch nichts zu verlieren. Genau mit dieser Einstellung gehen wir ins Spiel.“

