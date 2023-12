HSG Hallo erster Herausforderer der Bergischen Panther II

Essen Im Verfolgerduell siegen die Gastgeber gegen MTG Horst mit 33:30. 682 Zuschauer sorgten für eine Einnahme von 2650 Euro für die Eggers-Stiftung

Viel besser hätte es für die HSG am Hallo im letzten Heimspiel des Jahres kaum laufen können. Im Verfolgerduell hat der Tabellenzweite der Handball-Verbandsliga den Dritten MTG Horst knapp mit 33:30 (16:13) geschlagen. Mit dem Derbysieg untermauert Hallo den Status als Nummer zwei der Liga und erstem Herausforderer von Spitzenreiter Bergische Panther II. Dazu machte die HSG das Lokalduell zu einer Benefizveranstaltung und sammelte Spenden für den guten Zweck.

Erster Durchgang war noch ausgeglichen

Der erste Durchgang war noch ausgeglichen und beide Mannschaften lieferten eine ähnliche gute Leistung ab. „Beide Teams haben viele Würfe kreiert und wenig Fehler gemacht. Das war ein gutes Niveau“, sagt HSG-Trainer Felix Linden. Nach 20 Minuten setzte sich sein Team erstmals ein wenig ab und zog auf 12:9 davon, doch Horst hatte die passende Antwort parat und glich mit drei Toren am Stück aus.

Viele Zuschauer beim Spiel der HSG Am Hallo im Spiel gegen die MTG Horst Essen sorgten für eine schöne Spenden-Einnahme. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Bis zur Pause stellte Hallo den Abstand wieder her und baute diesen nach der Halbzeit aus. Hallo lag in Hälfte zwei immer souverän vorne, was auch die Zwischenstände von 20:14 (35.), 25:19 (45.) und 31:25 (55.) zeigen. Aber die MTG Horst ließ nicht locker und hielt sich im Spiel. Aber auch eine gute Schlussphase von Horst, die nochmal verkürzen konnten, stand dem Hallo-Erfolg nicht im Weg. „Der Sieg war nicht in Gefahr. Es war aber am Ende eine Phase, wo wir uns das Leben selber schwer gemacht haben“, sagt Linden. Loben tat er nach dem Spiel viele seiner Spieler. Ob Dominik Luciano und Damian Janus, die in der Abwehr einen „guten Job“ gemacht hatten, oder Joshua Rippelmeier mit acht Toren – seine Schützlinge bekamen Komplimente ab.

HSG nun mit elf Siegen auf Rang zwei

„Für uns war das ein wichtiges Spiel, weil wir Horst auf Abstand halten konnten. Ich bin zufrieden mit unserer Leistung“, weiß der Coach um die Bedeutung des Erfolges. Sein Team ist nun mit elf Siegen und zwei Niederlagen klar Zweiter und liegt knapp hinter Bergische Panther II, die eine Pleite weniger kassiert haben. Möchte Hallo den Ligaprimus fordern und stürzen? „Ob wir das am Ende schaffen, ist dahingestellt. Unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen. Wir geben immer unser Bestes und Gas“, sagt Linden.

Die Partie gegen Horst war ein rundum gelungenes Derby, betont der Coach: „Das war ein guter Handball-Abend, die Halle war gut gefüllt und das Geld kommt einem wichtigen Thema zugute.“ 682 Zuschauer kamen laut Verein in die Halle und 2650 Euro wurden eingenommen. Das Geld soll an die Eggers-Stiftung gehen. „Es war eine tolle Veranstaltung mit einem leider nicht ganz so gutem Ergebnis für uns“, meinte Gäste-Trainer Dominik Schuster auf der Pressekonferenz nach dem Derby.

Für Hallo geht es am Samstag auswärts gegen DJK VfR Mülheim Saarn weiter. MTG Horst fordert einen Tag später dann den Spitzenreiter Bergische Panther II.

