Hochspannung: Humann Essen könnte kleines Wunder schaffen

Essen. Volleyball-Zweitligist Humann Essen hat noch die Chance, sich am letzten Spieltag zu retten. Das müsste passieren für den Ligaverbleib.

Dass die Volleyballer des Zweitligisten VV Humann bis zum letzten Spieltag eine Chance auf den Klassenerhalt besitzen würden, haben vor wenigen Wochen nur kühne Optimisten gedacht. Doch die Humänner sind noch im Rennen, wenn sie bei den Volleys in Münster aufschlagen. Am Samstag (19 Uhr) fallen zeitgleich an allen Standorten die Entscheidungen.

Bei einem 3:0- oder 3:1-Sieg würde der VVH zunächst einmal mindestens Zweitletzter vor dem ETV Hamburg bleiben. Ein eben solcher Sieg wäre auch Voraussetzung für die Rettung. Die Mannschaft von Trainer Peter Bach würde aber nur den sicheren Platz zehn erobern, wenn gleichzeitig der Erstliga-Aspirant VC Bitterfeld-Wolfen den mitgefährdeten FC Schüttorf 09 mindestens mit 3:1 bezwingt.

Humann Essen selbstbewusst, aber in Münster nur Außenseiter

Die Volleys Münster, die aus dem TSC Gievenbeck hervorgegangen sind, haben sich als einziger Aufsteiger in der oberen Hälfte der 2. Liga etabliert. Durch einen klaren Sieg über Humann könnte der Gastgeber sogar auf Platz fünf landen. Bei zwei vorherigen Treffen dominierte Münster, sowohl im Liga-Hinspiel als auch im Pokalduell waren die jungen Humänner zu Hause chancenlos. Und die Münster hat bislang alle Spiele gegen die letzten Fünf der Tabelle gewonnen.

Angesichts der zuletzt gezeigten Leistungen kann VVH selbstbewusst auftreten, vor allem beim jüngsten 3:1-Heimsieg gegen Warnemünde waren sie stark. Gleichwohl ist Münster klarer Favorit.

Volleyballerinnen des VC Allbau beenden enttäuschende Saison

Für die Volleyballerinnen des VC Allbau endet beim ETV Hamburg eine eher enttäuschende Saison. Dazu passte auch das 0:3 (17:25, 27:29, 23:25) am vergangenen Wochenende im letzten Heimspiel gegen den Tabellenfünften VfL Oythe. Am Samstag (16 Uhr) treffen die Spielerinnen von Trainer Marcel Werzinger auf einen Tabellennachbarn. Im optimalen Fall könnte VCA den Tabellenneunten Ostbevern noch abfangen.

