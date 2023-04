Ruhr-Uni Bochum, UDE, WHS, TU Dortmund: Alle Infos zum Hochschulsport

Ruhrgebiet. Fast drei Jahre litt der Hochschulsport unter Corona. Wie planen die Ruhr-Unis und -Hochschulen? Die große Übersicht zum Sommersemester 2023.

März 2020 – in Deutschland beginnt der erste Corona-Lockdown: Schulen und Universitäten werden geschlossen, keine sozialen Kontakte, dafür Homeoffice und Online-Lehre. Die Unis und Hochschulen stehen vor neuen Herausforderungen, auch beim Hochschulsport.

Zum Start des Sommersemesters 2023 hat diese Redaktion bei den Hochschulen und Unis im Ruhrgebiet nachgehakt: Wie hat sich der Hochschulsport verändert? Welche Herausforderungen gibt es noch immer? Wie wird der Betrieb heute geregelt? Wir geben den Überblick über die Planungen der Ruhr-Universität Bochum, der TU Dortmund, der Universität Duisburg-Essen und der Westfälischen Hochschule.

Hochschulsport im Ruhrgebiet: So plant die Ruhr-Universität Bochum

Zur Hochphase der Pandemie merkte Christian Sendes, Referatsleiter an der Ruhr-Universität Bochum, schnell: Wenn wir den Studierenden trotz Lockdown ein Sportangebot bieten wollen, müssen wir kreativ werden. Ihre ersten Angebote waren On-Demand-Videos, später streamte die RUB live per Zoom, wobei Trainerinnen und Trainer verschiedene Übungen zum gemeinsamen Mitmachen anleiteten. „Während des Lockdowns hatten wir etwa zwei bis drei Online-Kurse pro Tag mit etwa 100 Teilnehmenden“, sagt Sendes

Mal online, mal Präsenz: Die RUB wechselte zwischen beidem hin und her. Die oberste Priorität war immer die Gesundheit aller Teilnehmenden. Bei den stets wechselnden Corona-Maßnahmen sei es gar nicht so einfach gewesen, Bewegungsförderung und Gesundheitsschutz in Einklang zu bringen, sagt Sendes: „Das war ein richtiger Balance-Akt.“ In den Tanzkursen führte man beispielsweise ein Partnerwechsel-Verbot ein.

Die RUB hat sich inzwischen für ein hybrides Angebot entschieden: Sportkurse finden in diesem Semester vor Ort statt und werden zusätzlich live übertragen.

Hochschulsport im Ruhrgebiet: So plant die TU Dortmund

Auch an der an der Technischen Universität (TU) in Dortmund wurde bereits drei Tage nach Absage des Präsenzprogramms im Frühjahr 2020 ein erster Instagram-Livestream umgesetzt. „Wir hatten wenig Erfahrung, wir sind da einfach reingesprungen“, sagt Christoph Edeler, Referatsleiter des Hochschulsports.

Durch die regelmäßigen Kurse wollten sie den Teilnehmenden etwas von ihrer Alltagsstruktur zurückgeben. Sie zogen durch, mit Erfolg: Für dieses Engagement und die schnelle Umsetzung wurde die Universität vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (adh) als Hochschule des Jahres 2021 ausgezeichnet. Einige Online-Angebote gibt es immer noch – und werden sogar noch von ehemaligen oder weggezogenen Teilnehmern genutzt.

An der TU Dortmund können sich die Studierende nun über eine Erweiterung des campuseigenen Fitnessstudios freuen. Der Außenbereich ist während des Lockdowns auf große Begeisterung gestoßen und steht von nun an dauerhaft zur Verfügung.

Gemeinsam schwitzen per Zoom: An der Ruhr-Universität Bochum wurde mit Zoom und On-Demand Videos gearbeitet. Diese stehen den Studierenden auch weiterhin online zur Verfügung. Foto: RUB, Marquard Foto: RUB, Katja Marquard / Fremdbild

Hochschulsport im Ruhrgebiet: Das plant die Universität Duisburg-Essen

An der Universität Duisburg-Essen (UDE) wurde der Umfang der Online-Angebote deutlich reduziert. 132 Kurse waren es im Wintersemester 2020/21. „Wir haben die Kursanzahl deutlich verringert“, so Katrin Hertel, Leiterin des Hochschulsports. Inzwischen sei die Nachfrage der Studierenden und Beschäftigten für Online-Kurse zurückgegangen, die Anmeldezahlen haben sich reduziert. „Außerdem ist es schwierig, genügend Übungsleiterinnen und -Leiter zu finden, die das Online-Angebot weiterführen“, so Hertel.

Die Nachfrage nach Präsenz-Kursen bleibt indes hoch. „Zum Start des Sommersemesters 2023 haben sich etwa 3500 Sportinteressierte für unsere Kurse angemeldet. Auch wenn das noch nicht an unsere Vor-Corona-Anmeldezahlen von 7000 herankommt, sind wir auf einem guten Weg“, sagt Hertel.

Studierende und Uni-Beschäftigte in Essen und Duisburg können sich also überwiegend auf ein umfangreiches Vor-Ort-Angebot freuen. Auch der „Pausenexpress“, eine bewegte Mittagspause, wird in diesem Semester stattfinden. Lediglich beliebte Kurse wie Pilates, Yoga oder Rückenfit werden zusätzlich als Online-Kurse angeboten.

Hochschulsport im Ruhrgebiet: Das plant die Westfälische Hochschule

An der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen haben sich Sportreferent Michael Domnik und der stellvertretende Asta-Vorsitzende Jan Kremer hingegen recht schnell gegen eine Übernahme der Online-Kurse entschieden. „Unser zentraler Fokus ist der Präsenz-Sport. Das soll erstmal so bleiben“, sind sie sich einig.

Zum Sommersemesterstart 2023 haben sie zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder die traditionelle Skifahrt ins Zillertal organisieren können. Die 80 Plätze waren bereits Wochen vor dem Start der Skitour ausgebucht. „Da war die Freude bei allen natürlich groß“, so Jan Kremer.

Sommersemester 2023 – „Sport in Präsenz ist durch nichts zu ersetzten“

Mix aus online und Präsenz – so ist der Stand bei den Ruhr-Unis und -Hochschulen. Allerdings: Vor dem Bildschirm wird so manches erschwert. Man kann sich online nicht gut kennenlernen oder austauschen, das ist den Lehrstätten bewusst. Dabei ist gerade das für Studierende, die neu in die Stadt gezogen sind, ein wichtiger Faktor.

„Am Ende des Tages ist Sport in Präsenz durch nichts zu ersetzten“, sagt Edeler von der TU Dortmund. Und weiter: „Im Sport geht es schließlich nicht nur um Bewegung. Es geht um auch um Soziales.“

Die turbulenten Zeiten scheinen erst einmal vorbei, die Vor-Ort-Kurse stoßen in diesem Semester auf eine große Nachfrage. Das zeigen die Anmeldezahlen. „Vor Corona hatten wir etwa 6000 Teilnehmende. In diesem Sommersemester haben wir wieder 108 Sportarten und über 500 Kurse. Das ist das Vor-Corona-Niveau“, so Christian Sendes von der RUB.

Auch in den Semesterferien konnten Sportinteressierte an der Westfälischen Hochschule trainieren. Hier zu sehen: Fitnessboxen mit Übungsleiter ist Christian Martz. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Hochschulsport im Ruhrgebiet: Die wichtigsten Eckdaten

Um sich zum Start des neuen Sommersemesters 2023 im Dschungel des Uni-Sports zurecht zu finden, haben wir die wichtigsten Eckdaten einmal aufgelistet.

An den UniversitätenBochum, Dortmund und Duisburg-Essen wird das Sportangebot in verschiedene Anmeldegruppen unterteilt (Studierende, Beschäftigte, Alumni und Externe). Die Teilnahmegebühr variiert je nach Universität, Gruppenzugehörigkeit und Exklusivität des Sportkurses. Anders ist es an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen. Hier können nur Studierende und Uni-Beschäftigte am Sportangebot teilnehmen. Auch nach Start der einzelnen Sportkurse ist eine Registrierung und Teilnahme noch möglich.

RUB Bochum

Der Teilnahmepreis liegt zwischen 15 und 35 Euro

Die Registrierung erfolgt über die Homepage. Ist die Anmeldung erfolgreich, erhält man pro Kurs ein digitales Ticket

Wichtig: Externe Personen können sich erst ab dem 25. April anmelden. Eine erste Anmeldung ist den Studierenden und Beschäftigten vorenthalten

Kursbeginn seit dem 11. April

TU Dortmund

In Dortmund ist ein Großteil des Angebots kostenfrei, exklusivere Angebote müssen bezahlt werden

Die Kursanmeldung erfolgt per Sportkarte und über die Homepage der Universität

Die Sportkarte kostet für Studierende 20 Euro

Manche Kurse kann man von Woche zu Woche belegen, andere am Tag selbst

Kursbeginn seit dem 11. April

Universität Duisburg-Essen

Registrierung und Buchung erfolgt über die Website der Universität

Der Preis variiert je nach Angebot und Statusgruppe (Studierende, Beschäftigte, Externe usw.)

Kursbeginn seit dem 11. April

Westfälische Hochschule Gelsenkirchen

Die Benutzung der Sportgeräte ist kostenpflichtig, Kursteilnahmen sind kostenfrei

Preis: 50 Euro Semesterbeitrag

Besonderheit: Verschiedene Schwimmbäder in der Umgebung können von Studierenden kostenfrei besucht werden

Ein Kursbeginn ist ganzjährig möglich, auch über die Semesterferien

