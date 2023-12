Himmlischer Hafenstraßenfußball lässt die Funken stieben

Essen Kolumnist Uwe Strootmann schwärmt von Rot-Weiss Essen beim Heimsieg gegen Halle. Darum kann man auch von wilder Sause sprechen.

Gehetzte Menschen eilen mit genervten Blicken durch die Straßen, die Köpfe oft gesenkt, um sich vor dem Regen, der leider kein Schnee mehr ist, zu schützen. Der Ton auf den Straßen wird rauer, es hupt und drängelt sich eine wahre Blechlawine durch die Großstadt. In den Fenstern leuchtet es je nach Vorliebe ruhig kalt- oder warmweiß bis aufgeregt rhythmisch rot, grün oder sogar unsäglich blau. Oft gestellte Fragen dieser Tage lauten: „Habe ich alles“, „Was ziehe ich an“ oder „Muss Deine Mutter schon wieder zu uns kommen, die war erst letztes Jahr da“.

Man ahnt: Weihnachten steht vor der Tür. Und damit der Weihnachtsmann vollgepackt mit Geschenken auch genug Platz für die Landung hat, bekommt er im Essener Norden sogar die ganze Rhein-Herne-Kanal-Brücke zur Verfügung gestellt. Vielleicht sogar bis auf Weiteres. Ganz Essen also von vorweihnachtlicher Hektik geprägt. Ganz Essen? Nein! Eine von unbeugsamen Rot-Weissen bevölkerte Hafenstraße 97a hört nicht auf, der schlechten Laune und dem Stress Widerstand zu leisten.

Rot-Weiss Essen legt wunderbar da, was man gemeinsam schaffen kann

Rot-Weiss Essen geht als Tabellenvierter in die Winterpause der Saison 2023/2024. Optional hätte man vielleicht sogar auf dem Relegationsplatz überwintern können, aber das Spiel gegen die zu harmlosen Kätzchen mutierten Löwen gilt es noch nachzuholen. Aber egal, ob Platz drei oder vier oder meinetwegen auch Platz neun: Diese bisher gespielte Saison ist ein wunderbarer Beleg dafür, was man als Verein und Mannschaft schaffen kann, wenn man zusammenhält, nicht gleich unter jeder Empörung einknickt oder Köpfe rollen lässt.

Und auch dafür, wie man eine einzigartige Symbiose zwischen Mannschaft und Fans schaffen kann, wenn beide sich aufeinander einlassen. Zuletzt am vergangenen Dienstag im Spiel gegen den Halleschen FC erlebt. All das, was noch am Freitag zuvor gegen den VfB Lübeck auf dem Feld und bei uns auf den Rängen sehr schwerfällig gewirkt hatte, sodass man bei einigen schon wieder den Eindruck bekommen konnte, wir hätten gegen die Marzipan-Städter verloren, anstatt einen weiteren Heimsieg zu verbuchen. All das kehrte sich nun gegen den HFC in eine wilde Sause bei unsäglichem Wetter um.

RWE-Kolumnist wünscht sich bei Nörglern mehr Demut

Natürlich hindert ein 0:2-Rückstand nach 49 Spielminuten die übliche Kommentar-Meute in den Foren oder auf Social Media nicht daran, alles wieder in Grund und Boden zu pöbeln, äh schreiben. Aber, die brauchen das scheinbar und haben natürlich immer auch gleich einen Schuldigen parat. Vielleicht sollte man einfach den Anstand haben, mit einem Kommentar bis nach dem Schlusspfiff zu warten!

Schließlich ist speziell in dieser bislang so geilen Saison oftmals erst dann Schluss, wenn unser RWE das Spiel noch umgebogen bekommen hat. Wer also immer noch nach einer Erklärung für die oftmals genutzte Definition „Hafenstraßenfußball“ sucht, der schaut sich einfach noch einmal das Spiel gegen den HFC an und bekommt diese in allen, wirklich allen Facetten geliefert.

Vielleicht und sogar ganz sicher hat die Atmosphäre in dieser Saison speziell in der ersten Halbzeit ein wenig nachgelassen. Was in Anbetracht der sportlichen Erfolge manchmal schon etwas irritiert hat. Aber das ist dann Klagen auf hohem Niveau. Wie himmlisch ist es schließlich, wenn die Funken aufs Spiel bezogen vom Rasen auf die Ränge und umgekehrt fliegen und man sich gegenseitig zum Sieg spielt und brüllt.

Danke Mannschaft! Danke Fans! Und den ewigen Nörglern sei etwas Demut an der Tastatur unter den Weihnachtsbaum gelegt. Neun Punkte mehr als in der Vorsaison: Es fühlt sich nach so viel mehr und viel besser an. Frohe Weihnachten!

