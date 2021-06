Highlight für FC Kray ist das Testspiel bei Schalkes U23

Essen. Donnerstag startet der nächste Essener Oberligist in die Vorbereitung. Das neu formierte Team muss sich unter Trainer Mikolaiczak erst finden.

Die fußballlose Zeit hat auch beim Fußball-Oberligisten FC Kray ein Ende. Am Donnerstag ist es endlich so weit: Trainer Christian Mikolajczak und seine Co-Trainer Stephan Hooge und Hakan Öztürk bitten um 19:30 Uhr zur ersten Trainingseinheit der anstehenden Saisonvorbereitung.

In den kommenden Wochen wird es darum gehen, ein Team zu formen, Fitness aufzubauen und taktische Inhalte zu vermitteln und zu verinnerlichen, die dann in den anstehenden Testspielen umzusetzen um dann top vorbereitet in die neue Saison zu gehen.

„Zu Beginn der Vorbereitung werden wir uns zuerst ein Bild des Fitnesszustands der Mannschaft machen. Während des Lockdowns haben die Spieler individuell an der Fitness gearbeitet und es wird in den ersten Einheiten darum gehen, hier weitere Grundlagen zu legen. Wir wollen die lange Vorbereitungszeit dazu nutzen, uns fußballerisch zu finden, uns taktisch weiter zu entwickeln und das Erarbeitete dann in den Testspielen umzusetzen“, so Trainer Christian Mikolajczak.

Highlight der insgesamt zehn vereinbarten Testspiele ist sicherlich das Spiel beim Regionalligisten FC Schalke 04 U23 am 7. August.

Die Testspiele im Überblick: FC Kray - SV Horst Emscher (So., 11. Juli, 15 Uhr), FC Kray - Duisburger SV 1900 (Mi., 14 Juli, 19), VfB Frohnhausen - FC Kray (So., 18. Juli, 15, Raumerstraße), FC Kray - SpVgg Steele 03/09 (Mi., 21. Juli, 19), FC Kray - Westfalia Herne (Sa., 24. Juli, 15), FC Kray - Mülheimer FC 97 (Mi., 28. Juli, 19), FC Kray - FC Blau-Gelb-Überruhr (So., 1. August, 15), Mülheimer SV 07 - FC Kray (Mi., 4. August, 19.30, Saarnberg 86), FC Schalke 04 U23 - FC Kray (Sa., 7. August, noch offen, Parkstadion), SSV Buer - FC Kray - (So., 8. August, 15, Nordring 2).

