Heisinger SV bei Primus SGS: „Es ist das einfachste Spiel“

Essen. Tabellenführer gegen Abstiegskandidat: Das Duell zwischen der SGS und Heisingen ist hochinteressant. Beide können viel gewinnen – und verlieren.

Ein interessantes Essener Duell erwartet die Zuschauer an diesem Sonntagmorgen an der Ardelhütte. Der Tabellenführer SG Schönebeck empfängt den Vorletzten Heisinger SV, und für beide steht einiges auf dem Spiel. Die SGS hat zuletzt lediglich remis gespielt und ist gefordert, den Zwei-Punkte-Vorsprung an der Spitze zu verteidigen, während der HSV wieder auf den Klassenerhalt hofft.

Deshalb warnt Olaf Rehmann vor dem Gast. „Wir nehmen Heisingen genauso ernst wie Katernberg in der letzten und Vogelheim in der kommenden Woche“, sagt der SGS-Trainer, der einen „einen defensiv eingestellten Gegner erwartet, der sich in einer guten Form befindet. Die Jungs werden alles daransetzen, um erfolgreich zu sein. Aktuell ist für fast alle Teams in der Liga jeder Punkt wichtig.“

Heisinger SV: „Wir haben nichts zu verlieren“

Vier Siege hat Heisingen eingefahren, seit Slavko Franjic als Coach übernommen hat. Der Punkteschnitt hat sich damit erhöht, der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt aber fünf Punkte. Langsam, aber beständig schrumpft der Abstand und in Schönebeck, da kann sein HSV eigentlich nur gewinnen, meint Franjic: „Es ist das einfachste Spiel, weil wir nichts zu verlieren haben.“

Das mag bei der Rollenverteilung stimmen, aber im Saisonendspurt zählt eigentlich jeder Punkt. „Wir werden alles in die Waagschale werfen und können befreit aufspielen“, verspricht Franjic. Schönebeck stehe mehr unter Druck, glaubt er. Die anstehenden Partien seien wichtiger: „Die ganz wichtigen Spiele gegen die direkten Konkurrenten kommen dann noch.“

Brisantes Derby zwischen Essen-West und Burgaltendorf

Ebenfalls viel Brisanz verspricht das Derby zwischen TuS Essen-West 81 und dem SV Burgaltendorf. TuS muss definitiv punkten, um den Rückstand (vier Punkte) auf die Nichtabstiegsplätze verkürzen zu können und auch der SVA kann sich keine Pleite leisten. Der Tabellenvierte mischt voll im Titelrennen mit.

Blau-Gelb Überruhr und der Vogelheimer SV liegen beide nur zwei Punkte hinter der SG Schönebeck zurück. Für BGÜ (gegen Niederbonsfeld) und Vogelheim (in Union Velbert) ist das kommende Spiel eine Pflichtaufgabe. Es ist kaum vorstellbar, dass ein Spitzenteam an diesem Sonntag Federn lässt, oder?

