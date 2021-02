Heimspiel der SGS Essen gegen den SC Sand abgesagt

Der Rasen am Hallo war nach dem Schneefall am Sonntag unbespielbar, so dass SGS Essen pausieren musste.

Essen Schneefall stoppt den Spielbetrieb in der Frauenfußball-Bundesliga. Anlage am Hallo war ohnehin Ausweichlösung für das Stadion Essen.

Spielführerin Irini Ioannidou muss auf ihren 150. Einsatz für die SGS Essen in der Frauenfußball-Bundesliga noch warten: Das für Sonntag angesetzte Spiel am Hallo gegen den SC Sand musste in Folge des Wintereinbruchs wegen Unbespielbarkeit des Platzes kurzfristig abgesagt werden.

Die Anlage am Hallo war ohnehin schon eine Alternative zum Stadion Essen an der Hafenstraße, wo der ramponierte Platz bereits am Donnerstag von der Stadt gesperrt worden war.

In der kommenden Woche werden die Verantwortlichen der SGS mit den Gästen und dem DFB nach einem neuen Termin suchen. Der nächste planmäßige Auftritt der Essenerinnen ist bereits am kommenden Freitag (19.15 Uhr) bei Eintracht Frankfurt. Und auch dort können die Fans zumindest am Bildschirm live dabei sein: Eurosport überträgt live im Fernsehen.