HCE will den Meilenstein Richtung Aufstieg weiter verankern

Regionalliga

RW Köln II - HC Essen (So., 14).

Durch den 11:0-Kantersieg gegen Krefeld und den Punktverlust der Kölner in Mülheim führt der HCE allein die Tabelle an. Gute Voraussetzungen auf einem möglichen Weg in die zweite Bundesliga. Das sieht auch Trainer Philipp Weide: „Der erste Meilenstein ist gesetzt. Jetzt gilt es diesen noch fester in der Erde zu verankern. Wir haben die Möglichkeit, spätestens in zwei Wochen die Möglichkeit den Aufstieg festzumachen. Wenn alles für uns läuft, könnte der Weg nach einem Sieg bei der Kölner Zweitvertretung bereits frei sein. Nach dem 5:5 im Hinspiel haben wir noch eine Rechnung mit den Domstädtern offen.“



2. Regionalliga

THC Münster - Etuf (So.,18). Nach der bitteren 5:11-Schlappe gegen den Club Raffelberg sind die Aufstiegschancen des Etuf deutlich gesunken. Aus eigener Kraft kann es das Team von Trainer Jörg Müller bei vier Punkten Rückstand auf die ETG Wuppertal nicht mehr schaffen

Oberliga

ETB - VfB Hüls (So., 12, GS Süd). Gegen den Tabellenführer sind die Schwarz-Weißen klarer Außenseiter. Bei der 5:9-Niederlage Im Hinspiel konnte die Mannschaft von Trainer Tobias Bierkämper die erste Halbzeit ausgeglichen gestalten.

Damen-Regionalliga

Mit den letzten vier Spielen rückt die Regionalliga in die entscheidende Phase. Die beiden Essener Vertreter dürften bei sieben (Etuf) bzw. sechs (HCE) Punkten Vorsprung auf das abstiegsgefährdete Duo DSD Düsseldorf/Gladbacher HTC kaum noch Probleme im Kampf um den Klassenerhalt bekommen.

RTHC Leverkusen - Etuf (So., 11). Der Etuf fährt als Außenseiter zum Tabellendritten. Bei einem Sieg könnten die Damen von Trainer Belal Enaba mit dem RTHC gleichziehen. Susanne Struth erwartet erneut ein umkämpftes Spiel: „Im Hinspiel schenkten sich die beiden ähnlich starken Teams nichts und trennten sich am Ende 2:2.“

DSD Düsseldorf - HC Essen (So., 14). „Nach zuletzt zwei doch recht deutlichen Heimspielniederlagen wäre ein Erfolgserlebnis natürlich wichtig für uns. Zudem würden wir uns durch einen Sieg mit neun Punkten Vorsprung ziemlich deutlich von den unteren Tabellenplätzen absetzen“, gibt Betreuer Stephan Ostermann die Zielrichtung vor.