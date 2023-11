HC Essen: Teams starten mit Hammer-Aufgaben in der Halle

Essen. Die Essener Damen starten Sonntag beim Vizemeister der Vorsaison, die Herren laufen beim Vorjahreszweiten Gladbacher HTC auf. Das sind die Ziele.

Der HC Essen zählt im Westdeutschen Hockeyverband zu den Top-Vereinen. Auf dem Feld in der Regionalliga unterwegs, startet der HCE am Wochenende sowohl mit den Frauen als auch mit den Männern in die 2. Bundesliga. Und gleich zum Auftakt warten schwierige Aufgaben. Die Damen spielen am Sonntag (12 Uhr) bei BW Köln, dem Vizemeister der Vorsaison. Die gleiche Konstellation wartet auf die Männer von der Hubertusburg, die am Samstag (18 Uhr) beim Vorjahreszweiten Gladbacher HTC auflaufen.

Die HCE-Damen sind auf dem Feld sehr gut unterwegs. Nach sechs von sieben Spieltagen der Hinrunde sind sie mit vier Zählern Vorsprung Spitzenreiter vor dem ersten Verfolger Neuss und damit auf einem guten Weg zurück in die 2. Liga, wo sie im Frühjahr gemeinsam mit BW Köln noch abgestiegen waren. Im Herbst gewann der HCE dann das Absteiger-Duell in der Domstadt mit 1:0. Nun also trifft man sich unterm Dach wieder.

Den Schwung von draußen in die Halle mitnehmen

„Wir wollen den Schwung von diesem Erfolg mit in die Halle nehmen“, wünscht sich HCE-Trainer Carsten Fischbach. Es soll auf jeden Fall eine bessere Platzierung geben als der vorletzte Rang in der vergangenen Saison. Als Meisterschaftsfavorit wird allgemein DSD Düsseldorf angesehen. Zugänge im Hallenkader sind Darja Hamm (Rückkehr nach Babypause), Maren Hülser (Etuf) und Selina Blumberg (Braunschweiger THC).

Die HCE-Herren haben auf dem Feld ihr Ziel bereits aus den Augen verloren. Um den Aufstieg in die 2. Bundesliga wollten sie mitspielen, doch nach sechs Partien rangieren sie bereits neun Punkte hinter Tabellenführer Raffelberg.

Beim Gladbacher HTC sind die Essener nur krasser Außenseiter, denn die Gastgeber spielen auf dem Feld in der 1. Bundesliga, wo sie allerdings nach der Hinrunde als Schlusslicht stark abstiegsgefährdet sind. „Neben SW Köln ist Gladbach der absolute Aufstiegsfavorit“, schätzt HCE-Trainer Oliver Plauk. Für sein Team bleibt wie in den beiden abgelaufenen Spielzeiten der Klassenerhalt oberstes Ziel.

Personell gibt es wenig Veränderungen: Lars Bruder steht wegen seines auswärtigen Studiums nicht zur Verfügung, neu im Kader ist Torwart Hendrik Ringe, der vom DHC Hannover Bundesligaerfahrung mitbringt.

