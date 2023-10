HCE Tabellenführer, doch entscheidende Duelle kommen noch

Essen. Regionalliga-Frauen von HC Essen sind auf gutem Weg zurück in die 2. Bundesliga. So ist der Stand bei den Essener Hockey-Teams zur Winterpause.

Mit drei Herbstmeisterschaften und einem zweiten Platz können die Essener Hockey-Vereine auf einen sehr erfolgreichen ersten Teil der Feldsaison 23/24 zurückblicken. Die Spielzeit wird ab April 2024 fortgesetzt, die Hallen-Saison läuft von Dezember bis Februar. Der HC Essen hatte sich in der Regionalliga mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga ein ehrgeiziges Ziel gesetzt - mit den Frauen und den Männern. Doch nach sechs von 14 Spieltagen meldet der Club nur einen Teilerfolg.

Die Frauen sind auf einem guten Weg zum direkten Wiederaufstieg. Das Team von Trainer Carsten Fischbach geht immerhin mit vier Punkten Vorsprung vor Verfolger SW Neuss in die Winterpause. „Leider haben wir beim Saisonstart mit dem 3:3 gegen Düsseldorfer HC II wichtige Zähler liegengelassen“, erinnert sich Fischbach. Aber sein Team legte daraufhin eine Serie von fünf Siegen hin.

Frauen des HC Essen in der Regionalliga auf Aufstiegskurs

Doch der Essener Trainer weiß genau, dass seine Team lange nicht durch ist, denn schließlich steht im nächsten Jahr noch zweimal der direkte Vergleich mit Verfolger SW Neuss an, der mit vier Punkten Rückstand auf Rang zwei liegt. Die Baustellen gilt es bis dahin zu beheben. „Wir müssen unser Zusammenspiel verbessern und die Taktiken besser umsetzen“, weiß HCE-Mittelfeldspielerin Alissa Büser.

Ganz anders ist die Situation an der Hubertusburg für die Herren. Mit neun Zählern Rückstand auf den Aufstiegsfavoriten Club Raffelberg ist der Meisterschaftszug wohl schon abgefahren. „Enttäuschend waren die 0:1-Niederlage beim Aufsteiger ETG Wuppertal und die viel zu hohe 0:7-Schlappe beim Bonner THV“, erinnert Trainer Oliver Plauk.

Seine Mannschaft hat sich aber trotzdem nicht aufgegeben. „Positiv war, dass wir in Raffelberg einen 0:3-Rückstand aufgeholt haben und natürlich der wichtige 5:3-Erfolg gegen Kahlenberger HTC“, sagt Plauk, der allerdings - ganz realistisch - vom ausgegebenen Ziel abrückt: „Unser Saisonziel ist nun Platz drei.“

Oberliga: Herren von ETB Schwarz-Weiß ungeschlagen Zweiter

„Nach zwei Abstiegen hintereinander wollen wir uns in der Oberliga nun erst einmal etablieren“, hatte Torfrau Susi Struth von Etuf Essen zum Saisonstart verkündet. Das ist der Mannschaft voll gelungen. Mit Platz vier (10 Punkte) liegen die Essenerinnen im Mittelfeld der Tabelle mit komfortablem Abstand zur Abstiegszone. „Dennoch gehen wir mit etwas gemischten Gefühlen in die Winterpause“, sagt Struth, die mit dem Saisonverlauf nicht ganz zufrieden ist. „Es wäre im einen oder anderen Spiel mehr drin gewesen für uns.“

ETB-Trainer Tobias Bierkämper hat mit seiner Männermannschaft bislang positiv überrascht. Schwarz-Weiß ist ungeschlagen Zweiter in der Oberliga. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Für eine positive Überraschung sorgten die Herren vom ETB, die ungeschlagen auf Platz zwei nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Moerser TV überwintern. „Das ist mehr, als wir vor der Saison erwartet hätten“, ist selbst Trainer Tobias Bierkämper etwas überrascht. „Wir klagen auf hohem Niveau, wenn wir uns über drei Unentschieden ärgern. Aber saisonübergreifend haben wir nun neun Spiele nicht mehr verloren.“

Verbandsliga: Etuf-Männer dominieren mit sechs Siegen

Die Damen des HTC Kupferdreh liegen mit 16 Punkten in der Tabelle vorn, doch der ETB könnte durch einen Sieg im Nachholspiel gegen Schlusslicht Preußen Duisburg noch wegen der besseren Tordifferenz an den Kupferdreherinnen vorbeiziehen.

„Der ETB ist der stärkste Konkurrent und gleichzeitig Aufstiegsfavorit, aber die beiden entscheidenden Spiele steigen ja erst im nächsten Jahr“, sieht HTC- Pressesprecher Carsten Ackermann noch eine Möglichkeit zum Titelgewinn für das Team von Trainer David Ortmann. HCE II, derzeit Vierter, dürfte bei sechs Zählern Rückstand wohl nicht mehr oben angreifen können.

Für die Oberliga zu schwach, für die Verbandsliga offenbar zu stark. Die Herren des Etuf sind auf dem besten Wege, den Fehltritt mit dem Abstieg wieder gutzumachen. Sechs Siege und 29:3 Tore sprechen eine eindeutige Sprache. „Ohne Punktverlust und mit sechs Zählern Vorsprung sind wir unserem Ziel ein gutes Stück näher gekommen“, sagt Betreuer Jochen Reinhardt. Das Team von Spielertrainer Fabian Storp habe sich in seinem zweiten Jahr schon sehr weiterentwickelt. Dazu hat auch Sebastian Gunst beigetragen, der mit seinem Coaching Spielertrainer Storp entlastet.

Am Ende der Tabelle muss HCE II wieder einmal zittern. Schon in der Vorsaison konnten die Essener erst im letzten Spiel den Klassenerhalt sichern. Neuling HTC Kupferdreh legte dagegen in der Gruppe D eine glänzende Hinrunde hin. „Mit vier Siegen aus den sechs Begegnungen können wir mehr als zufrieden sein“, freut sich Pressesprecher Carsten Ackermann. „Entscheidend war, dass wir uns ohne Anlaufschwierigkeiten direkt in der neuen Liga etabliert haben.“

