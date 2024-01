HC Essen setzt im Abstiegskampf auf einen neuen Trainer

Zweitligist HC Essen hat sich von Trainer Oliver Plauk getrennt. Essener Vorstand Daniel Reinhardt hat übernommen. So ist sein Plan.

Rolf Hantel und Manfred Leufgen

Für die entscheidende Phase hat auch der HCE einen Trainerwechsel vollzogen und sich von Oliver Plauk getrennt. Daniel Reinhardt hat mit Beginn des Jahres die Verantwortung an der Seitenlinie übernommen. Der 34-Jährige sieht sich allerdings als Interimslösung, zunächst bis zum Ende der Hallensaison (18. Februar). „Wir sondieren bereits den Markt“, sagt Reinhardt. „Aber es muss halt auch passen.“

HC Essen und Trainer Oliver Plauk finden keinen gemeinsamen Nenner

Dass Reinhardt den Job nicht auf Dauer machen wird, war von vornherein klar. Als Vorstand Sport trägt er schließlich die Verantwortung für alle Erwachsenen-Mannschaften im HCE. Reinhardt spielte viele Jahre bis zum Herbst 2021 als Leistungsträger in der 1. Mannschaft, bevor er die aktive Karriere beendete und in den Vorstand wechselte.

Der 33-jährige Plauck war eineinhalb Jahre im Amt an der Hubertusburg. Er hatte es in der vergangenen Saison auf den letzten Drücker geschafft, den Abstieg noch abzuwenden. Doch eine äußerst schwache Hinrunde auf dem Feld und nun diese traurige Bilanz unterm Dach ließen die Verantwortlichen reagieren. „Es hat zuletzt doch eine Reihe von Unstimmigkeiten zwischen Mannschaft und Trainer gegeben. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen gehabt, haben es sachlich analysiert, sind aber auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen“, erklärt Reinhardt. Beide Seiten hätten daraufhin eingesehen, dass es so keinen Sinn mehr macht. „Also haben wir uns einvernehmlich getrennt“, sagt Daniel Reinhardt.

Daniel Reinhardt (rechts) war viele Jahre lang auf dem Spielfeld Leistungsträger beim HC Essen - hier eine Szene von 2020. Foto: Michael Gohl / Essen

Nach der unruhigen Zeit während des Jahreswechsels heißt es nun, die Konzentration auf den Abstiegskampf zu richten. Dazu gibt es am Samstag um 13 Uhr bei SW Köln die erste Gelegenheit. Die Domstädter haben bisher wie Club Raffelberg sechs Punkte auf dem Konto und liegen im Mittelfeld der Tabelle. Dahinter folgen aber nur noch der Bonner THV (3 Punkte) und Schlusslicht HCE.

„Wir fahren als klarer Außenseiter dorthin, aber wir werden uns ganz sicher nicht ergeben“, verspricht Reinhardt. In den Trainingseinheiten legte der HCE einen Schwerpunkt auf die Defensivarbeit. „Wir müssen wieder mehr als Einheit verteidigen“, fordert der Trainer. „Und mit Ball müssen wir Ideen entwickeln, wie wir gegen verschiedenen Systeme wie gegen Raum- bzw. Manndeckung agieren.“

Auch Betreuer Jochen Boddenberg weiß: „Es wird eine große Herausforderung, uns in den verbleibenden sechs Spielen noch zu retten, aber wir werden kämpfen und mit einer geschlossenen Teamleistung und mehr taktischer Variabilität alles versuchen.“

Frauen des HC Essen wollen noch in den Aufstiegskampf eingreifen

Bei den Frauen des HCE sieht die Lage wesentlich besser aus. Sie sind ebenfalls bei SW Köln (Samstag, 15 Uhr) zu Gast, wo vermutlich bereits eine Entscheidung darüber fällt, ob die Mannschaft von Trainer Carsten Fischbach noch ins Titelrennen eingreifen kann. „Das Potenzial hat sie“, ist Reinhardt überzeugt.

Aufsteiger Köln (9 Punkte) führt überraschend die Tabelle an. Es folgen Leverkusen und DSD Düsseldorf mit jeweils sieben Punkten, zwei Mannschaften, die vor der Pause ihre Spiele gegen den HCE jeweils gewannen. „Wir fühlen uns als Underdog ganz wohl, denn der Aufstieg in die 1. Bundesliga ist nicht unser primäres Ziel“, sagt Spielerin Franziska Rummeni. „Aber wir werden uns von den Kölnerinnen ganz sicher auch nicht einschüchtern lassen.“ Dazu besteht sowieso kein Anlass, zumal der HCE in Birthe Hülser eine Spielerin aufbietet, die mit zwölf Treffern die Torjägerliste der 2. Liga West anführt.

Ihre Schwester Maren Hülser hatte im ersten Saisonspiel eine schwere Kieferverletzung erlitten, macht aber gesundheitlich Fortschritte. Wenn der Heilungsprozess wie geplant verläuft, kann sie noch in der zweiten Januar-Hälfte wieder mit Kontaktsport beginnen und vielleicht zum Saisonendspurt im Februar dabei sein.

