HC Essen landet Überraschungscoup im Abstiegskampf

Zweitligist HC Essen knöpft dem Tabellenzweiten Gladbach mit dem 7:7 einen Punkt ab. So lief der Spieltag aus Sicht der Essener Mannschaften.

2. Herren-Bundesliga

HC Essen - Gladbacher HTC 7:7 (4:4). Der abstiegsbedrohte HC Essen überraschte gegen den Tabellenzweiten. Der HCE, der im Hinspiel noch mit 3:10 untergegangen war, hat den Abstiegsplatz verlassen und die „rote Laterne“ an den Kahlenberger HTC weitergegeben. Für Mannschaftsbetreuer Jochen Boddenberg war es ein Spiel auf Augenhöhe: „Wir haben gegen den hohen Favoriten ein spannendes und ausgeglichenes Spiel geliefert. Der Punktgewinn war absolut verdient. Damit sind unsere Chancen auf den Klassenerhalt sehr gestiegen.“

Mit einem Blitzstart gingen die Schützlinge von Trainer Oliver Plauk durch Treffer von Erik von Gymnich und Fabian Verdaguer in der zweiten Minute in Führung. Der GHTC antwortete schnell und glich bis zur zwölften Minute durch Niklas Braun (2) aus. Braun und Rodrigo Castro (16./21.) legten zum 4:2 im zweiten Viertel nach. Die Essener Verdaguer (22.) und Johannes Späker (27.) sorgten für das Remis zur Pause.

HC Essen trifft und kassiert Ausgleich in der Schlussphase

Der HCE kam mit Schwung aus der Pause und legte durch Fynn Schmitz und Fabian Verdaguer mit dem zweiten Doppelschlag (41./42.) erneut zwei Tore vor. GHTC-Coach reagierte, setzte für den Torwart einen zusätzlichen Feldspieler ein. Die Überzahl brachte den gewünschten Erfolg durch David Ascensio Franco (49./54.). In der spannenden Schlussphase brachte Nachwuchsspieler Lars Bruder mit einem Konter den HCE erneut in Front (56.). Eine Minute später glich jedoch Ascensio Franco einmal mehr aus.

HCE: Boddenberg; R. Späker, Heimeshoff, F. Schmitz (1), Löwe, K. Schmitz, Zielinski, Verdaguer (3), J. Späker (1), Ulrich, Bruder (1), v. Gymnich (1).

2. Damen-Bundesliga: HCE-Damen warten noch auf ersten Dreier

HC Essen – DSD Düsseldorf 2:3 (0:0). Die Damen des HCE warten in diesem Jahr noch auf den ersten Dreier. Nach zwei klaren Niederlagen bei BW Köln und Eintracht Dortmund reichte es gegen Kahlenberg (2:2) zu einem Punktgewinn. In die beiden letzten Spiele der Saison dürfte das Team des Trainergespanns Philipp Weide/Carsten Fischbach als Außenseiter gehen.

Nach dem Auftritt am 7. Februar beim ungeschlagenen Tabellenführer Club Raffelberg kommt der Zweitplatzierte BW Köln in die Halle nach Kupferdreh. Die Gäste gingen durch Silja Drewitz, die zwei kurze Ecken verwandelte (33./43.), in Führung. Nach dem Anschluss durch Nina Klinge (43.) verwandelte Henrike Ehls (52.) einen Siebenmeter zum Ausgleich. In der Schlussminute erzielte Lilly Clair Otten den Siegtreffer für die Gäste. HCE-Angreiferin Klinge war trotz Niederlage mit der Leistung der Mannschaft zufrieden: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und uns nicht aufgegeben. Es ist allerdings enttäuschend, ohne Punkte aus dem Duell zu gehen.“

HCE: Rütten, Brauer; Ehls (1), Strohbücker, Sommer, Fischer, Pateisky, Michelitsch, Klinge (1), Lehner, Usala, Husemeyer.

Damen-Regionalliga: Etuf-Damen treffen zu spät

Etuf - SW Köln 2:3 (0:1). Nach dem 4:3-Erfolg im Hinspiel verpasste der Etuf nur knapp gegen den Tabellendritten den zweiten Saisonsieg. Nach der schnellen Kölner Führung (2.) entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gastgeberinnen konnten zwei kurze Ecken nicht nutzen. Nach dem 2:0 (33.) für die Gäste kämpfte das Team von Trainer Lucas Denkmann weiter um den Anschluss, vergab jedoch weitere klare Möglichkeiten und scheiterte selbst mit einem Siebenmeter (50.) an der Kölner Torhüterin.

Vier Minuten später traf Nicola Paus zum 1:2. Anschließend nahmen die Essenerinnen ihre Torhüterin zugunsten einer weiteren Spielerin vom Feld, was jedoch keinen Erfolg brachte. Mit dem 1:3 (59.) war die Entscheidung gefallen. Der Treffer von Nicola Paus kam zu spät.

Etuf: Struth; A. Stanc, Teichelkamp, Stock, Gunderlich, Paus (2), Hülser, Gricksch, H. Stanc.

Herren-Oberliga

Moerser TV - ETB 9:6 (3:3). In einem intensiven Spiel verpasste der ETB etwas Zählbares gegen den neuen Tabellenführer. Bis zum 4:3 gingen die Gäste jeweils in Führung und mussten zum Ende des dritten Viertels jedoch erstmals einen Rückstand zum 4:5 hinnehmen. Dem hohen Tempo des Spiels mussten sie am Ende Tribut zollen. Trotz der Niederlage war Trainer Tobias Bierkämper zufrieden: „Moers war am Ende das stärkere Team. Das können wir akzeptieren.“

Tore ETB: Kohs (3), Kraft (2), Voit.

2. Verbandsliga

HTC Kupferdreh - Kahlenberger HTC II 1:2 (0:2). Es war ein enges Spitzenspiel auf hohem Niveau, in dem die Abwehrreihen dominierten. Ärgerlich war der Gegentreffer zum 0:2 wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff. Jan Verlages Anschlusstor per Strafecke reichte nicht. „Wir haben eine starke Leistung geboten, aber Kahlenberg war im Kreis cleverer“, so HTC-Akteur Lievertz.

