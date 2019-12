HC Essen kassiert gegen Uhlenhorst erste Saisonniederlage

Die Titelhoffnungen des Regionalligisten HC Essen erhielten einen Dämpfer. Sowohl die Männer als auch die Frauen von der Hubertusburg verloren ihre Spiele. Etuf mit erfolgreichem Spieltag.

Regionalliga: Spannung an der Tabellenspitze

HC Essen - Uhlenhorst Mülheim II 4:5 (3:1). Das Team von Trainer Philipp Weide kassierte die erste Saisonniederlage und muss sich die Tabellenführung wieder mit RW Köln II (jeweils 10 Punkte) teilen. Die beiden Verfolger, Krefeld und Mülheim, liegen ebenfalls in Sichtweite.

Das schnelle und intensive Spiel blieb vor rund 150 Zuschauen in Kupferdreh lange torlos. Nach der Führung durch Dominik Franzen hatten die Gastgeber deutlich Vorteile, die sie durch Sven Brodersen und Marc Heimeshoff zur 3:0-Führung nutzen. Nach dem Wechsel häuften sich die Konzentrationsfehler bei den Essenern. Die Mülheimer nahmen dankend an und stellten mit fünf Treffern in Folge den Spielverlauf auf den Kopf.

Coach Weide reagierte und setzte für den überzeugenden Torwart Tim Boddenberg einen zusätzlichen Feldspieler ein. Der Anschluss durch Richard Späker sechs Minuten vor Schluss kam zu spät. Uhlenhorst spielte routiniert die Zeit herunter und verteidigte schließlich auch die Strafecke mit der letzten Aktion. HCE: Boddenberg; Brodersen (1), Dühr, Franzen (1), Goerdt, Heimeshoff (1), Reinhardt, Schäfers, Späker J., Späker R. (1), Ulrich, Verdaguer.

2. Regionalliga: Etuf rückt an die Tabellenspitze heran

Etuf - HTC SW Bonn 7:2 (1:0). Durch die überraschende Niederlage der ETG Wuppertal in Aachen liegt der Etuf nur noch einen Punkt hinter dem Spitzenreiter. Für Mannschaftsbetreuer Joachim Reinhardt war der Erfolg gegen Bonn der „gelungene Abschluss einer wechselhaften Hinrunde“.

Nach einer unruhigen Startphase hatten die Schützlinge von Trainer Jörg Müller das Schlusslicht immer unter Kontrolle. Ein wichtiger Faktor war erneut Torwart Gero Berndt. Der Essener Angriff hatte aber Probleme mit der dichtstehenden Bonner Deckung. So blieb es in Hälfte eins beim Führungstreffer durch Cedric Jakobi (8.).

Nach dem Wechsel erhöhten die Gastgeber den Druck. Cedric Jakobi (34.) Florian Teichelkamp (39.) und Tim Schrödter (40.) erhöhten auf 4:0. Beim Stand von 6:1, die beiden jungen Verteidiger Leon Hansen und Fynn Vallböhmer (54.) hatten auch noch getroffen, war das Spiel entschieden.

Tore Etuf: Jakobi (4), Hansen, Schrödter, Teichelkamp.

Oberliga: ETB holt wichtigen Punkt im Abstiegskampf

Düsseldorfer SC - ETB 5:5 (2:3). Der ETB holte gegen den Regionalliga-Absteiger einen wichtige Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Die Gäste hatten phasenweise deutliche Vorteile, gingen schnell mit 2:0 in Führung, vergaben jedoch einmal mehr zu viele Großchancen. Die Düsseldorfer waren meist nur bei Strafecken gefährlich. Sie bestraften den ETB allerdings für dessen mangelhafte Chancenverwertung und gingen vier Minuten vor Schluss erstmals in Führung. Ohne Torwart und mit sechs Feldspielern gelang dem ETB der hochverdiente Ausgleich.

Kira Berger holte mit dem Etuf wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Foto: Michael Gohl

Damen-Regionalliga: Etuf verschafft sich Luft

Etuf - DSD Düsseldorf 4:3 (2:1). Etuf-Trainer Belal Enaba durfte nach dem mühevollen Erfolg aufatmen, sein Team verschaffte sich damit wieder Luft im Abstiegskampf. Die Gäste starteten mutig in die Partie, setzten den Etuf unter Druck und gingen in der 13. Minute in Führung. Die Essenerinnen zeigten sich jedoch nicht geschockt, übernahmen die Spielkontrolle und glichen durch einen präzisen Schlenzer von Annika Witte (22.) aus. Fünf Minuten später brachte Tanja Barfeld ihr Team in Führung.

Die zweite Halbzeit blieb spannend. Düsseldorf zog bis zur 43. Minute wieder in Front. Nachdem Anna Giskes einen Siebenmeter zum 3:3 verwandelt hatte, wurde es in den Schlussminuten hektisch. Tanja Barfeld (57.) rettete auf der Linie und Torhüterin Nina Zibuschka wehrte einen Siebenmeter ab (58.). In der Schlussminute erlöste Annika Witte ihr Team mit dem Siegtreffer.

Etuf: Zibuschka, Schellberg; A. Stanc, Teichelkamp, Giskes (1), Barfeld (1), Paus, Witte (2), Berger, M. Hülser, H. Stanc, Lambrecht.

HCE-Damen erleben im Spitzenspiel ein Debakel

HC Essen - BW Köln 2:12 (0:9). Statt des erhofften Triumphs erlebten die HCE-Damen im Spitzenspiel ein Debakel. Betreuer Stephan Ostermann sprach von einem „rabenschwarzen Tag”: „Wir kamen gar nicht ins Spiel und hatte den offensiven Kölnerinnen zumindest in der ersten Halbzeit nichts entgegenzusetzen.“ Somit war die Begegnung zur Pause entschieden.

Nach dem 0:11 sorgten Franziska Rummeni und Lisa Strohbücker für zwei Trostpflaster. „Dass wir gegen den vermutlichen Aufsteiger verloren haben, tut nicht weh, die Art und Weise aber schon“, meinte Ostermann. Ein großes Lob hatte Trainer Jens Lüninghöner für die Zuschauer parat: „Bei einem Stand von 0:9 habe ich noch nie so viel Unterstützung und Rückhalt erlebt.“

HCE: K. Brauer, Rubarth; B. Brauer, Klinge, Kruft, J. Pateisky, S. Pateisky, Rummeni (1), Strohbücker (1), Tondorf, Usala.