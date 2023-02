HC Essen jubelt über den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga

Essen. Am letzten Spieltag der Hallensaison sichern sich die Frauen und Männer den Klassenerhalt. So lief das spannende Saisonfinale für den HCE.

Der HC Essen ist auch in der kommenden Hallenhockey-Saison mit beiden Mannschaften in der 2. Bundesliga vertreten. Am letzten Spieltag lief für die Essener alles nach Wunsch. Bei den Damen (siehe Zweittext) kassierte Schlusslicht Eintracht Dortmund nach dem 5:5 gegen Kahlenberg ein 2:7 in Raffelberg und steigt in die Regionalliga ab. Den HCE-Männern reichten fünf Punkte für den vorletzten Tabellenplatz, da Kahlenberg (3 Punkte) nach dem 6:11 bei SW Köln auch gegen Raffelberg mit 4:6 unterlag.

HCE-Sprecherin Henrike Ehls schwärmte von der Stimmung in der Kupferdreher Sporthalle: „Viele Zuschauer haben beide Teams angefeuert und bis zum Schluss mit gefiebert. Wir sind stolz, dass beide Mannschaften den Verbleib in der 2. Liga geschafft haben.“

2. Bundesliga Männer: Spannendes Finale mit Happy End für HC Essen

Club Raffelberg - HC Essen 7:6 (2:1). Beide Teams starteten mit einem hohen Tempo. Die Duisburger nutzen ihre Chancen und gingen durch Treffer von Mika Saxe mit 2:0 (5./10.) in Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Marc Heimeshoff (25.) glich Fabian Verdaguer (33.) aus. Die Raffelberger blieben zunächst tonangebend, setzten sich auf 5:2 (42.) ab und stellten nach dem 5:3 durch Richard Späker (45.) den alten Abstand nach einer kurzen Ecke (53.) wieder her.

Der Essener Coach wechselte in der Schlussphase den Torwart für einen weiteren Feldspieler aus. Nach Treffern von Fynn Schmitz und zwei Toren durch Verdaguer wurde es noch einmal spannend.

HCE: T. Boddenberg; R. Späker (1), Heimeshoff (1), F. Schmitz (1), Löwe, K. Schmitz, Zielinski, Verdaguer (3), J. Späker, Franzen, Ulrich, von Gymnich.

HC Essen erzwingt gegen Meister BW Köln ein Unentschieden

HCE - BW Köln 9:9 (5:6). Mit einem Achtungserfolg gegen den Erstliga-Aufsteiger beendete der HCE eine Zittersaison. Der Gastgeber begann defensiv und ging durch einen Konter von Fabian Verdaguer in Führung. Danach drehte Köln auf und setzte sich schnell auf 4:1 ab. Im Gegensatz zum 3:14 im Hinspiel nahmen die Essener das höhere Spieltempo an und schafften durch Tore von Jan Zielinski und Jonathan Löwe den Anschluss zum 3:4. Unbeeindruckt bauten die Domstädter den Vorsprung wieder auf drei Tore aus. Erik von Gymnich und Zielinski verkürzten auf 5:6.

Der HCE kam gut aus der Pause und ging durch Zielinski und Jonathan Löwe mit 7:6 in Führung. Köln reagierte, setzte für den Torwart einen weiteren Feldspieler ein und drehte das Spiel zur 8:7-Führung. Der HCE entschloss sich ebenfalls für die Überzahl und kam damit mit zwei Toren durch Fabian Verdaguer zum 9:8. Kurz vor Schluss retteten die Gäste, die tags zuvor bereits Meister geworden waren, noch einen Punkt.

Erfolgstrainer geht HCE-Trainer Philipp Weide (Foto) wurde nach dem Spiel gegen BW Köln verabschiedet. Er kam zusammen mit Steven Dühr als Spielertrainer-Duo im Herbst 2018 zur Hubertusburg und führte die 1. Herren auf dem Feld von der Oberliga direkt in die Regionalliga. In der Saison 21/22 wurde mit der Vizemeisterschaft nur knapp der Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord verpasst. Das wiederum gelang seinem Team in der Halle mit zwei Aufstiegen in Folge (18/19 und 19/20). Seit der Saison 21/22 war Weide zusammen mit Carsten Fischbach auch Trainer der 1. Damen beim HCE und führte das Team sowohl auf dem Feld als auch in der Halle in die 2. Bundesliga.

Danach begann auch für den Mannschaftsbetreuer Jochen Boddenberg das Warten auf das Endergebnis vom Spiel Kahlenberg gegen Raffelberg: „Die letzten Sekunden wurden bei uns in Halle mitgezählt, weil die Zuschauer den Livestream verfolgten.“ Kahlenberg verlor das Spiel, damit hatte der HCE den Klassenerhalt sicher.

HCE: Boddenberg; R.Späker (1), Heimeshoff (1), F. Schmitz (1), K. Schmitz, Zielinski, Verdaguer (3), J.Späker, Franzen, Ulrich, v. Gymnich.

Mara Fischer hat mit HC Essen in der 2. Hallenhockey-Bundesliga den Klassenerhalt geschafft. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

2. Damen-Bundesliga: Trotz Niederlage überzeugende Leistung

HC Essen - BW Köln 1:5 (0:1). Nachdem die HCE-Damen im vorgezogenen Spiel mit dem 1:14 gegen den Erstliga-Aufsteiger Raffelberg die erwartet klare Niederlage kassiert hatten, unterlagen sie trotz eines starken Auftritts dem Tabellenzweiten Köln ebenfalls deutlich. Für die Team-Kapitänin Henrike Ehls war es eines der besten Saisonspiele ihres Teams: „In der ersten Halbzeit hat es uns leider an der Effektivität vor dem Tor gefehlt, sonst hätten wir nicht unverdient in Führung gehen können. Mit einer starken Defensivleistung konnten wir die Kölnerinnen lange aus unserem Kreis halten.“

Erst im dritten Viertel nutzten die Blau-Weißen einige Unkonzentriertheiten zur 4:0-Führung. „Im letzten Viertel haben wir noch einmal Druck aufgebaut und uns einige gute Chancen erarbeitet“, so Ehls. Den Essener Ehrentreffer erzielte Nina Klinge kurz vor Schluss (57.).



HCE: Berresheim; Ehls, Fischer, Pateisky, Michelitsch, Klinge (1), Lehner, Haberland, Pfeiffer, Usala, Husemeyer.

Hier gibt es alle News aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen