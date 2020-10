HC Essen hat sein Saisonziel Klassenerhalt sicher

Regionalliga

Mit Rang vier in der Endabrechnung der Rückrunde erreichte der HCE trotz der beiden Niederlagen sein Saisonziel Klassenerhalt, da das bessere Torverhältnis bei einem möglichen Unentschieden zwischen dem Tabellenfünften Club Raffelberg und Crefelder HTC II für die Essener gesprochen hätte. Das Team von der Hubertusburg steht gemeinsam mit Bonn, Mühlheim II und Krefeld II in der Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga, die nach der Hallenrunde im Frühjahr 2021 beginnt. Da die beiden Bundesliga-Reserven aus Satzungsgründen nicht aufsteigen können, fällt die Entscheidung zwischen Bonn und dem HCE. Bei 13 Punkten Vorsprung für das Team aus der ehemaligen Bundeshauptstadt dürften sich alle Spekulationen erübrigen.

HC Essen - Uhlenhorst Mülheim II 2:4 (0:0). Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch eine Strafecke von Lukas Goerdt in Führung. Bereits kurze Zeit später gelang den Mülheimern ebenfalls per Ecke der Ausgleich. Nach dem Wiederanpfiff profitierten die Gäste von vielen individuellen Fehlern und mangelnder Kommunikation beim HCE. Die Partie war beim 1:4 schon entschieden. Paul Schäfers vollendete wenige Minuten vor dem Abpfiff zum 2:4-Endstand. Für den Coach Philipp Weide war es ein verdienter Mülheimer Sieg: „Allerdings zu hoch. Drei gute Viertel mit vielen Torchancen stehen einem schwächeren Abschnitt gegenüber.“

HCE: Küster; R. Späker, Heimeshoff, Matthey, Dühr, Weide, Goerdt, Reinhardt, Verdaguer, J. Späker, Franzen, Ulrich, K. Schmitz, Brodersen, F. Schmitz, Schäfers.

ETB-Spiel in Velbert wurde abgesagt

HC Essen - Bonner THV 0:1 (0:1). „Jetzt haben wir im nächsten Frühjahr die beste Gelegenheit, uns für die Regionalliga-Feldsaison in aller Ruhe einzuspielen. Die bisher gute Entwicklung der Mannschaft können wir nun in der Aufstiegsrunde fortsetzen“, freute sich Spielertrainer Philipp Weide über Platz vier. Er machte damit aber auch deutlich, dass für ihn die Saison gelaufen ist, da den Bonnern mit 13 Punkten Vorsprung bei nur noch sechs ausstehenden Begegnungen der Aufstieg in die Zweite Bundesliga kaum noch zu nehmen ist. In der ausgeglichenen Partie hätte der HCE durchaus ein Unentschieden erreichen können, aber letztlich wurden die besten Möglichkeiten – besonders bei den Strafecken – vergeben, oder der gute Bonner Torhüter war auf dem Posten. So blieb es beim einzigen Treffer kurz vor der Pause durch eine von Hendrik Paar knallhart verwandelte Ecke. Im Gegensatz zum Spiel gegen Uhlenhorst kamen für das Trainergespann Steven Dürr/Philipp Weide Torwart Tim Boddenberg und Erik von Gymnich zum Einsatz.

Oberliga

Der Etuf geht mit 40 Punkten und einem überragenden Torverhältnis von 55:15 Anfang April im nächsten Jahr in die Aufstiegsrunde. Das Team vom Baldeneysee ist damit klarer Favorit im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg. Das Spiel des ETB beim HC RW Velbert wurde abgesagt und neu angesetzt. Das Team von Trainer Tobias Bierkämper ist vom zweiten Tabellenplatz nicht mehr zu verdrängen, könnte sich jedoch durch einen Sieg auf 29 Punkte verbessern.

Leon Hansen war studienbedingt zum letzten Mal am Ball. Foto: Dieter Meier

Etuf - THC Münster 4:3 (1:1). Auch zum Abschluss der Rückrunde behielt der Etuf seine weiße Weste. Im Spiel gegen das Team aus Münster gehörten jedoch gute Nerven für Trainer und Betreuer wieder einmal dazu. Nach dem ausgeglichenen ersten Viertel ging Münster durch einen Konter schnell in Führung. Die Angriffsversuche der Essener waren in dieser Phase weder durch besonderes Tempo noch durch Einfallsreichtum gekennzeichnet. Es dauerte bis zur 27. Minute, ehe Leon Hansen - der ebenso wie Finn Imhoff studienbedingt sein vorerst letztes Spiel für den Etuf bestritt - aus kurzer Entfernung den Ausgleich erzielte.

Halbzeitansprache erreichte Etuf-Team nur bedingt

Die Halbzeitansprache von Trainer Florian Teichelkamp war zwar deutlich, erreichte sein Team aber nur bedingt. Die Folge war ein Doppelschlag der Westfalen innerhalb von drei Minuten. Im vierten Viertel zeigte der Etuf ein anderes Gesicht, erhöhte das Tempo und wurde im Spielaufbau präziser. Tim Schrödter erzielte den Anschlusstreffer zum 2:3, und Fabian Paß sorgte nach einer Strafecke (56.) für den Ausgleich. Die Gastgeber erhöhten noch einmal den Druck, agierten zeitweise mit sechs Stürmern und waren damit anfällig für die Konter des THC, der jedoch am erneut starken Gero Berndt scheiterte. Die Aufholjagd krönte Leonard Schleich, der im Nachschuss den Siegtreffer (59.) erzielte.

2.Verbandsliga

Reinshagener TB - HTC Kupferdreh 2:4 (1:2). Mit dem Erfolg machte das Team von Trainer David Ortmann einen Riesenschritt in Richtung Aufstiegsrunde. Der HTC hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den ETB, der allerdings nach dem offiziellen Saisonende noch zwei Nachholspiele gegen Velbert und Reinshagen austragen muss. Auf dem ungewohnt sandverfüllten Belag waren die Kupferdreher das spielerisch klar bessere Team. Sie steckten den Rückstand nach einem Eckengeschenk des Schiedsrichters problemlos weg, glichen durch Jan Verlage aus und gingen noch vor der Pause durch Torjäger Fabian Fredrich in Führung. Hendrik Leukel und Jona Dirkes erhöhten zum entscheidenden 4:1.

2. Damen-Bundesliga

Club Raffelberg - Etuf 6:0 (3:0). Die Damen des Etuf kassierten gegen den Tabellenführer die erwartet klare Niederlage und warten weiter auf den zweiten Saisonsieg. Die Gelegenheit dazu hat das Team von Trainer Belal Enaba in den restlichen drei Spielen gegen den Bonner THV, BW Köln und den Hamburger Polo Club. Die Essenerinnen mussten weiter auf Kira Berger und Anna Kollmer verzichten. Hinzu kamen noch die kurzfristigen Ausfälle von Tanja Barfeld und Friederike Lambrecht. Der Coach setzte Svenja Allhorn und Lara Hammersen aus der zweiten Mannschaft ein, die sich nahtlos einfügten. Erneut hatten die Gäste Startprobleme, lagen in der fünften Minute durch Annika Maertens und Svea Schifferings bereits 0:2 hinten und kassierten durch Laura Plüth den dritten Treffer (17.). Danach stabilisierte sich die Abwehr und ließ kaum noch zwingende Chancen der Duisburgerinnen zu. Abgesehen von einer guten Möglichkeit ging in Richtung Raffelberger Tor allerdings wenig.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff war die Etuf- Abwehr erneut überfordert und kassierte drei Tore innerhalb von sieben Minuten durch Laura Pütz, Laura Helmrich und Annika Maertens. Auch im Anschluss kamen die Duisburgerinnen immer wieder zu gefährlichen Szenen im Essener Schusskreis. Sie scheiterten jedoch ebenso wie bei ihren insgesamt zehn Strafecken. Die Raffelberger Trainerin Susi Wollschläger war aber dennoch zufrieden: „Natürlich hätten wir höher gewinnen müssen. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau.“

Damen-Regionalliga

HC Essen - Düsseldorfer HC II 6:0 (4:0). Die HCE-Damen verpassten zwar mit einem Zähler hinter DSD Düsseldorf Rang eins, gehen jedoch mit 32 Punkten mit guten Chancen in die Aufstiegsrunde, in der sich der Düsseldorfer HC II und RTHC Leverkusen befinden. Die HCE-Damen erarbeiteten sich von Beginn an die größeren Spielanteile und gingen bereits in der siebten Spielminute durch einen Treffer von Britta Brauer in Führung. Nina Klinge erhöhte nur eine Minute später auf 2:0. Die Stürmerin sorgte mit einem Doppelschlag (19./ 20.) bereits frühzeitig für die Vorentscheidung. Auch nach dem Wechsel ging die Einbahnstraße weiter in Richtung Düsseldorfer Tor. Mit zwei weiteren Treffern (32./51.) setzte Nina Klinge dem Spiel ihren Stempel auf.

HCE: K. Brauer; Bendig, B. Brauer (1), Brockmann, Büser, Coppers, Dörr, Ehls, Fischer, Fleiss, Klinge (5), Marquardsen, Pateisky, Rummeni, Strohbücker, Tondorf.

Damen-Verbandsliga

TV Jahn Hiesfeld - HTC Kupferdreh. Das Spiel wurde abgesagt und wird neu angesetzt.