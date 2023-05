HC Essen bleibt nach 1:1 gegen Aachen nur die Hoffnung

Essen. In der Männer-Regionalliga ist Punktgewinn für HC Essen zu wenig. Etuf setzt sich aus Tabellenkeller ab. So lief der Spieltag aus Essener Sicht.

An diesem Wochenende standen aus Essener Sicht wichtige Spiele in den Feldhockey-Ligen auf dem Plan. Sie fielen allerdings nicht immer positiv aus.

Nach nur einer Saison müssen die Frauen des HC Essen die 2. Feldhockey-Bundesliga direkt wieder verlassen. Mit Zuversicht waren sie in diesen Doppelspieltag gegangen, doch nach den Niederlagen beim Tabellennachbarn BW Köln und zu Hause gegen DSD Düsseldorf ist der HCE ans Tabellenende gerutscht und kann den Klassenerhalt zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr zu schaffen.

Die Essenerinnen tragen den Abstieg mit Fassung. „Trotz des Abstiegs stimmt uns die Rückrunde positiv, da wir viele Spiele auf Augenhöhe bestreiten konnten. Wir werden in der kommenden Saison den direkten Wiederaufstieg angehen“, schaut Kapitänin Henrike Ehls zuversichtlich.

An der Tabellenspitze machte dagegen Club Raffelberg vorzeitig die Meisterschaft und steigt auf.

Frauen des HC Essen verlieren auch Kellerduell mit BW Köln

BW Köln – HC Essen 1:0 (1:0). Die Gäste starteten offensiv, aber trotz hochkarätiger Torchancen gab es keinen zählbaren Erfolg. Die Domstädterinnen nutzten eine Unkonzentriert der Gäste in der 19. Minute zum Tor des Tages. Danach dominierte der HCE zwar, der verdiente Ausgleich fiel aber nicht.

HCE: Rütten, Berresheim; Rummeni, Büser, Bos, Bimmermann,Sommer, Ehls, Freese, Fischer, Pateisky, Hülser, Usala, Michelitsch, Klinge, Lehner, Pfeiffer, Usala, Husemeyer.

HC Essen – DSD Düsseldorf 1:3 (0:2). Die mit der ehemaligen Nationalspielerin Janne Müller-Wieland verstärkte Mannschaft von DSD zerstörte frühzeitig den Plan von HCE-Trainer Carsten Fischbach, die Partie möglichst lange offen zu gestalten. Schon nach sieben Minuten führten die Gäste mit 2:0. In der 42. Minute entschied der Tabellenfünfte die Partie an der Hubertusburg mit dem 0:3. Birthe Hülser (52.) erzielte das Ehrentor.

Henrike Ehls, Kapitänin beim Zweitligisten HC Essen, blickt nach Abstieg schon wieder nach vorn. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Der ganz große Schlag ist dem Essener Aufstiegskandidaten nicht gelungen. Im Gipfeltreffen mit dem Spitzenreiter musste sich der HCE nach vier Siegen in Folge in der Rückrunde erstmalig mit nur einem Punkt begnügen. Zu wenig, denn so bleibt es bei einem Rückstand von drei Zählern zwischen diesen beiden Mannschaften.

HCE: Rütten, Wiemers; Rummeni, Büser, Bos, Sommer, Ehls, Freese, Fischer, Pateisky, Hülser (1), Usala, Michelitsch, Klinge, Lehner, Pfeiffer, Usala, Husemeyer.

Herren-Regionalliga: Für HCE-Männer ist 1.1 im Spitzenspiel zu wenig

HCE – Aachener HC 1:1 (1:0). „Es sind noch zwei Spiele und unsere Mannschaft hat die Hoffnung auf die Meisterschaft noch nicht aufgegeben“, sagt Essens Betreuer Jochen Boddenberg, der sich ein spannendes Saisonfinale erhofft. Die Hausherren gingen im ersten Viertel durch einen verwandelten Siebenmeter von Jan Zielinski in Führung. Noch vor der Pause glich Tabellenführer Aachen nach einer Strafecke aus.

HCE: Boddenberg, R. Späker, Heimeshoff (1), Schmitz, Löwe, Zielinski (1), Gierse, Nakamura, Boxberg, Verdaguer, J. Späker, Franzen, Ulrich, Bruder, von Gymnich, von Schaewen.

Oberliga

ETB – Etuf 1:2 (1:1). Mit diesem wichtigen Derbysieg verschafft sich der Etuf erst einmal Luft im Abstiegskampf, während der ETB als Vorletzter mächtig um den Klassenerhalt zittern muss mit vier Punkten Rückstand auf den ersten sicheren Platz. Entsprechend gegensätzlich ist die Gefühlslage der Kontrahenten, die auch unterschiedlich kommentierten. ETB-Trainer Tobias Bierkämper sagte: „Bei unserem klaren Plus an Ballbesitz und Torchancen ist die Niederlage nur schwer zu akzeptieren.“ Etuf-Obmann Jochen Reinhardt: „Wir haben vor allem kämpferisch überzeugt und uns jetzt eine gute Ausgangslage für die beiden letzten Spiele erarbeitet.“

Nach zögerlichem Beginn fiel überraschend das 0:1 (7.) durch Leo Schleich. Der Ausgleich ließ aber nicht lange auf sich warten, Marius Gehrke (13.) traf für den ETB. Marc Ostendorf (45.) sorgte schließlich für die Entscheidung.

2. Verbandsliga

HTC Kupferdreh – RTHC Rheine II 9:0 (5:0). Grosser Jubel am Eisenhammer nach dem Schützenfest: Kupferdreh kehrt mit Trainer David Ortmann nach zehn Jahren wieder in die 1. Verbandsliga zurück.

Tore: J. Ackermann (3), Burchgardt, Lukas, Verlage, Grossheimann, Weiler, Fredrich.

Damen-Regionalliga: Etuf-Damen rutschen nach 0:5 immer tiefer

THC Bergisch-Gladbach - Etuf 5:0 (2:0). „Gegen die erwartet kampfbetont spielenden Gastgeberinnen hatten wir von Beginn an Mühe, in die Zweikämpfe zu kommen. Bei der schwachen Leistung von uns ist die klare Niederlage verdient“, musste Etuf-Torfrau Susi Struth eingestehen. Bei drei Punkten Rückstand und dem weitaus schlechteren Torverhältnis gegenüber dem Drittletzten Eintracht Dortmund schwebt Etuf vor den beiden letzten Saisonspielen in großer Abstiegsgefahr.

1. Damen-Verbandsliga

HTC Kupferdreh – ETG Wuppertal 3:1 (2:0). Die HTC-Damen setzen mit dem dritten Sieg hintereinander nicht nur ihren Aufwärtstrend fort, sondern festigen auch in der Tabelle Rang drei.

Hier gibt es alle News aus dem Essener Sport.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen