HC Essen: Auftakterfolg in Köln trotz schwerer Verletzung

Essen. Damen des HC Essen starten erfolgreich in die 2. Bundesliga, doch 7:5 in Köln ist teuer erkauft. So sieht es für den Spieltag am Wochenende aus.

Mit einem teuer erkauften Sieg starteten die Damen des HC Essen in die 2. Hallenhockey-Bundesliga, West. Die Essenerinnen siegten zwar beim letztjährigen Vizemeister BW Köln mit 7:5 (2:3), verloren aber Maren Hülser bereits Mitte der ersten Halbzeit. Die HCE-Spielerin wurde mit einem Kieferbruch umgehend in ein Kölner Krankenhaus gebracht und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Alissa Büser erlitt eine Platzwunde im Mund, konnte aber nach kurzer Unterbrechung weiterspielen.

„Die Verletzung von Maren Hülser sorgte für einen Bruch in unserem Spiel, die Mannschaft schien geschockt zu sein“, schildert HCE-Trainer Carsten Fischbach. Erst im letzten Viertel habe sich sein Team wieder gefangen und letztlich einen „verdienten Sieg“ eingefahren.

HC Essen erwischt glänzenden Start durch zwei Tore von Nina Klinge

Der HCE erwischte einen glänzenden Start und führte schnell durch zwei Treffer von Nina Klinge. Die Kölnerinnen kamen zunächst zum Ausgleich und gingen sogar mit 4:3 in Führung, aber Darja Hamm (früher Möllenberg) zeigte sich nach der Babypause in glänzender Verfassung und führte mit drei Treffern die Entscheidung herbei.

Zur Heimpremiere sind die HCE-Damen am Samstag (16 Uhr, Halle Kupferdreh) gegen den Kahlenberger HTC leicht favorisiert. Die Mülheimerinnen verloren die erste Partie gegen SW Köln mit 3:5. Trainer Fischbach muss auf Hülser, Fischer und Klinge verzichten.

HCE: Rütten; Klinge (2), Bimmermann, Usala, M. Hülser, B. Hülser (1), Pateisky (1), Büser, Hamm (3), Wiemers, Ehls, Rummeni.

HCE-Herren unterliegen in Gladbach nicht unerwartet mit 3:7

Die HCE-Herren unterlagen beim Zweitliga-Vizemeister Gladbacher HTC mit 3:7 (2:2). „Beim selbst erklärten Aufstiegskandidaten konnten wir zunächst mit unserer Defensiv- und Kontertaktik mithalten, aber im dritten Viertel gaben wir das Spiel aus der Hand“, ärgerte sich Betreuer Jochen Boddenberg.

Am Wochenende will der HCE unbedingt die ersten Punkte einfahren. Von der Papierform scheint die Aufgabe am Samstag (14 Uhr, Kupferdreh) gegen Aufsteiger Bonner THV leichter zu sein als am Sonntag (14 Uhr, Kupferdreh) gegen Absteiger DSD Düsseldorf, der den direkten Wiederaufstieg anstrebt.

HCE: Boddenberg, Husemeyer; R. Späker, Heimeshoff, F. Schmitz, K. Schmitz, Löwe, Verdaguer, J. Späker, Ulrich (1), von Gymnich (1), von Schaewen (1).

