Hallenstadtmeisterschaft: RWE macht es richtig spannend

Nach dem zweiten Tag der Hallenstadtmeisterschaft ist Qualifikation beendet. Diese Mannschaften haben die Zwischenrunde erreicht.

Auch am Tag zwei der Hallenstadtmeisterschaft strömten die Fußballfans in die Sporthalle am Hallo. Nachdem am Samstag bereits zwölf Mannschaften ihr Ticket für die Zwischenrunde am kommenden Wochenende (13./14. Januar) lösen konnten, wurden am Sonntag die weiteren zwölf Plätze vergeben. Jeweils die beiden Erstplatzierten sind weitergekommen. Besonderes Augenmerk lag dabei auch auf Rot-Weiss Essen. Der Drittligist bringt zum ersten Mal seit über einer Dekade wieder eine Mannschaft an den Start.

RWE II, trainiert von Stefan Lorenz, gilt mit makelloser Bilanz in der Kreisliga B als sicherer Aufsteiger. Die Gegner in Gruppe 9 waren die Ligakonkurrenten Ballfreunde Bergeborbeck und Juspo Essen-West sowie Bezirksligist SC Türkiyemspor. Im ersten Spiel gegen Juspo Essen-West hatten die Rot-Weissen offenbar Probleme mit der Physis des Gegners und mühten sich zu einem 3:3.

In der zweiten Partie gegen Türkiyemspor galt bereits „verlieren verboten“ – danach sah es aber lange aus. Erst wenige Minuten vor Abpfiff des 15-minütigen Spiels glich RWE aus, der Siegtreffer folgte 30 Sekunden vor Schluss. Da Türkiyemspor seine anderen beiden Spiele mühelos gewann, war der Bezirksligist ebenfalls sicher qualifiziert.

Türkiyemspor zieht hinter Rot-Weiss Essen in die Zwischenrunde ein

Das „Finale“ lautete RWE gegen Ballfreunde Bergeborbeck, die RWE noch hätten überholen können. Doch die „Roten“ siegten locker mit 4:0 und holten sich ungeschlagen den Gruppensieg mit sieben Punkten gefolgt von Türkiyemspor. Stefan Lorenz war hochzufrieden: „Wie so oft, wenn man länger nicht in der Halle gespielt hat, hatten wir ein paar Startschwierigkeiten. Danach haben wir uns gesteigert und dazugelernt. Das Spiel gegen Türkiyemspor war der Knackpunkt und man muss den Jungs ein Kompliment machen, dass sie die Ruhe bewahrt haben.“

Spannung war auch in der Gruppe 10 angesagt, in der sich mit dem FC Karnap, RuWa Dellwig und SG Kupferdreh-Byfang drei A-Ligisten duellierten. DJK Rüttenscheid SC komplettierte die Gruppe als C-Ligist, spielte aber keine Rolle. Während es in der Liga für Kupferdreh-Byfang als Tabellenvorletzter überhaupt nicht läuft, erwischte die Mannschaft von Stefan Kronen in der Halle einen „Sahnetag“. Sie gewann alle drei Spiele souverän und schoss 16 Tore – mehr als jede andere Mannschaft an diesem Tag.

Klar überlegen war der Heisinger SV (blau) bei der Hallenstadtmeisterschaft gegen Tura 86 und gewann mit 7:2. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Für Stefan Kronen, der erst vor wenigen Wochen das Traineramt übernahm, sind die Titelkämpfe eine willkommene Abwechslung zum Liga-Alltag: „Wir haben das heute überraschenderweise souverän heruntergespielt, das hat mich sehr begeistert. Die Mannschaft hat das umgesetzt, was ich vorgegeben habe. Jetzt ist alles Bonus.“ Hinter Kupferdreh-Byfang konnte sich RuWa Dellwig für die Zwischenrunde qualifizieren, das gegen den Karnap mit 6:3 gewann.

Aus der Gruppe 7 ging der A-Ligist Bader SV ungeschlagen als Gruppensieger hervor, gefolgt vom Ligakonkurrenten NK Croatia Essen. Den Sportfreunden Altenessen gelang nur ein Sieg und schieden als Tabellendritter ebenso aus wie DJK Dellwig auf dem vierten Platz. ESC Preußen Essen erwischte in der Gruppe 8 einen bärenstarken Tag, gewann alle Spiele und wurde Gruppenerster. In die Zwischenrunde folgte der Heisinger SV, der nur wegen eines Tores mehr auf dem Tableau den SC Frintrop hinter sich ließ.

Ganz eng war es in der Gruppe 12. Drei Mannschaften hatten nach drei Spielen jeweils sechs Punkte, aber SC Werden-Heidhausen und SV Leithe sind weiter aufgrund der Tordifferenz.

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag Die Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft. Die Schiedsrichter David Monklam und Fabian Slomka pfiffen am zweiten Tag der Qualifikationsrunde. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag Die Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag Die Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft. Thomas Weiz, einer der Schiedsrichter am ersten Spieltag mit seinem Kollegen Francisco Dorado. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag Zuschauer bei der Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag Die Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag Die Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft. Hassan Al Hamad im Gespräch mit Robin. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag Die Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

So lief es in Essen am zweiten Tag der Qualifkationsrunde

Gruppe 7

Bader SV – NK Croatia 2:1

SF Altenessen 18 – DJK Dellwig 10 3:0

Bader SV – SF Altenessen 3:2

NK Croatia – DJK Dellwig 6:1

NK Croatia – SF Altenessen 18 5:0

DJK Dellwig 10 – Bader SV 3:3

1.. Bader SV 8:6 Tore - 7 Punkte

2. NK Croatia 12:3 - 6

3. SF Altenessen 18 5:8 - 3

4. DJK Dellwig 10 4:12 - 1

Gruppe 8

Heisinger SV – ESC Preußen 1:2

SC Frintrop – Tura 86 6:0

Heisinger SV – SC Frintrop 5:5

ESC Preußen – Tura 86 7:2

ESC Preußen – SC Frintrop 3:1

Tura 86 – Heisinger SV 2:7

1. ESC Preußen 12:4 - 9

2. Heisinger SV 13:9 - 4

3. SC Frintrop 12:8 - 4

4. TuRa 86 4:20 - 0

Gruppe 9

Bfr. Bergeborbeck – SVC Türkiyemspor 2:5

Juso Essen West – Rot-Weiss Essen 3:3

Bfr. Bergeborbeck – Juspo Essen-West 1:0

SC Türkiyemspor – Rot-Weiss Essen 1:2

SC Türkiyemspor – Jusop Essen West 7:3

Rot-Weiss Essen – Bfr. Bergeborbeck 4:0

1. Rot-Weiss Essen 9:4 - 7

2. SC Türkiyemspor 13:7 - 6

3. Bfr. Bergeborbeck 3:9 - 3

4. Juspo Essen-West 6:11 - 1

Gruppe 10

SG Kupferdreh-Byfang – RuWa Dellwig 2:1

Rüttenscheider SC – FC Karnap 1:5

SG Kupferdreh-Byfang – Rüttenscheider SC 9:2

RuWa Dellwig – FC Karnap 6:3

RuWa Dellwig – Rüttenscheider SC 5:2

FC Karnap – SG Kupferdreh-Byfang 1:5

1. SG Kupferdreh-Byfang 16:4 - 9

2. RuWa Dellwig 12:7 - 6

3. FC Karnap 9:12 -3

4. Rüttenscheider SC 5:19 - 0

Gruppe 11

Fort. Bredeney – Al-Arz Libanon 2:3

Vogelheimer SV – SuS Haarzopf 4:0

Fort. Bredeney – Vogelheimer SV 0:9

Al-Arz Libanon – SuS Haarzopf 1:3

Al-Arz Libanon – Vogelheimer SV 1:5

SuS Haarzopf – Fort. Bredeney 4:2

1. Vogelheimer SV 18:1 - 9
2. SuS Haarzopf 7:7 - 6
3. Al-Arz Libanon 4:11 -3
4. Fort. Bredeney 4:16 - 0

Gruppe 12

Eintracht Borbeck – SV Leithe 2:7

Barisspor 84 – SC Werden-Heidhausen 2:0

Eintr. Borbeck – Barisspor 84 4:5

SV Leithe – SC Werden-Heidhausen 2:6

SV Leithe – Barisspor 84 5:2

SC Werden-Heidhausen – Eintr. Borbeck 8:1

1. SC Werden-Heidhausen 14:5 - 6
2. SV Leithe 14:10 - 6
3. Barisspor 84 9:9 - 6
4. Eintr. Borbeck 7:20 - 0

