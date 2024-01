Essen. Essener Hallenstadtmeisterschaft hat begonnen. So lief der erste Tag am Hallo - mit allen Ergebnissen, Tabellen und vielen Fotos.

Der Ball rollt wieder in der Sporthalle am Hallo: Am Samstag ist die 28. Auflage der Essener Hallenstadtmeisterschaft mit der Qualifikationsrunde gestartet. Die großen Überraschungen blieben aus: Zwölf Bezirks- und Kreisligisten haben sich für die Zwischenrunde am kommenden Wochenende (13./14. Januar) qualifiziert, dieselbe Anzahl an Plätzen für die zweite Runde werden nochmal am Sonntag vergeben. In der Qualifikationsrunde noch nicht mit dabei sind die Ober- und Landesligisten, sie sind für die Zwischenrunde gesetzt.

Besonders gut gefüllt waren die Ränge in Stoppenberg bei den Spielen der Hammergruppe drei. Der Vizemeister vom Vorjahr, Sportfreunde Katernberg, qualifizierte sich mit neun Punkten aus den drei Spielen souverän für das nächste Wochenende, den zweiten Platz sicherte sich der SV Burgaltendorf nach den beiden Siegen gegen Bezirksliga-Konkurrent Tusem (7:1) und Kreisliga-Spitzenreiter Fatihspor (6:2). „Wir sind vor allem im ersten Spiel sehr diszipliniert aufgetreten, haben zielstrebig gespielt und die nötigen Tore gemacht“, freute sich Burgaltendorf-Coach Sascha Hense.

Hallenstadtmeisterschaft: Volle Ränge bei Hammergruppe drei

Auch im zweiten Spiel startete Burgaltendorf vielversprechend – bis zu den „obligatorischen drei Minuten“, so Hense. Bezirksligist Katernberg drehte den 0:2-Rückstand in letzter Sekunde noch in einen 3:2-Sieg – was für ein Comeback.

Der Tusem enttäuschte hingegen auf ganzer Linie und war mit null Punkten insgesamt chancenlos – auch bei der 2:6-Klatsche gegen Fatihspor, das Kreisliga-Team wehrte sich über weite Strecken tapfer. „Ich glaube, wir haben eindrucksvoll bewiesen, dass wir eine Freiluft-Mannschaft sind. 50x30 Meter Spielfeld haben uns gefehlt“, haderte Tusem-Coach Carsten Isenberg mit leichter Ironie. „Wir sind von unserer Mannschaftsstruktur nicht für die Halle prädestiniert.“

Alle Infos zur Hallenstadtmeisterschaft 2024:

Gruppe zwei: SV Borbeck überzeugt

In der reinen Kreisliga-Gruppe vier setzten sich DJK TuS Holsterhausen und TuS Helene gegen die Sportfreunde 07 und Atletico Essen durch. Bereits am Vormittag sicherte sich Kreisliga-A-Aufsteiger SV Borbeck den Gruppensieg in Gruppe zwei. Neun Punkte, ein Torverhältnis von 24:1 – Borbeck überzeugte. „Wir waren gut drauf“, freute sich SVB-Trainer Kevin Betting. Beim 3:1-Sieg gegen den FSV Kettwig, der sich aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Juspo Altenessen ebenfalls für die Zwischenrunde qualifizierte, hätte Borbeck sogar noch ein, zwei Tore mehr schießen können.

Trainer Sascha Hense hat sich mit dem SV Burgaltendorf für die Zwischenrunde qualifiziert. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

„Gegen Juspo und Wacker Bergeborbeck sind wir der Favoritenrolle einfach gerecht geworden. Wenn wir ein bisschen Losglück haben, können wir vielleicht nochmal in die Endrunde kommen“, erklärt Betting.

In der Gruppe eins sicherte sich neben Gruppensieger FC Stoppenberg auch Blau-Gelb Überruhr das Weiterkommen. Der Bezirksliga-Zweite tritt in diesem Jahr mit der zweiten Mannschaft und nur vereinzelt mit Spielern aus der Ersten an, die in der Liga nicht viel Einsatzzeit erhalten haben. Der Grund: Bei der letztjährigen Auflage verletzten sich einige BGÜ-Spieler. Das erklärt auch die überraschende 1:4-Pleite zum Turnierstart gegen Stoppenberg.

„Die Hallenstadtmeisterschaft ist ein schönes Bonbon und eine tolle Plattform für die Zweitvertretung“, sagt Sascha Tautges, Trainer der Zweiten, die in die Kreisliga B aufgestiegen ist. „Im ersten Spiel mussten wir uns erstmal an den Boden gewöhnen. Ab dem zweiten Spiel sind wir dann im Turnier angekommen.“ Im dritten Duell und „Endspiel“ gegen Freizeitligist Weigle-Haus Kickers siegte Überruhr deutlich mit 5:0.

Am Abend qualifizierten sich in Gruppe fünf Bezirksligist TGD Essen-West und A-Kreisligist DJK SG Altenessen für die Zwischenrunde, SuS Niederbonsfeld scheiterte und schloss die erste Runde nur auf Platz drei ab.

In Gruppe sechs gab es zumindest eine kleine Überraschung: B-Kreisligist Preußen Eiberg lief auf Platz eins ein vor den A-Ligisten Alemannia Essen, der sich ebenfalls für die Zwischenrunde qualifizierte, und ESG 99/06.

Gut aufgepasst: Torwart Tim Krutz von der TGD Essen-West. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Qualifikationsrunde - Tag eins: Ergebnisse und Tabellen

Gruppe 1

FC Stoppenberg – BG Überruhr 4:1

Weigle-Haus Kickers – VfL Kupferdreh 5:0

FC Stoppenberg – Weigle-Haus Kickers 5:0

BG Überruhr – VfL Kupferdreh 6:0

BG Überruhr – Weigle-Haus Kickers 5:0

VfL Kupferdreh – FC Stoppenberg 0:4

Tabelle

1. FC Stoppenberg - 13:1 – 9

2. BG Überruhr – 12:4 – 6

3. Weigle-Haus Kickers – 5:10 – 3

4. VfL Kupferdreh – 0:15 – 0

Weitere News aus dem Essener Sport

Gruppe 2

FSV Kettwig – SV Borbeck 1:3

Wacker Bergeborbeck – Juspo Altenessen 0:6

FSV Kettwig – Wacker Bergeborbeck 14:0

SV Borbeck – Juspo Altenessen 7:0

SV Borbeck – Wacker Bergeborbeck 14:0

Juspo Altenessen – FSV Kettwig 2:2

Tabelle

1. SV Borbeck – 24:1 – 9

2. FSV Kettwig – 17:5 – 4

3. Juspo Altenessen – 8:9 – 4

4. Wacker Bergeborbeck – 0:34 – 0

Trainer Carsten Isenberg ist mit dem Bezirksligisten Tusem Essen kläglich in der Quali-Runde gescheitert. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Gruppe 3

SV Burgaltendorf – Fatihspor 6:2

DJK SF Katernberg – Tusem 4:2

SV Burgaltendorf – DJK SF Katernberg 2:3

Fatihspor – Tusem 6:2

Fatihspor – DJK SF Katernberg 0:4

Tusem – SV Burgaltendorf 1:7

Tabelle

1. DJK SF Katernberg – 11:4 – 9

2. SV Burgaltendorf – 15:6 – 6

3. Fatihspor – 8:12 – 3

4. Tusem – 5:17 – 0

TuS Holsterhausen besiegt Altletico mit 8:1

Gruppe 4

Atletico Essen – TuS Helene 2:2

VfL Sportfreunde 07 – DJK TuS Holsterhausen 1:2

Atletico Essen – VfL Sportfreunde 07 2:3

TuS Helene – DJK TuS Holsterhausen 2:3

TuS Helene – VfL Sportfreunde 07 6:0

DJK TuS Holsterhausen – Atletico Essen 8:1

Tabelle

1. DJK TuS Holsterhausen – 13:4 – 9

2. TuS Helene – 10:5 – 4

3. VfL Sportfreunde 07 – 4:10 – 3

4. Atletico Essen – 5:13 – 1

Gruppe 5

TGD Essen-West – DJK SG Altenessen 3:2

Teutonia Überruhr – SuS Niederbonsfeld 1:5

TGD Essen-West – Teutonia Überruhr 6:2

DJK SG Altenessen – SuS Niederbonsfeld 8:3

DJK SG Altenessen – Teutonia Überruhr 4:1

SuS Niederbonsfeld – TGD Essen-West 2:3

Tabelle

1. TGD Essen-West – 12:6 – 9

2. DJK SG Altenessen – 14:7 – 6

3. SuS Niederbonsfeld – 10:12 – 3

4. Teutonia Überruhr – 4:15 - 0

Gruppe 6

Alemannia Essen – AGGRO Bethesda 8:1

ESG 99/06 – SV Preußen Eiberg 1:2

Alemannia Essen – ESG 99/06 2:2

AGGRO Bethesda – SV Preußen Eiberg 1:9

AGGRO Bethesda – ESG 99/06 3:8

SV Preußen Eiberg – Alemannia Essen 1:1

Tabelle

1. SV Preußen Eiberg – 12:3 – 7

2. Alemannia Essen – 11:4 – 5

3. ESG 99/06 – 11:7 – 4

4. AGGRO Bethesda – 5:25 - 0

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Essen lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen