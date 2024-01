Hallenstadtmeisterschaft: Der kleine Vorteil der Außenseiter

Essen. Günther Oberholz vom Organisationsteam zieht positives erstes Fazit. Das erhofft er sich von der Zwischenrunde am Wochenende.

Der Anfang ist gemacht. Am vergangenen Wochenende kämpften die Fußballer am Hallo bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft um Tore, Punkte und den Einzug in die zweite Runde. 24 Mannschaften aus der Kreis- und Bezirksliga haben sich am ersten Wochenende für die Zwischenrunde qualifiziert. „Unterm Strich können wir mit der Resonanz zufrieden sein, weil sich die Halle an den beiden Tagen doch immer weiter gefüllt hat – gerade im Mittags- und Nachmittagsbereich“, sagt Organisator Günther Oberholz.

Aber so richtig „brannte“ es in der Halle in Stopppenberg dann doch noch nicht: Große Überraschungen blieben aus, und die höherklassigen Mannschaften aus Ober- und Landesliga waren noch nicht dabei. Der ETB, Spvg Schonnebeck und Co. steigen erst am kommenden Samstag und Sonntag ein. Das sei aber nicht der Grund, warum die Halle in den Morgenstunden noch nicht so gut gefüllt war: „Morgens ab 9.30 Uhr ist es eben auch nicht so einfach, die Leute in die Halle zu locken. Das ist aber auch in der Vergangenheit so gewesen – von daher nichts Ungewöhnliches.“

Bei Essener Hallenstadtmeisterschaft greifen auch Ober- und Landesligisten ein

Aufgrund des geänderten Modus habe manchmal aber durchaus ein bisschen Qualität gefehlt. Nur, es sei nicht anders möglich gewesen, es so zu regeln wegen der begrenzten Hallenzeiten. Es sei auch müßig, darüber zu diskutieren, meint Oberholz: „Du kannst nicht morgens um 6 Uhr anfangen und bis 23 Uhr spielen.“

In der Qualifikationsrunde setzte sich ESC Preußen mit 3:1 gegen SC Frintrop (schwarz) durch. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Und zu einem großartigen Unterschied im Teilnehmerfeld der Zwischenrunde hätte der ursprüngliche Modus wohl auch nicht geführt – zu selten flog einer der höherklassigen Vereine in den letzten Jahren schon in der Qualifikationsrunde raus. „Von daher haben wir das Beste daraus gemacht“, meint Oberholz. „Ich fand, dass alle Vereine einen guten Auftritt hingelegt haben. Es waren alles faire Spiele und ein wirklich großes Familientreffen. Wie viele Gesichter man in jedem Jahr wiedersieht, macht den Charakter der Veranstaltung aus.“

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag Zuschauer bei der Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag Die Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft. Die Schiedsrichter David Monklam und Fabian Slomka pfiffen am zweiten Tag der Qualifikationsrunde. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag Die Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag Die Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft. Thomas Weiz, einer der Schiedsrichter am ersten Spieltag mit seinem Kollegen Francisco Dorado. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag Zuschauer bei der Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag Die Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Essener Budenzauber geht weiter - Fotos vom zweiten Tag Die Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft. Hassan Al Hamad im Gespräch mit Robin. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Organisator Oberholz: „Der kleine Vorteil für die Außenseiter“

In der Zwischenrunde am Wochenende dürfte es dann voraussichtlich ausgeglichener zugehen als in den vergangenen Jahren: Die qualifizierten Kreis- und Bezirksligisten haben schon Praxis auf dem „Parkett“ gesammelt, für die Ober- und Landesligisten ist es dagegen ein Kaltstart. „Das ist der kleine Vorteil für die Außenseiter“, sagt Oberholz. „Das wird am Samstag und Sonntag sicherlich qualitativ schon eine gute Geschichte und sportlich gesehen noch einmal eine klare Verbesserung.“

Die Gruppen versprechen wirklich Spannung, viele Tore und Dramatik. Hallenstadtmeisterschaft-Organisator Günther Oberholz zur Zwischenrunde

Oberholz erwartet jedenfalls häufiger enge Spiele und mehr Spannung, weil alle Gruppen ihren Reiz haben und nun eben auch die Mitfavoriten auf den Titel eingreifen, so Oberholz. „Schonnebeck als Titelverteidiger, der FC Kray hat auch schon mehrfach die Halle gewonnen, der ESC Rellinghausen ist am Start. Die Gruppen versprechen wirklich Spannung, viele Tore und Dramatik.“

Budenzauber in Essen hat begonnen - Fotos vom ersten Tag In der Qualifikationsrunde der 28. Essener Stadtmeisterschaft im Hallenfussball gewann TGD Essen West mit 6:2 gegen den SV Teutonia Überruhr. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

