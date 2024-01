Hallenmeisterschaft: Das ist die Mannschaft des Turniers

Essen Bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft ragten einige Spieler heraus. Das sind die Top Fünf der 28. Auflage dieses Wettbewerbs

Die 28. Auflage der Essener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball ist seit Sonntag Geschichte: Der ambitionierte Landesligist SF Niederwenigern setzte sich die Krone auf und ließ unter anderem die drei Oberligisten Spvg Schonnebeck, Adler Union Frintrop und ETB Schwarz-Weiß Essen hinter sich.

Drei Wochenenden voll mit Hallenfußball sind vorbei. Natürlich hatte besonders auch der Finaltag am Hallo noch einmal viel Spannung und packende Duelle zu bieten. Einige Spieler stachen mit ihrer Leistung heraus. Hier nun die Mannschaft der Finalrunde aus Sicht dieser Redaktion.

Torwart

Sebastian Skrzynski war ein Erfolgsgarant beim neuen Stadtmeister Sportfreunde Niederwenigern. Als es im Finale gegen die Spvg Schonnebeck richtig eng und brenzlig wurde, war der gebürtige Pole mit Glanzparaden gegen Calvin Küper, Robin Brandner und Simon Skuppin zur Stelle. Ohne eine starke Leistung des Keepers hätte dieses Endspiel auch zugunsten des Titelverteidigers kippen können, aber Skrzynski ließ sich in den finalen 20 Minuten des Turniers nur ein einziges Mal überwinden.

Völlig zurecht wurde er bei der Siegerehrung – gemeinsam mit Omar Allouche (Vogelheimer SV) – zum besten Torwart der Essener Hallenstadtmeisterschaft gewählt.

Schevan Rascho vom Stadtmeister SF Niederwenigern präsentierte sich als technisch versierter Allrounder. Foto: Michael Gohl / Essen

Verteidiger

Schevan Rascho (SF Niederwenigern): Ein gelernter Verteidiger ist Schevan Rascho nicht. Auf dem Feld zieht der 23-Jährige die Fäden im Mittelfeld, in der Halle übernahm er den etwas defensiveren Part - mit Erfolg. Auch er war Leistungsträger und hatte an dem Titelgewinn großen Anteil. Er präsentierte sich technisch stark, ballsicher und hatte auch entscheidende Aktionen im Offensivspiel.

Halle Essen: Die Finalrunde in 43 Fotos Halle Essen: Die Finalrunde in 43 Fotos Das Spiel Vogelheimer SV gegen die Spfr. Niederwenigern, in gelb, der Finalrunde endete mit 0:5. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Halle Essen: Die Finalrunde in 43 Fotos Livestream-Kommentator Alexander Alan am Mikrofon bei den Finalspielen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Halle Essen: Die Finalrunde in 43 Fotos Zakaria Elouriachi vom Bader SV und Thomas Denker von der SpVg Schonnebeck. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Halle Essen: Die Finalrunde in 43 Fotos Günther Oberholz, Mitorganisator der Stadtmeisterschaft. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Robin Brandner (Spvg Schonnebeck): Auch wenn das Finale gegen Niederwenigern mit 1:4 verloren ging und die Spvg Schonnebeck es nicht schaffte, den Titel zu verteidigen, hatte der Abend für Brandner noch einen Trostpreis zu bieten. Der 21-Jährige wurde einstimmig zum besten Spieler des Turniers gewählt. Diese Auszeichnung hatte sich Brandner redlich verdient. Der frühere Jugendspieler von Rot-Weiss Essen initiierte viele Angriffe durch sein Tempodribbling und glänzte immer wieder als Vorlagengeber und Torschütze. Im Finale erzielte der Mittelfeldspieler den einzigen Treffer für die Schwalben.

Angreifer

Maurice Tavio Y Huete (SV Burgaltendorf): Am Finaltag erzielte Maurice Tavio Y Huete insgesamt sieben Tore in vier Partien, darunter zwei Dreierpacks. Wenn der Offensivmann zum Abschluss kam, dann klingelte es mit großer Wahrscheinlichkeit im Gehäuse des Gegners. Tavio präsentierte sich spielfreudig und suchte immer den direkten Zug zum Tor. Durch insgesamt elf Tore in der Endrunde und Finalrunde wurde der gebürtige Essener zum besten Torjäger des Turniers ausgezeichnet.

Calvin Küper (Spvg Schonnebeck): Calvin Küper war so etwas wie der tragische Held des Endspiels. Vor dem 0:1 leistete er sich einen technischen Fehler, der prompt zum Gegentor führte und wenige Minuten später vergab er die Riesen-Chance zum möglichen 2:1. Diese zwei Szenen sollten aber nicht die Leistung des Stürmers schmälern.

Nicht nur bereitete Küper das 1:1 von Robin Brandner mustergültig vor, sondern er zeigte auch in allen anderen drei Partien, warum er zu den besten Essener Amateurspielern zählt. Der elffache Torschütze der Oberliga-Hinrunde war ständig in Bewegung, technisch stark und an vielen sehenswerten Kombinationen der Schonnebecker direkt beteiligt.

