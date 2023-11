Halbfinal-Aus: Moskitos scheitern im dritten Spiel an Kaarst

Essen. Für Skaterhockey-Erstligist ist die Saison nach der 7:10-Heimniederlage im entscheidenden Halbfinalspiel gegen Kaarst beendet.

Der Traum vom vierten deutschen Meistertitel ist geplatzt: Die Hockeyskater der Moskitos Essen haben den Einzug ins Playoff-Finale knapp verpasst. Im dritten und entscheidenden Halbfinal-Duell der Best-of-Three-Serie scheiterten die Essener an den Crash Eagles Kaarst und enttäuschten vor heimischer Kulisse bei der 7:10 (5:2, 0:5, 2:3)-Niederlage.

Groß war die Euphorie und Hoffnung, nachdem die „Mücken“ die Serie durch den 6:3-Sieg in Kaarst in der Vorwoche zurück nach Essen geholt hatten. Nach dem Ausscheiden blieb allerdings nur die pure Enttäuschung. „Das ist bitter. Ich persönlich bin echt enttäuscht, weil ein Finale um die deutsche Meisterschaft für den Klub mal wieder gut gewesen wäre“, erklärte Moskitos-Chef Thomas Böttcher. Zumal die Gastgeber in den Anfangsminuten keinen Zweifel daran ließen, dass der Weg nur in eine Richtung führt – ins Finale.

Mit einem 5:2-Vorsprung in die erste Pause

Die Essener spielten die Crash Eagles zu Beginn förmlich an die Wand, führten früh mit 3:0 – unter anderem durch zwei Tore in Überzahl – und gingen mit einem 5:2-Vorsprung in die erste Pause. Die frühe Führung habe der Mannschaft aber hinten raus nie die nötige Stabilität gegeben, analysierte Böttcher.

Im Mitteldrittel folgte ein beispielloser Einbruch, der die Moskitos vorerst in eine Schockstarre versetzte. Gleich fünf Gegentore kassierten die Hausherren im zweiten Abschnitt und verloren den Einzug ins Endspiel damit wieder ganz schnell aus den Augen. Die Punkte, die das Team beim Auswärtssieg in Kaarst, noch beherzigt hatte, wurden nun völlig vernachlässigt. „Gut verteidigen, defensiv arbeiten, jeder für jeden auf dem Feld – das war nicht mehr da“, so Böttcher.

Die Crash Eagles nutzten Fehler gnadenlos aus

Dass Kaarst das Spiel in der Schnelligkeit drehen konnte und die Gastgeber auch im Schlussdrittel den Traum nicht noch einmal zum Leben erweckten, lag in erster Linie an den zahlreichen individuellen Fehlern, die die Crash Eagles gnadenlos ausnutzten. „Das waren alles Situationen, in denen wir einfach nicht konzentriert gearbeitet haben“, sagte Böttcher. „Es ist in der Form noch nie passiert, dass wir so viele Fehler gemacht haben.“

Die Gegentore fünf bis zehn resultierten allesamt aus Fehlpässen und unnötigen Ballverlusten. Verkürzten die Essener im Schlussdrittel noch einmal, kassierten sie gleich wieder den nächsten Nackenschlag. Eine echte Aufholjagd starteten die Gastgeber im Gegensatz zum entscheidenden 9:8-Heimsieg im Viertelfinale gegen Düsseldorf nie. Ein weiteres Problem: Insgesamt 16 Feldspieler zählten zum Essener Kader, sodass einige Jungs nicht die erhoffte Spielzeit erhielten – und damit nicht im Sinne des Teamgedankens umgingen. „Den Schuh muss ich mir anziehen“, räumte Böttcher ein. „Ich hätte nur drei Reihen nominieren sollen.“

Moskitos – Crash Eagles Kaarst 7:10.

Drittel: 5:2, 0:5, 2:3.

Tore Moskitos: Lenz (4), Schneider (2), F. Breves.

Strafminuten: Essen 10 – Kaarst 8.

Zuschauer: 199.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier: Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen