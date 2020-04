Am heiligen Karfreitag wurde an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen Fußball gespielt. Fußball an einem stillen Feiertag? In Zeiten von Corona ist eben vieles anders; ist es Tag für Tag stiller, als es der stillste Karfreitag jemals sein konnte.

Damit es um unseren RWE aber nicht für immer still wird, bedarf es kreativer Ideen. Und so gab es im Verbund mit RWE, Radio Hafenstraße, Nullsieben Blog und der FFA ein weiteres virtuelles Heimspiel.

Und was soll ich schreiben: Das „Wir“ hat einmal mehr gewonnen. Danke dafür! Auch die anderen guten Seelen aus dem RWE-Universum ließen sich zu Ostern durch einen Virus nicht aufhalten: Barde Sandy verlegte seine „Außer-Haus“ Wohnzimmerkonzerte kurzerhand in sein eigenes und ließ online für die Aktion Herzenswünsche ansingen. Kam gut was bei rum!

Fußballkultur im Fernsehen hilft gegen die Sehnsucht

Natürlich ist auch der urälteste aller Ultras inklusive einer wunderbaren, klassischen, Happo-Idee mit an Bord: Wer möchte nicht einen Mundschutz im „UU“-Design und gleichzeitig den Corona Helden gutes tun? Ansonsten ist es um den rollenden Ball an sich weiterhin und zu unser aller Besten ebenfalls mehr als still.

Das öffentliche Leben ruht weiterhin, viele Osterurlauber bleiben zuhause und werden dort von der Sehnsucht Fußball gequält. Wenn selbst Winnetou und Old Shatterhand schon wie immer durch den österlichen Bildschirm geritten sind (Gut, manchmal nimmt Winnetou auch den anderen Kumpel Shurehand mit), kann vielleicht etwas Fußballkultur gegen die Sehnsucht helfen.

„Sunderland `Til I Die“ könnte direkt von der Hafenstraße kommen

Ein Dienstleister in Sachen Streaming hat da entsprechendes zu bieten: Dieser Tage lief die zweite Staffel der Dokumentation rund um den notorisch erfolglosen Drittligisten AFC Sunderland an. „Sunderland `Til I Die“ heißt sie, und ist in der Tat zum Sterben schön anzuschauen.

In der ersten Staffel war der soeben erfolgte Abstieg aus der Premier League in die Championship das Kernthema. Und weil Abstiege in der Arbeiterstadt Sunderland scheinbar besonders gut das Leiden der Fans dort veranschaulichen, ging es direkt noch eine Etage runter. Die zweite Staffel startet also in der Drittklassigkeit der Englischen „League One“.

Die Fans halten weiter Verein und Filmteam die Treue. Und weil das Filmteam auch ein gutes Gespür für das Wohl und Wehe der Fans hat; für das Leid und die Freude auf den Tribünen während der 90+ Minuten, bekommen wir Eindrücke, die sich einen selbst wiederfinden lassen.

Ich möchte hier nicht mehr verraten. Wer diese zweite Staffel nicht in einem Rutsch schaut, der hat den Fußball nicht geliebt. Das ist so authentisch, es könnte fast 1:1 an der Hafenstraße 97a in Essen spielen.

„The English Game“: Eine Reise in die Anfangstage des Spiels

Als Gegenstück kommt die Serie „The English Game“ zu uns auf die Empfangsgeräte. Reisen wir doch zurück in das Jahr 1879 und finden distinguierte Herren vor, die in gefühlt 10 Kilogramm schweren Fußballstiefeln auf holperigem Rasen einer Lederkugel hinterherlaufen.

Fast die gesamte Vorstandsriege der noch jungen FA kickt unentgeltlich für die „Old Etonians“. Und gewinnen immer. Sie halten das Spiel für eine elitäre Angelegenheit, da es die Eliten waren, die ihm die teilweise noch heute geltenden Regeln gaben.

Schon 1879 ging es direkt aus der Kneipe aufs Feld

Zwei Schotten sollten das nun ändern und auch der Arbeiterklasse zu Ruhm und FA Cup verhelfen, indem sie gegen den Amateurgedanken verstoßen. Es gibt die Anfänge der Hooligan-Bewegung und einmal mehr viel über die englische Kultur zu sehen. Optisch sehr ansprechend umgesetzt.

Diese Serie wird uns auch den Fußball auf Kreisligaebene noch mehr vermissen lassen, schließlich ging es auch schon 1879 direkt aus der Kneipe auf das Feld.