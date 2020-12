Grotes Tor des Monats und Luxusprobleme für den Trainer

Essen. Es läuft bei Rot-Weiss Essen. Die Ergebnisse stimmen, die Tore sind ansehnlich und auch für den guten Zweck wird dieser Tage einiges getan.

Einen Tag vor Nikolaus hat Rot-Weiss Essen einmal mehr seinen Stiefel durchgezogen und denjenigen mit der Rute auf die notorische Schwarzmalerei geklopft, die nach Aachen alle dortigen Punktgewinner direkt wieder in einen Sack stecken wollten, um verbal draufzuhauen.

Dazu gibt es absolut keinen Anlass, es gibt gerade nicht viele Vereine im Fußball, die so erfolgreich sind. Unser RWE ist nun schon so lange ungeschlagen, das ist wie Schalke. Nur andersherum! Eben besser. Wir wissen ja gar nicht mehr, wie das Wort Niederlage buchstabiert wird. Hoffentlich bleibt das auch noch lange so.

Köln überrascht Rot-Weiss Essen zu Beginn

Schließlich ist bald Weihnachten, da darf man sich ja auch was wünschen. Ob man es dann bekommt, das ist natürlich was anderes. Das Spiel des temporären Tabellenführers gegen den Tabellenfünften in der Kühltruhe Hafenstraße stellte sich zu Beginn etwas anders dar als gewohnt, denn obwohl RWE durchaus sortiert auftrat, machten eigentlich die jungen Kölner das Spiel und kamen ihrerseits schnell zu Eckbällen.

Die Zweitvertretungen machen sich gefühlt niemals einen Kopp um tabellarische Befindlichkeiten, sondern wollen spielen (Mönchengladbach vor einigen Wochen war die Ausnahme von der Regel) und legen einfach mal los. Ein Rückstand zu früher Stund gefällt aber weder Trainer noch Kevin Grund.

Weckruf zum richtigen Zeitpunkt – dann folgt der Doppelpack

Deshalb packte jener die klassische Grätsche aus, die einem Weckruf für die eigenen Mannschaftskollegen gleichkam, verschob sich im Anschluss daran das Spiel in die Hälfte der Kölner. Nun kam der Gastgeber seinerseits zu Standards von der Eckfahne aus und brachte den Ball desöfteren auf das Tor.

Zwischen der dreißigsten und vierzigsten Minute geschahen dann Dinge, die das Spiel maßgeblich zu beeinflussen wussten, trafen Marco Kehl-Gomez und Oguzhan Kefkir zur 2:0 Pausenführung. Zwischen den beiden Toren traf Simon Engelmann überraschenderweise nicht, obwohl in aussichtsreicher Position. Aber, es sei ihm von Herzen vergönnt, auch mal daneben zu schießen.

Dennis Grote mit einem Tor des Monats

Nach der Pause war dann „Isi“ Young vor dem Tor nicht easy genug, so dass die Kölner langsam aber sicher von einer Rot-Weissen Eigenart zu profitieren wussten, die mindestens einmal pro Spiel so sicher kommt, wie das Amen in der Kirche: Die gemeine Nachlässigkeit übernahm kurzzeitig das Spiel der Gastgeber und erlaubte den Kölnern das Anschlusstor.

Anders als in den Vorjahren noch, bleibt heutzutage nach der Phase der Nachlässigkeit die Panik aus, was einem gewissen Herrn Grote erlaubte, dass Tor des Monats zu erzielen. Ein Tor wie ein schneller Blick in den Rückspiegel, der die freie Parklücke im Ansatz erkennt um aus dem Nichts dort einzuparken.

Vier Spielerwechsel bei RWE – nicht aus Leistungsgründen

Nach dieser 3:1 Führung wurde auf Kölner Seite gewechselt: Laux kam für Schlax. Die X-Men des FC sozusagen. Auch auf Seiten des RWE wurde viermal der Spielerwechsel vollzogen. Und man kann attestieren, dass keiner der Wechsel aus Gründen der Leistung berechtigt war.

Ein weiteres Plus unserer Mannschaft in dieser Saison: Es gibt keinen zweiten Anzug. Es gibt nur eine Klamotte und die sitzt so gut wie immer. Neue Impulse setzen, taktische Gründe, Schonung: Schöne Gründe für einen Trainer, zu wechseln.

Über 18.000 Euro für den guten Zweck

Kräftige Impulse an der Hafenstraße setzt auch Sandy Sandgathe allein durch seine Stimme. Dem muss man das Mikrofon nicht zu nah unter die Nase halten, das markante Organ taugt so schon als Verstärker.

Seine Herzenswünsche Tour 2020 ächzte wie alles andere auch unter dem Virus. Und doch hat Sandy bislang unglaubliche 18.133,97 Euro für den guten Zweck eingesungen. Was für eine Leistung. Danke, Danke!

