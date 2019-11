Grashof RC will als Tabellenführer überwintern

Essen. Zum Abschluss dieses Spieljahres wollen die Essener Spitzenreiter gegen den Tabellendritten Düsseldorf den Platz an der Sonne verteidigen.

Grashof RC - TuS Düsseldorf (Sa., 14, BSA Überruhr).

Obwohl der Grashof RC eine Partie weniger als die Konkurrenz absolviert hat, steht der Rugby-Regionalligist an der Tabellenspitze der Rheinland-Staffel. Und weil nur noch ein Spieltag bis zum Jahresende aussteht, haben die Essener beste Aussichten, als Herbstmeister in die Pause zu gehen. Dafür würde dem GRC in jedem Fall ein Sieg gegen den TuS 95 Düsseldorf ll reichen, der am Samstag an der Bezirkssportanlage in Überruhr gastiert (14 Uhr).