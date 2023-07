Geno-Cup in Essen: Schonnebecks U19 holt sich den Titel

Conor Tönnies (r.) streckt den Pokal in die Höhe.

Fußball in Essen

Essen. 16 Mannschaften, eine U19 holt den Titel: Schonnebeck gewinnt den Geno-Cup bei Burgaltendorf. Wie der Finaltag des Essener Turniers lief.

Vier Gruppen, 16 Mannschaften, darunter Bezirks- und Landesligisten – und am Ende hat sich eine A-Jugend-Truppe durchgesetzt: Die Spvg Schonnebeck hat sich am Sonntag zum Sieger des Geno-Cups, den der SV Burgaltendorf jährlich ausrichtet, gekrönt. Mit 4:3 (1:0) gewann die U19 der Schwalben das Endspiel am vergangenen Sonntag gegen den Landesligisten SpVgg Steele.

Es ging hin und her im Finale. Arne Wessels brachte die Spvg in Führung, Conor David Tönnies erhöhte – 2:0 nach 53 Minuten. Yassine Bentaleb und Marc Geißler sorgten für den Steeler Ausgleich, ehe Tönnies das 3:2 erzielte. Jonas Lippeck antwortete mit dem erneuten Ausgleich – und dann traf Tönnies zum 4:3. Ein klasse Erfolg für die A-Jugend vom Schetters Busch.

Geno-Cup in Essen: Gastgeber Burgaltendorf sichert sich Platz drei

Die Schonnebecker hatten bereits Gastgeber Burgaltendorf im Halbfinale mit 6:0 aus dem Turnier geworfen, und auch das war nicht das erste Mal, dass sie Seniorenteams das Fürchten gelehrt haben. Der Grund: Die Talente trainieren schon bei den Oberliga-Herren mit – U19 und Erste werden von Dirk Tönnies trainiert. Dadurch, erklärte der Trainer, seien die Nachwuchsspieler abgezockter und weiter als manch andere in ihrem Alter.

Gastgeber Burgaltendorf sicherte sich derweil Platz drei. Der SVA traf im Spiel um den dritten Rang auf Titelverteidiger Obersprockhövel. Kai Nakowitsch und David Moreno trafen zum 2:1-Sieg für Burgaltendorf, das von Sascha Hense trainiert wird.

Mit Landesligist ESC Rellinghausen, Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr und A-Ligist Heisinger SV setzten sich drei weitere Essener Teams in der Gruppenphase des Geno-Cups, der über mehrere Wochen ging, durch. Sie scheiterten in der Zwischenrunde.

